LIVE MN - Primavera, Bologna-Milan (0-3): i rossoneri la chiudono con Alesi

80' Rosso diretto per El Hilali che si becca con un avversario sotto gli occhi del direttore di gara.

77' GOOOOOOOLLLL DEL MILAN! Alesi, 3-0 per i rossoneri! Contropiede fulmineo 3 contro 1 gestito molto bene da Scotti, che arriva al limite dell'area e offre ad Alesi un pallone d'oro: l'attaccante batte il portiere con un tiro preciso rasoterra. Partita in ghiaccio.

74' Cambio per il Milan: esce chaka Traore, entra Alesi.

69' Il Bologna spinge e ci prova più volte dalla distanza, la difesa del Milan respinge e non si fa sorprendere.

68' Doppio cambio per il Milan: dentro Scotti ed El Hilali, fuori Omoregbe e Mangiameli.

66' Grande intervento di Coubis che si impone di fisico sull'attaccante che cercava di sfondare in area.

60' Il Bologna prova a farsi vedere in avanti, per ora i rossoneri si chiudono bene.

50' Grande pressing del Milan, che recupera palla con Gala. Imbeccata per Mangiameli, ma l'assist è troppo lungo.

45' Si riparte.

Il Milan chiude in vantaggio questo primo tempo, andando a segno per ben due volte con Mangiameli, alla prima in Primavera 1. I rossoneri, sull'1-0, hanno l'opportunità di raddoppiare al 25esimo, ma Cubis dagli undici metri si fa ipnotizzare da Gasperini. Buona prova della squadra di Abate, che ora deve chiudere la gara.

46' Fine primo tempo.

45' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOLLL! Cross dalla sinistra di Omoregbe, Mangiameli anticipa tutti e realizza la rete del 2-0.

44' Omoregbe calcia di mancino da dentro l'area, grande parata di Gasperini che devia fuori dalla specchio della porta

41' Ci prova Urbanski dal limite, blocca Nava.

35' Occasione Milan. Gala calcia dal limite, salva tutto il Bologna sulla linea di porta a Gasperini battuto.

28' Altro giallo, questo volta per il Bologna: ammonito Aamee.

26' Gasperini neutralizza il rigore di Coubis. Grande parata del portiere rossoblu.

25' RIGORE PER IL MILAN! Chaka anticipa Gasperini, che lo stende.

24' Cartellino giallo per Bakoune.

23' Conclusione da lontano di Mazia, palla che termina tra le braccia di Nava dopo una deviazione.

17' Corner Bologna. Colpo di testa, Nava vede la palla all'ultima ma riesce a comunque a togliere la palla dalla porta.

13' Milan in controllo del match.

9' GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOLLLLL! Milan subito in vantaggio! Cross di Bozzolan, Mangiameli tocca quel che basta per deviare la palla in porta. 1-0!

1' Inizia il match!

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Bologna-Milan, gara valida per il sesto turno di Primavera 1. I rossoneri arrivano da un buon momento e vogliono confermarlo. Rimanete con noi per seguire con noi il match!



Le formazioni:

Bologna: Gasperini, Wallius, Amey, Pyyhtia, Mazia, Corazza, Mmaee, Byone, Stivanello, Motolese, Urbanski. All: Vignani. A disp: Raffaelli, Verardi, Mercier, Maltoni, Anatriello, Raimondo, Karlsson, Diop, Corsi, Rosetti, Paananen, Schiavoni.

MILAN (4-3-3): Nava, Bakoune, Coubis, Paloschi, Bozzolan; Gala, Eletu, Zeroli; Traore, Mangiameli, Omoregbe. All: Abate. A disp.: Pseftis, Bartoccioni, Marshage, Simic, Nsiala, Alesi, El Hilali, Pluvio, Foglio, Scotti, Longhi, Bartesaghi.