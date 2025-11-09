live mn Nuova Sondrio-Milan Futuro (1-0): rossoneri con poche idee

82' Cambio per il Milan Futuro: fuori Castiello e dentro Asanji.

80' Dutu sfiora il gol di testa su calcio d'angolo! Palla che esce di un soffio, rossoneri vicini al pareggio!

76' Ci prova Minotti da fuori, anche questo tiro non trova lo specchio della porta.

74' Triplo cambio per il Milan Futuro. Escono Sia, Eletu ed Ibrahimovic, entrano Branca, Borsani e Domnitei.

70' Tanti cross dai lati, ma né Magrassi e né Castiello possono beneficiarne perché i palloni che arrivano sono tutti sul portiere.

68' Milan Futuro con poche idee, regge benissimo il muro della Nuova Sondrio.

64' Cambio per il Milan Futuro: fuori Karaca e dentro Magrassi.

59' Tall rimane a terra dopo uno scontro aereo con Dutu: interviene lo staff medico della Nuova Sondrio. Dopo un paio di minuti si rialza l'attaccante dei padroni di casa, si può proseguire.

58' Traorè ci prova su calcio di punizione dai 25 metri: tiro interessante ma che non trova la porta. Uccelletti sembrava essere sulla traiettoria.

54' Schema da angolo per liberare al tiro Traorè al limite dell'area: il tiro dell'esterno è totalmente sballato.

52' Traorè imbuca per Ibrahimovic, il numero 7 mette in mezzo da ottima posizione ma in area non c'è nessuno: i compagni non hanno seguito l'azione. Nel frattempo a terra Sia, soccorso dallo staff rossonero.

50' Traorè prova il cross a rientrare da sinistra, la misura del passaggio è totalmente sbagliata. Tanti errori tecnici per i rossoneri questo pomeriggio.

47' Ci prova Sala con un tiro da fuori, conclusione sbilenca e mai pericolosa.

46' Squadre nuovamente in campo, comincia la ripresa. Primo pallone per la Nuova Sondrio.

Primi quarantacinque minuti da dimenticare per il Milan Futuro. Possesso palla sterile e mai pericoloso se non per un paio di guizzi, padroni di casa con l'autobus pareggiato dal minuto 0. Il gol, una punizione leggibile, è arrivata dopo la prima azione manovrata a metà primo tempo: rossoneri puniti puntualmente alla prima sortita degli avversari. Oddo ha schierato una formazione molto offensiva che per ora non ha dato niente in termini di pericolosità e azioni importanti.

47' Fine primo tempo.

46' Ammonito Boschetti.

45' Segnalati due minuti di recupero.

43' Ci prova Eletu da lontanissimo, tiro totalmente sbagliato e sbilenco.

42' Ammonito Longo per un colpo al volto dato a Dutu.

39' Possesso palla prolungato dei rossoneri, alla ricerca del varco giusto. La Nuova Sondrio è tornata a chiudersi come ha fatto per la totalità di questa frazione di gioco.

35' Azione strepitosa di Karaca che dalla sinistra ne scarta tre ed entra in area: Uccelletti, in uscita, neutralizza il tentativo del rossonero.

28' Milan Futuro vicino al pareggio con un colpo di testa di Dutu da angolo: il tiro, da ottima posizione, finisce alto.

26' Partita ora che diventa confusa e fisica, Milan Futuro ancora scoraggiato dal gol subito.

23' Gol della Nuova Sondrio, Marras calcia la punizione all'incrocio. 1-0 per la Nuova Sondrio che fin qui non si era mai fatta vedere in avanti. Beffato Pittarella con un tiro di sinistro abbastanza leggibile.

22' Ammonito Dutu che trattiene Tall poco prima dell'ingresso in area. Prima sortita offensiva organizzata della Nuova Sondrio e primo svarione dei rossoneri.

19' Tall prova l'azione personale in contropiede, arriva al limite dell'area rossonera e fa partire un destro facile per Pittarella.

17' Tiro da fuori di Sala, blocca con facilità Uccelletti. Il Milan Futuro spinge forte alla ricerca del vantaggio.

15' Lancio lungo di Sala per Traorè che stoppa in area e serve ancora Sia: il rossonero prova il tiro da posizione ravvicinata e Uccelletti si rifugia in angolo.

13' Cross da destra di Cappelletti teso e ben indirizzato, Sia va di testa quasi a botta sicura e sfiora il palo alla destra del portiere. Milan Futuro vicino al vantaggio!

11' Scambio nello stretto al limite tra Traoré e Sia, non si chiude il triangolo tra i due. Nuova Sondrio che ha eretto un fortino dentro l'area.

6' Traore premia la sovrapposizione di Karaca sulla sinistra: il cross dal fondo del terzino è forte ma impreciso, si riprende da una rimessa dal fondo.

5' Lancio lungo per Longo, la difesa rossonera spazza con qualche difficoltà di troppo. Bisognerà fare attenzione a questi passaggi a lunga gittata per non farsi trovare sorpresi alle spalle.

3' Milan Futuro in controllo, i rossoneri provano a fare la partita. La Nuova Sondrio si chiude.

1' Fischio d'inizio, si comincia. Primo pallone per il Milan Futuro.

- Ingresso in campo delle due squadra. Maglia bianca per i padroni di casa, divisa gialla per il Milan Futuro.

- Stadio della Castellina pieno per l'arrivo del Milan Futuro a Sondrio.

Questo pomeriggio, fischio d'inizio alle 14.30, il Milan Futuro ha la possibilità di dare seguito all'ultima vittoria contro l'Oltrepò nella partita odierna contro la Nuova Sondrio di Marco Amelia. Massimo Oddo scegli di schierare una formazione super offensiva con Ibrahimovic, Sia, Traorè e Castiello tutti in campo dal primo minuto. Rimanete con noi ed il nostro live testuale per seguire l'andamento del match!

LE FORMAZIONI

NUOVA SONDRIO CALCIO: Uccelletti; D’Alpaos, Boschetti, Parodi, Zingone, Zaccone, Ba, Rizzo, Marras, Longo, Tall. A disp.: Di Bartolo, Mossini, Ramirez, Fiorletta, Belecco, Vasil, Tomaselli, Arsenjievic, Dos Santos. All. Marco Amelia.

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Pittarella; Cappelletti, Dutu, Minotti, Karaca; Eletu, Sala; Ibrahimovic, Sia, Traorè; Castiello. A disp.: Bouyer, Borsani, Zukic, Vladimirov, Branca, Geroli, Magrassi, Asanji, Domnitei. All. Massimo Oddo.