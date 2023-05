LIVE MN - Pari amaro a San Siro. Milan-Cremonese finisce 1-1

Finisce 1-1 l'incontro fra Milan e Cremonese. Delusione per i rossoneri che cercavano bottino pieno contro i grigiorossi.

99' - MIRACOLO DI CARNESECCHI SU KRUNIC! Parata sulla conclusione del bosniaco.

98' - Milan che pressa la Cremonese nella propria metà campo. Grigiorossi che si salvano.

96' - ESPULSO PICKEL! ROSSO DIRETTO DOPO IL GESTACCIO CONTRO TONALI!

95' - Controllo al VAR per Pairetto dopo un possibile pugno di Pickel a Tonali.

93' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL MILAAAAAAAAAAAAAAAAAN! Messias calcia in porta su punizione trovando il gol del pareggio.

92' - Ammonito Vasquez dopo un fallo su Messias. Punizione interessante dal limite dell'area per il Milan.

90' - Assegnati cinque minuti di recupero.

87' - Krunic riceve da Tonali ma calcia malamente dalla distanza.

84' - Cambio per la Cremonese: Castagnetti entra per Galdames

83' - Corner sfruttato da Tonali, che trova Krunic libero sul primo palo. Il colpo di testa del bosniaco però finisce fuori.

81' - OCCASIONE PER IL MILAN! Leao stoppa il pallone sul secondo palo ma non trova la porta dopo un tiro potente.

81' - Messias prova la giocata personale ma trova soltanto la deviazione in corner di Lochoshvili.

77' - Okereke sblocca il parziale a San Siro. Non funziona la marcatura di Thiaw e Kalulu. Cremonese avanti.

76' - Contatto fra Tonali e Sernicola in area di rigore. Pairetto lascia correre.

75' - Altra sostituzione in casa rossonera: fuori Vranckx, dentro Tonali

75' - Cambio nel Milan: Messias prende il posto di Saelemaekers

74' - Saelemaekers prova una conclusione dalla distanza che finisce fra i guanti di Carnesecchi.

73' - Seconda sostituzione per i grigiorossi: dentro Ferrari, fuori Afena-Gyan

73' - Cambio nella Cremonese: Ghiglione prende il posto di Chiriches.

72' - Leao tenta la giocata nella zona di Giroud, che non può agganciare il pallone. Occasione sprecata.

71' - Punizione guadagnata dal Milan. Il cross di Saelemaekers però viene allontanato con i pugni da Carnesecchi.

69' - Leao punta Sernicola ma viene fermato in calcio d'angolo. Milan che pressa la Cremonese.

64' - Leao si infiamma subito servendo Brahim Diaz, che perde troppo tempo calciando addosso ai difensori della Cremonese.

63' - Seconda sostituzione per i rossoneri: dentro Leao, fuori De Ketelaere

63' - Cambio nel Milan: Origi lascia il posto a Giroud

62' - Brivido per la difesa del Milan: Valeri raccoglie un pallone sul secondo palo mancando clamorosamente la porta con un colpo di testa.

60' - BRAHIM DIAZ! OCCASIONE MILAN! Grande ripartenza dello spagnolo che scambia con Saelemaekers, bravo a restituirgli il pallone. Il colpo di testa del dieci però finisce fuori.

56' - Altra sostituzione per i grigiorosso: Okereke entra al posto di Benassi.

56' - Cambio nella Cremonese: dentro Valeri, fuori Buonaiuto.

56' - Milan che protesta all'indirizzo di Pairetto per un possibile tocco di mano di Lochoshvili. Il direttore di gara però lascia correre.

54' - Vranckx tenta lo scambio con Saelemaekers ma non si intende con il proprio compagno.

52' - Prova a liberare il destro Saelemaekers ma non inquadra la porta della Cremonese

49' - Calabria prova un passaggio nella zona di Brahim Diaz, chiuso dalla difesa della Cremonese.

46' - Primo cambio nel Milan: esce Bennacer, entra Krunic

46' - Inizia il secondo tempo!

Finisce 0-0 il primo tempo di Milan-Cremonese. Rossoneri che cercano il vantaggio a San Siro, dove è stato annullato anche un gol a Saelemaekers per fuorigioco.

