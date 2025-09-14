live mn Pavia-Milan Futuro (0-0): primo squillo rossonero firmato Chaka Traoré

vedi letture

26' | Momento della partita dove le due squadre cercano di sbagliare il meno possibile. Ritmi molto bassi.

19' | La prima ammonizione della partita è per Andrea Magrassi del Milan Futuro.

18' | Il primo squillo del Milan è di Chaka Traorè. L'ex Parma e Palermo è riuscito ad impensierire Cincilla con una grande punizione dal limite. Il portiere del Pavia si è però fatto trovare pronto rispondendo presente e mandando la palla in calcio d'angolo.

14' | Ancora Pavia pericoloso, questa volta sugli sviluppi di calcio d'angolo. Il numero 19, Sbardella, dimenticato da Eletu è riuscito a saltare indisturbato in aria di rigore, ma Torriani è riuscito a gestire senza troppo affanno la situazione, accompagnando la palla fuori, sopra la traversa.

12' | Grande chiusura del solito Matteo Dutu, che è riuscito a bloccare un avversario immolato in porta dopo un grave errore di Eletu.

7' | La prima conclusione della partita è a favore dei padroni di casa. Dopo una bella azione manovrata il numero 4, Nchama, ha lasciato partire una conclusione dal limite dell'aria che si però spenta di tanto alta sopra la traversa.

1' | Si parte allo stadio Fortunati di Pavia

------

14.50 - Le formazioni ufficiali:

PAVIA: Cincilla, De Simone, Carbonara, Nchama, Quaggio, Alfiero, Sbardella, Di Quinzio, Mazzolo, Veron, Itraloni. A disp: Bifulco, Cocina, Saggionetto, Oneto, Perna, Nucera, Saccà, Natoli, Pace. All: Bellinzaghi.

MILAN FUTURO (4-3-3): Torriani, Cappelletti, Karaca, Eletu, Vladimirov, Dutu, Sia, Hodzic, Magrassi, Geroli, Traorè. A disp: Bouyer, Minotti, Zukic, Borsani, Brana, Perina, Ibrahimovic, Domintei, La Mantia. All: Oddo.

Amiche e amici di MilanNews.it, buon pomeriggio! Ci troviamo a Pavia per la seconda giornata del campionato di Serie D, Girone B che vedrà impegnato il Milan Futuro di mister Oddo contro il Pavia allenato dal tecnico Stefano Bellinzaghi. Per i giovani rossoneri si tratta dell'esordio assoluto in Serie D, una giornata dunque da non prendere sottogamba, per provare quindi a portare a casa subito punti preziosi per il proprio percorso.

Segui con noi il Live testuale dalla partita grazie al contributo del nostro inviato sul posto. State connessi!