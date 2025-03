live mn Pineto-Milan Futuro (0-1): rossoneri avanti! Camarda sciupa il raddoppio

35' Spinge ancora il Milan con Sia che penetra dalla sinistra ma viene murato al momento del cross

32' Tunjov prova a sorprendere Raveyre con una punizione da posizione defilata ma il pallone esce abbondantemente

29' CAMARDA SI MANGIA IL RADDOPPIO! Bellissimo lancio panoramico di Quirini a premiare Camarda che si invola verso l'area ma sciupa sparando alto!

25' GOOOL DEL MILAN!! Altra ottima azione, finalizzata dall'inserimento di Quirini, pescato da una grande palla di Branca, che batte Tonti con un diagonale secco! Rossoneri meritatamente in vantaggio: 0-1!

22' Ancora una bella trama rossonera con il Pineto che è in difficoltà: imbucata laterale di Fall per Camarda che cerca di mettere il pallone in mezzo basso ma viene respinto

19' Cambio nel Pineto: non ce la fa Pellegrino. Al suo posto Gatto

18' Altra bella occasione per il Milan! Ancora Alesi protagonista che si accentra con rapidità e cerca la precisione sull'angolo lontano: altra ottima risposta di Tonti!

17' Lungo stop per un infortunio a Pellegrino del Pineto: si riparte

13' Ancora i padroni di casa, il tiro di Ienco si spegne sull'esterno della rete con il Milan in controllo

10' Prova a rispondere il Pineto con un cross a cercare Fabrizi che però è troppo isolato e non riesce ad arrivare sul pallone

7' MILAN VICINO AL GOL! Grandissima azione rossonera: Camarda imbuca per Alesi che di prima intenzione mette a rimorchio per Sia che calcia a bnotta sicura ma trova il miracolo di Tonti!

5' Avvio gara a ritmi letargici, da entrambe le parti

1' Cominciata la partita!

- Le formazioni ufficiali:

PINETO (4-3-3): Tonti; Hadziosmanovic, De Santis, Marafini, Ienco; Tunjov, Amadio, Schirone; Pellegrino, Fabrizi, Bruzzaniti. A disp.: Marone, Barretta, Giannini, Stambolliu, Gambale, Borsoi, Baggi, Marrancone, Chakir, Pistillo, Di Giampietro, Gatto. All. Ivan Tisci

MILAN FUTURO (3-5-2): Raveyre; Coubis, Camporese, Bartesaghi; Quirini, Alesi, Malaspina, Branca, Fall; Camarda, Sia. A disp.: Nava, Pittarella, Bozzolan, Hodzic, D'Alessio, Magni, Minotti, Omoregbe, Paloschi, Turco, Vos, Magrassi. All. Massimo Oddo.

-----

Amiche e amici di MilanNews.it, buon pomeriggio! A breve, alle ore 18, il Milan Futuro scenderà in campo al "Mariani-Pavone" in Abruzzp per affrontare il Pineto in occasione del turno infrasettimanale di Serie C, valido per la 31esima giornata del girone B. Per i rossoneri, che attualmente sono ultimi a pari merito con altre due squadre, non esiste altro risultato se non la vittoria: la salvezza diretta è lontanta ma attualmente neanche i playout sono scontati, dunque servono i tre punti anche per accumulare fiducia in questo finale di stagione. Restate con noi per il live testuale della sfida!