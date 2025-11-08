LIVE MN - Parma-Milan (1-2): golazo di Bernabé, i ducali la riaprono

Parma-Milan (1-2): golazo di Bernabé, i ducali la riaprono
46' | GOL DEL PARMA! Sinistro sotto l'incrocio bellissimo di Bernabé, l'ha riaperta il Parma.
45' | Assegnati 4 minuti di recupero.
45' | Nkunku caccia forte sul tocco di De Winter. Bravo Suzuki a respingere la conclusione di prima intenzione dell'attaccante del francese.
44' | Bene il Milan in questo finale di primo tempo, forte anche dei due gol che gli permettono di giocare più spensierato.
38' | OCCASIONE PARMA! Pavlovic si perde dentro l'area piccola Delprato, che in girata costringe Maignan ad una parata apparentemente semplice ma comunque difficile nel suo complesso.
36' | Conclusione dal limite di Modric. Il sinistro del croato si è spento scarico tra le braccia di Suzuki.
32' | Bell'azione del Milan, da sinistra verso destra, con il solito Saelemaekers che quasi dal fonto ha lasciato partire un buon cross allontanato da Valenti.
31' | Milan in gestione dopo il doppio vantaggio.
25' | GOOOOOL DEEEEEL MILAAAAAAN! Leao glaciale dal dischetto. La incrocia lì dove Suzuki non ci può arrivare neanche avendo indovinato l'angolo. 2 a 0 per i rossoneri.
24' | Di Bello conferma la sua scelta: calcio di rigore per il Milan.
23' | Di Bello viene richiamato al monitor per rivalutare il contatto Saelemaekers-Ndiaye.
21' | Check in corso per il calcio di rigore assegnato al Milan.
20' | Calcio di rigore per il Milan. Protagonista ancora una volta Saelemaekers, che ha subito fallo da un troppo irruento Ndiaye.
16' | L'aveva pareggiata il Parma con l'ex di turno Cutrone. Il 32 ducale era però in netta posizione di fuorigioco.
12' | GOOOOOL DEEL MILAAAAAN! Come un fulmine a ciel sereno Saelemaekers ha lasciato partire una conclusione dal limite dell'area di rigore che ha trafitto Suzuki, che poteva fare decisamente di più in questa situazione.
12' | Il Parma cerca di fare la partita gestendo tanto la palla.
9' | Intervento preziosissimo di Valenti che ha intercettato un traversone più che interessante destinato a un indisturbato Nkunku all'interno dell'area di rigore.
7' | Errore nel tocco di Rafael Leao, che avrebbe potuto letteralmente mandare in porta Nkunku.
3' | Cross tagliato di Pavlovic dentro l'area di rigore del Parma. Facile la presa per Suzuki.
1' | Subito Parma con il cross dalla sinistra di Lovrik finito tra le braccia di Maignan.
1' | Si parte al Tardini. È cominciata Parma-Milan!
Amici ed amiche di MilanNews benvenuti a tutti allo stadio Ennio Tardini, dove fra poco meno di un quarto d'ora il Milan scenderà in campo contro il Parma di Carlos Cuesta per l'undicesima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26. Partita importante, difficile, contro un avversario in difficoltà ed emergenza ma che la formazione di Massimiliano Allegri deve provare a battere per trovare continuità dopo l'ottima vittoria contro la Roma.. A fronte di questo, e del valore assoluto degli avversari, si pronostica essere una sfida molto avvincente, che vi inviatiamo a seguire minuto dopo minuto grazie al nostro live testuale. Restate con noi!!!
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI PARMA-MILAN
PARMA (3-5-2): Suzuki; Ndiaye, Valenti, Britschgi; Delprato, Bernabè, Keita, Sorensen, Lovrik; Cutrone, Pellegrino. A disp. Corvi, Rinaldi, Benedyczak, Valeri, Begic, Hernani, Cremaschi, Djuric, Troilo, Trabucchi, Pilicco, Cardinali, Tigani, Konate. All. Carlos Cuesta.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupinan; Nkunku, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Tomori, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Loftus-Cheek, Jashari, Pulisic. All. Massimiliano Allegri