45' - Assegnato un minuto di recupero.

44' - ORIGI Stacco di testa potente ma impreciso su ottimo cross di Saelemaekers. Milan che pressa la Cremonese.

42' - Taglio perfetto di Ballo-Touré su assist di Bennacer. Il senegalese tuttavia viene fermato in scivolata da Carnesecchi.

40' - Calabria rimane a terra dopo uno scontro evidente con Lochoshvili. Pairetto inspiegabilmente non assegna il fallo ai rossoneri.

38' - Colpo di testa di De Ketelaere, che salta sul primo palo ma manca lo specchio della porta.

37' - De Ketelaere cerca il passaggio corto su Saelemaekers, anticipato da Lochoshvili che si rifugia in calcio d'angolo.

35' - Punizione affidata a Bennacer. La difesa della Cremonese però allontana bene.

34' - Sernicola prova un traversone su cui si avventa Lochoshvili. Il colpo di testa tuttavia termina fuori.

32' - Thiaw tenta il filtrante per Brahim Diaz che manca l'aggancio decisivo. Possesso per la Cremonese.

31' - Saelemaekers prova la giocata corta in area di rigore ma ancora una volta trova Chiriches sulla propria strada.

28' - SAELEMAEKERS! Il belga prova la conclusione dopo un passaggio di Ballo-Touré ma viene stoppato da Chiriches.

25' - Punizione guadagnata dal Milan in zona d'attacco. La soluzione di Bennacer però non è efficace.

22' - Ottima accelerazione di Origi, che cerca un suggerimento in area ma trova l'opposizione di Chiriches.

21' - DE KETELAERE SPRECA LA RETE DEL VANTAGGIO! Il belga raccoglie il possesso dopo un errore di Meite ma viene fermato dalla presa decisiva di Carnesecchi.

19' - Giocata morbida di Bennacer. Il pallone dell'algerino però viene intercettato in presa alta da Carnsecchi.

17' - ORIGI! Ottimo recupero di Ballo-Touré che fa ripartire il Milan. Rossoneri che riprovano la conclusione con il bega, fermato sempre da Carnesecchi

15' - Primo quarto d'ora di dominio milanista. Rossoneri a caccia del gol per sbloccare il parziale.

13' - IL VAR TOGLIERE LA RETE AL MILAN! Fuorigioco di Saelemaekers! Si rete sullo 0-0 a San Siro.

12' - Ottimo spunto di Kalulu per il belga, bravo a scattare sulla corsia e a battaere Carnesecchi. Si sta valutando la posizione al VAR.

11' - GOOOOOOOOOOOOOL DEL MILAAAAAAAAAAAAAAAAN!!! SEGNA SAELEMAEKERS!!!!!!!!!!!!!

8' - Vranckx prova a servire De Ketelaere, anticipato dall'intervento di Chiriches.

4' - Primo spunto del Milan: Brahim Diaz serve Origi, che calcia verso la porta ma viene fermato dalla parata di Carnesecchi.

1' - SI PARTE A SAN SIRO! Primo pallone sfruttato dalla Cremonese.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti a San Siro dove questa sera si giocherà Milan-Cremonese, gara valida per la trentatreesima giornata di Serie A. Una gara molto importante per la formazione di Pioli, a caccia dei tre punti dopo il pareggio ottenuto all'Olimpico contro la Roma qualche giorno fa. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni della partita minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match!

FORMAZIONI UFFICIALI

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Thiaw, Ballo-Toure; Bennacer, Vranckx; Saelemaekers, De Ketelaere, Diaz; Origi. A disp.: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Gabbia, Kjaer, Theo, Tonali, Bakayoko, Messias, Brahim Diaz, Rebic, Giroud. All.: Stefano Pioli

Cremonese (4-3-2-1): Carnesecchi; Sernicola, Chiriches, Lochoshvili, Vasquez; Benassi, Meité, Pickel; Galdames, Buonaiuto; Afena-Gyan. A disp.: Saro, Sarr, Valeri, Aiwu, Ciofani, Bianchetti, Ghiglione, Castagnetti, Acella, Ferrari, Okereke, Basso Ricci. All.: Davide Ballardini