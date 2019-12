LIVE MN - Parma-Milan (0-0): rossoneri pericolosi ma imprecisi

75' Che recupero di Andrea Conti! L'ex Atalanta ferma energicamente Kulusevski che puntava l'area rossonera. Fin qui prova impeccabile del terzino.

74' Contropiede Milan, ma al momento dell'ultimo passaggio Calhanoglu non riesce a liberare Leão lanciato a rete.

73' Ci prova Leao da fuori, palla altissima sopra la traversa. Il Milan però è in partita e spinge per trovare il vantaggio.

71' Ottima chiusura di Musacchio in area di rigore su un cross di Kulusevski.

71' Secondo cambio anche per il Milan: Kessie lascia il campo a Krunic.

70' Secondo cambio per il Parma: entra Cornelius, fuori Brugman.

68' Ancora un'azione manovrata dei rossoneri, che però non riescono ad incidere. Al momento del cross infatti Calhanoglu da ottima posizione la spara in curva.

66' Altra grandissima chiusura di Conti che fa ripartire il Milan. Leão serve Calhanoglu che dal limite prova la botta: la difesa del Parma devia in angolo.

64' Primo cambio sia per il Milan che per il Parma. Per i rossoneri esce Piatek ed entra Leao, per i padroni di casa esce Barillà ed entra Grassi.

63' Suso trova benissimo Kessie in area, ma l'ivoriano svirgola malamente da ottima posizione. Milan che continua a sprecare occasioni.

61' Ammonito Iacoponi per proteste.

60' Milan ancora una volta vicino al vantaggio. Suso, partito centralmente, si allarga sulla sinistra e prova il tiro dal limite dell'area di rigore. La rasoiata diagonale dello spagnolo sfiora il palo alla sinistra di Sepe.

57' Ammonito Bennacer. L'algerino ferma in modo irregolare Iacoponi lanciato in contropiede.

55' Calhanoglu prova la soluzione da lontano, il suo tiro però è troppo debole e non crea problemi a Sepe che blocca con facilità.

54' Ottima giocata di Suso che elude il primo pressing degli avversari e allarga sulla sinistra per Theo. Il francese crossa di prima ma il traversone è molto impreciso e finisce sul fondo.

49' Fase concitata della partita. Calhanoglu tira da fuori, Bruno Alves devia di mano. Il VAR non può intervenire, il tocco avviene fuori area. Proteste dei rossoneri.

47' Kulusevski innesca Gervinho che si invola da solo verso la porta rossonera. A tu per tu con l'attaccante ivoriano Donnarumma è monumentale e disinnesca la conclusione. Tutto inutile però, il guardalinee segnala il fuorigioco.

45' Fischia Valeri, comincia la ripresa. Pallone giocato dal Milan.

Finisce 0-0 il primo tempo fra Parma e Milan, con i rossoneri che hanno fatto la partita. Il giro palla è fluido e spesso efficace, ma una volta arrivati sulla trequarti i ragazzi di mister Pioli non riescono a scardinare la difesa degli avversari. Il Milan ha comunque avuto diverse occasioni da gol, fin dai primi minuti, ma Sepe e un po' di imprecisione hanno negato il vantaggio al Diavolo.

47' Fine primo tempo.

46' Il Parma accelera con Gervinho. L'ex Roma serve Kucka dentro l'area di rigore, che ci prova da posizione defilata. Il tiro esce di molto.

45' Ci saranno due minuti di recupero.

44' Il Milan muove molto bene il pallone. Bennacer imbuca benissimo Piatek che riceve spalle alla porta, si gira e prova la conclusione. Il suo tiro però viene respinto.

42' Buone trame offensive del Milan, ma i rossoneri faticano al momento dell'ultimo passaggio.

39' Contropiede Milan con Suso che prova ad imbucare per Kessie: il passaggio è però impreciso.

36' Triangolo sulla sinistra fra Bonaventura e Theo. Il francese mette in mezzo per Jack che in spaccata non riesce a trovare la porta.

