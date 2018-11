LIVE MN - Primavera, Atalanta-Milan (3-1): palo di Colpani, padroni di casa vicini al poker

60' - Cambio per l'Atalanta: esce Cambiaghi ed entra Colley.

58' - Doppio cambio per il Milan: escono Barazzetta e Frigerio ed entrano Sanchez e Mionic.

57' - Soncin mette in angolo un destro radente da fuori area di Kulusevski.

56' - Piccoli scatta sul limite del fuorigioco, diagonale incrociato che termina a lato.

55' - Palo colpito da Colpani con un sinistro velenoso da fuori area. Soncin si salva.

54' - Partita aperta, ora, con il Milan che prova ad alzare il baricentro. L'Atalanta, però, quando riparte, fa male.

52' - Peli si appende letteralmente a Capanni tirandogli la maglia da dietro. L'arbitro, incredibilmente, non ammonisce.

52' - Destro di Cambiaghi deviato da Ruggeri all'interno dell'area di rigore.

51' - Colpani prova la conclusione dalla lunga distanza: tiro troppo debole e parato senza problemi da Soncin.

48' - Cross sballato di Capanni per Tsadjout, che si era liberato bene dal diretto marcatore.

48' - Conclusione debole di Piccoli con Soncin che non ha problemi a bloccarla.

46' - Si riparte, inizia il secondo tempo: il pallone è per l'Atalanta!

- Cambio per il Milan: esce Vigolo ed entra Tonin.

- Squadre nuovamente in campo a Zingonia.

Atalanta meritatamente in vantaggio all'intervallo. I nerazzurri passano in vantaggio al 7' grazie ad una splendida giocata di Zortea, migliore in campo della sfida, che fulmina Soncin con un preciso sinistro dal limite dell'area. La reazione del Milan si concretizza dopo solo un minuto con Tsadjout che scarica in rete uno splendido pallone servitogli da Vigolo. L'Atalanta, però, torna a spingere e al 23' trova il nuovo vantaggio con Colpani, bravo a trasformare un calcio di rigore, causato da una grossa ingenuità di Ruggeri. Dopo soli 14 minuti, poi, i padroni di casa trovano il terzo gol grazie ad un assist del solito scatenato Zortea e ad un tap-in di Piccoli a due passi da Soncin.

45+3' - Termina qui il primo tempo: Atalanta-Milan: 3-1.

45+1' - Durissimo scontro aereo tra Okoli e Del Prato. Ha la peggio il calciatore nigeriano, che però, dopo le cure dei sanitari, rientra in campo.

45' - 2 minuti di recupero.

43' - L'Atalanta, dopo aver trovato il terzo gol, non accenna a voler rallentare e insiste alla ricerca della quarta rete.

37' - Gol dell'Atalanta, 3-1. Tocco sotto misura di Piccoli ad anticipare Soncin dopo un'azione travolgente sulla destra da parte di Zortea.

37' Tsadjout resiste ad un contrasto con il fisico e mette in mezzo un pallone interessantissimo per Vigolo, che però è in ritardo e il pallone sfila lungo tutta l'area.

35' - Altro calcio d'angolo conquistato dal Milan con Torchio che calcia con il mancino da fuori area, deviato con la schiena da Zortea.

34' - Sponda di Tsadjout di testa per Vigolo, tiro svirgolato dal limite dell'area da parte del numero 11 dei rossoneri.

33' - Il Milan si riaffaccia in area dell'Atalanta con Bellanova che guadagna un calcio d'angolo.

30' - Heidenreich resta a terra dopo un durissimo scontro con Soncin su cross da calcio d'angolo. Il centrale dell'Atalanta dopo le cure dei sanitari rientra in campo.

28' - Soncin blocca a terra un destro incrociato di Piccoli dall'interno dell'area, dopo che l'attaccante dell'Atalanta era andato via con il fisico a Brescianini.

27' - Il Milan non riesce a superare la linea di metà campo da diversi minuti.

23' - Gol dell'Atalanta, dagli undici metri Colpani spiazza Soncin con un mancino incrociato nell'angolino alto.

22' - Calcio di rigore per l'Atalanta, Ruggeri stende Cambiaghi in area dopo aver sbagliato un elementare controllo.

21' - In questi minuti è l'Atalanta ad avere il controllo del pallone, con il Milan che si difende ordinato, ma faticando a ripartire.

18' - Soncin blocca senza difficoltà un colpo di testa centrale di Piccoli.

16' - Kulusevski, il più attivo tra i suoi, prova il mancino a giro dall'interno dell'area: pallone sul fondo alla destra della porta difesa da Soncin.

14' - Tiro troppo debole di Colpani che, pur superando la barriera, non impegna Soncin.

14' - Colpani va via in dribbling e si procura una pericolosa punizione dal vertice destro dell'area di rigore.

12' - Sinistro telefonato di Sala dal limite dell'area e Carnesecchi fa sua la sfera senza particolari problemi.

8' - GOOOOOOOOL!!! Palla recuperata sulla trequarti del Milan, triangolo di Tsadjout con Vigolo e sinistro ad incrociare sul secondo palo! Subito pareggio per i rossoneri con il capitano! Atalanta-Milan 1-1!

7' - Gol dell'Atalanta: splendido lavoro di Kulusevski, che serve Zortea al limite dell'area, sinistro del terzino dei bergamaschi e nulla da fare per Soncin. Atalanta in vantaggio, 1-0.

3' - Buona chiusura di Ruggeri su Piccoli, che era scappato alle spalle della retroguardia rossonera.

1' - Subito rossoneri pericolosi! Lancio lungo di Torchio, buco clamoroso della difesa dell'Atalanta e Tsadjout si ritrova solo contro Carnesecchi. Lo salta, ma fallisce da posizione defilata a porta vuota il più facile dei gol con il piede meno nobile.

1' - Fischio d'inizio, si parte: primo pallone per i rossoneri!

- Squadre in campo.

- Queste le formazioni ufficiali della sfida Atalanta-Milan, in programma alle 14.30 al centro sportivo Bortolotti di Zingonia.

Atalanta: Carnesecchi, Zortea, Girgi, Del Prato, Okoli, Heidenreich, Peli, Colpani, Piccoli, Kulusevski, Cambiaghi. A disposizione: Piccirillo, Bencivenga, Guth, Brogni, Kraja, Da Riva, Gyabuaa, Colley, Pina Gomes, Babbi, Nivokazi, Traore. Allenatore: Massimo Brambilla.

MILAN (4-4-2): Soncin; Bellanova, Ruggeri, Brescianini, Barazzetta; Frigerio, Sala, Torchio, Capanni; Vigolo, Tsadjout. A disposizione: Guarneri, Basani, Bosisio, Culotta, Martinbianco, Sanchez, Brambilla, Mionic, Maldini, Haidara, Olzer, Tonin. Allenatore: Alessandro Lupi.

Amici di MilanNews.it, benvenuti al centro sportivo Bortolotti di Zingonia, dove tra pochi minuti scenderanno in campo Atalanta e Milan, anticipo valido per l'ottava giornata del campionato Primavera 1. Restate con noi per non perdere neanche un minuto della sfida tra nerazzurri e rossoneri.