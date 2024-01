live mn - Primavera, Atalanta-Milan (1-0): fine primo tempo...

- Atalanta in vantaggio 1-0 alla fine del primo tempo: per ora decide un bel gol al 19' di Bonanomi. Meglio i nerazzurri in questa prima frazione di gioco, mentre i rossoneri hanno faticato parecchio a creare occasioni davanti. L'unica volta in cui il Diavolo è andato vicino al pareggio è stata al 43' con una bella girata di Camarda in area, ma Pardel ha respinto la sua conclusione.

45' Fine primo tempo.

43' Camarda ad un passo dal pareggio: il numero 9 rossonero controlla con il petto in area un cross arrivato dalla destra e prova la girata con il destro, Pardel respinge il pallone.

41' Giallo anche per Vlahovic.

38' Punizione per l'Atalanta dalla trequarti: bel pallone in area che arriva sul secondo palo a Tavanti che prova la zampata vincente, Raveyre blocca centralmente.

34' Malaspina cerca Camarda in area con un passaggio filtrante, Pardel anticipa il numero 9 rossonero in uscita bassa.

30' Prima occasione per il Milan: cross in area dalla sinistra di Bonomi, la difesa nerazzurra pasticcia un po', ma alla fine il pallone viene bloccato a terra dal portiere Pardel prima che qualche giocatore rossonero possa approfittarne.

23' Altra bella azione dell'Atalanta: stavolta è Colombo che arriva alla conclusione, pallone fuori di poco.

21' Giallo per Bonanomi.

19' GOL DELL'ATALANTA!!! Bellissima azione dei bergamaschi, la palla arriva a Bonanomi che calcia con il sinistro da fuori area e batte Raveyre.

15' Angolo per il Milan dalla sinistra: cross in area di Eletu, l'arbitro fischia un fallo in area a favore dell'Atalanta.

13' Nessuna occasione da gol in questa prima parte della partita che si gioca soprattutto a centrocampo.

6' Fase di studio tra le due squadre in questo avvio di partita. Il Milan, in fase offensiva, cerca di sfruttare soprattutto la velocità sulle fasce di Scotti e Bonomi.

0' Al via il match!!!

Amici e amiche di Milannews.it, tra poco seguiremo in diretta la sfida tra Atalanta e Milan, gara valida per la 18^ giornata del campionato Primavera 1. I rossoneri di Abate sono terzi in classifica con 31 punti (a -3 dalla vetta), mentre i bergamaschi sono ottavi con 26 punti. Nell'ultimo turno di campionato, il Milan ha pareggiato 1-1 in casa contro il Torino, mentre l'Atalanta è stata sconfitta sul proprio campo 2-1 dalla Fiorentina. La gara di andata tra rossoneri e nerazzurri si era invece conclusa con una vittoria del Diavolo per 3-1 (gol di Eletu e doppietta di Zeroli). Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione di questa sfida. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali di Atalanta-Milan:

ATALANTA: Pardel; Tavanti, Comi, Tornaghi; Ghezzi, Colombo, Manzoni, Armstrong, Bonanomi; Vavassori, Vlahović. A disposizione: L. Sala, Obrić, Riccio, Chiggiato, Fiogbe, Ragnoli Galli, Jonsson, Martinelli, Capac, Cassa, Ramaj. Allenatore: Giovanni Bosi.

MILAN: Raveyre, Bakoune, Nsiala, Pellegrino, Bartesaghi; Malaspina, Eletu; Scotti, Cuenca, Bonomi; Camarda. A disposizione: Torriani, Bartoccioni, Parmiggiani, Liberali, E. Sala, Perera, Simmelhack, Cappelletti, Tezzele. Allenatore: Ignazio Abate.