33' Occasione per il Milan! Calhanoglu prova la conclusione da dentro l'area. Nonostante la posizione defilata sulla destra il tiro è insidioso, Sepe si fa trovare pronto ancora una volta.

32' Occasione per il Parma! Hernari a tu per tu con Donnarumma non prova il tiro in porta ma la mette in mezzo, bravissimo Romagnoli ad anticipare tutti.

31' Problemi per Kessie, dolorante al braccio sinistro dopo una caduta. Per ora l'ivoriano rimane in campo.

30' Azione manovrata dei rossoneri che si conclude con un bel cross di Conti per Piatek, che però di testa non riesce ad inquadrare la porta.

28' Ancora un ottimo intervento di Andrea Conti, che in scivolata anticipa Gervinho. Per ora bella prova del terzino rossonero.

25' Problema alla mano per Calhanoglu, entrano in campo i medici del Milan.

24' Suso crossa di sinistro dalla destra, Piatek braccato dal difensore non riesce ad essere preciso di testa. Milan ancora una volta vicino al vantaggio.

23' Occasione Milan! Bonaventura trova Kessie dentro l'area, l'ivoriano controlla e tira. Conclusione potente, bravo Sepe a deviare in angolo.

20' Ci prova Suso da lontano, la palla si spegne sul fondo lontana dalla porta di Sepe.

17' Parma che prova a sfondare sulla destra, per ora Conti e Musacchio reggono bene.

15' Grandissima apertura di Musacchio che trova Suso sulla destra. Lo spagnolo mette in mezzo e trova Kessie che prova a prolungare il cross, Bruno Alves è attento e mette in angolo. Sugli svliluppi del corner la palla finisce sul fondo, nulla di fatto per i rossoneri.

14' Gervinho entra in area e prova a metterla in mezzo dalla linea di fondo, la difesa rossonera libera senza affanni.

11' Si abbassa il ritmo, ma è sempre il Milan a fare la partita. I rossoneri costruiscono con calma, il Parma si affida al contropiede.

10' Contrasto duro di Barillà su Kessie, l'ivoriano rimane a terra dolorante.

7' Calhanoglu si accentra e serve Piatek. Il polacco prova il tiro di sinistro dal limite dell'area di rigore, la difesa del Parma riesce a respingere.

6' Buona partenza del Milan, i rossoneri hanno già sfiorato il vantaggio in due occasioni.

4' Schema su corner per il Milan, Calhanoglu mette in mezzo di sinistro e trova Romagnoli. Il capitano rossonero però non riesce a trovare la porta di testa da ottima posizione.

2' Occasione Milan! Piatek dalla destra mette in mezzo per Calhanoglu che tira di prima da dentro l'area di rigore. Gran botta, la palla esce di poco a lato.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Valeri: si comincia!

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia rossonera per il Milan, casacca bianca crociata per il Parma.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti al live testuale di Parma-Milan. I rossoneri allenati da Stefano Pioli sono ospiti del Parma di Roberto D'Aversa e cercheranno di conquistare i tre punti che mancano da troppo tempo, precisamente dal 31 ottobre contro la SPAL. La classifica inizia ad essere pesante e difficile da accettare, una vittoria oggi è fondamentale anche se non sarà facile: il Parma è un avversario da non sottovalutare, soprattutto quando gioca in casa. Rimanete con noi, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale.

LE FORMAZIONI:

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, B. Alves, Gagliolo; Brugman, Hernani, Barillà; Kulusevski, Kucka, Gervinho.

A disposizione: Alastra, Colombi, Dermaku, Laurini, Pezzella, Camara, Grassi, Scozzarella, Cornelius, Sprocati. All. D'Aversa

MILAN (4-3-3): Donnarumma G; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu.

A disposizione: Donnarumma A., Reina, Calabria, Gabbia, Rodriguez, Biglia, Krunic, Borini, Castillejo, Rebic, Leao. All. Pioli