live mn - Primavera, Cagliari-Milan (1-3): ultimi minuti della partita...

87' Sostituzioni nel Milan: dentro Simmelhack e Cappelletti, fuori Camarda e Scotti.

84' Scotti perde palla, Bolzan entra in area dalla fascia sinistra e prova il destro sul primo palo, pallone fuori.

78' Tripla sostituzione nel Cagliari: escono Marcolin, Balde e Mutandwa, dentro Conti, Sulev e Bolzan

77' Angolo per il Cagliari dalla sinistra: Simonetta cerca un compagno sul secondo palo, ma il suo cross è troppo lungo e il pallone si spegne direttamente sul fondo.

72' Doppio cambio nel Milan: dentro Bonomi e Bakoune, fuori Magni e Sia.

69' Giallo per Magni.

69' Milan ad un passo dal quarto gol: grande ripartenza rossonera con Stalmach che tocca in area per Camarda che incrocia con il sinistro, ma la sua conclusione finisce sul palo.

65' Cagliari ad un passo dal 2-3: cross dalla destra di Arba, Mutandwa anticipa tutti, compreso Raveyre, sul primo palo, pallone a lato di poco.

64' Simonetta ci prova dalla distanza, pallone fuori.

58' Cambio nel Milan: fuori Sala, dentro Stalmach.

57' GOL DEL CAGLIARI! I sardi accorciano le distanze con Konate che da due passi mette dentro un assist di Simonetta.

54' GOOOOLLLLL!!! TRIS DI CAMARDA!!! Rete pazzesca del numero 9 rossonero che controlla alla grande in area un lancio lungo di Perera, si libera di un avversario e poi con un tocco sotto supera Wodzicky.

51' Angolo per il Cagliari: cross in area e colpo di testa sul secondo palo di Konate, pallone altissimo sopra la traversa.

45' Al via la ripresa con due cambi nel Cagliari: fuori Achour e Carboni, dentro Simonetta e Vinciguerra.

- Il Milan Primavera ha chiuso il primo tempo in vantaggio di due gol contro il Cagliari: ad aprire le marcature è stata Nsiala con un bel colpo di testa al 14', mentre al 20' è arrivato il raddoppio rossonero un bella rete di Sia. Buona prestazione della squadra di Abate che ha controllato senza grossi problemi, tanto che Raveyre non è stato mai stato impegnato seriamente.

46' Fine primo tempo.

45' Un minuto di recupero.

45' Anche Balde prova la conclusione da lontano, il sinistro del giocatore del Cagliari finisce ampiamente a lato.

43' Scotti ci prova dalla distanza, pallone altissimo.

38' Giallo per Sala.

34' Milan ancora pericoloso su calcio piazzato: altra bel cross in area di Eletu, a prendere il pallone è ancora una volta Nsiala, ma stavolta il suo colpo di testa finisce alto sopra la traversa.

22' Punizione per il Milan dalla trequarti: cross in area di Eletu, il pallone, dopo un tocco di testa di un giocatore rossonero, finisce a Sia che segna il 3-0, ma l'arbitro lo annulla per fuorigioco.

20' RADDOPPIO MILAN!!! DEGO SIAAAAAA!!! Grazie al pressing di Camarda, Wodzicky sbaglia in impostazione. La palla arriva a Sia che entra in area, resiste alla pressione di due avversari e davanti al portiere avversario la mette dentro con un preciso tocco di destro che si insacca all'angolino.

19' Sia entra in area e prova il destro, ma la sua conclusione viene smorzata da un difensore del Cagliari e il pallone finisce senza problemi tra le braccia di Wodzicky.

14' GOOOOOOLLLLLL!! NSIALAAAAAA!!! Punizione dalla destra di Eletu, cross in area per il centrale rossonero salta più in alto di tutti all'altezza del primo palo e porta avanti il Milan.

13' Cartellino giallo per Cogoni per un brutto fallo su Magni.

6' E' partito forte il Cagliari in questo avvio di partita. Cross dalla sinistra di Idrissi che si trasforma quasi in un tiro in porta, Raveyre respinge con i pugni.

0' Al via il match: primo pallone per il Milan.

Amici e amiche di Milannews.it, tra poco vi racconteremo in diretta la partita odierna della Primavera del Milan che sarà impegnato sul campo del Cagliari nella sfida valida per la 20^ giornata di campionato. I rossoneri di Abate sono reduci dallo 0-0 casalingo contro la Roma e al momento sono al quinto posto in classifica con 32 punti. I sardi, invece,ottavi con 28 punti, arrivano dal pareggio per 1-1 sul campo del Bologna. La gara di andata tra Milan e Cagliari, che si è giocata il 25 novembre 2023, si era conclusa con la vittoria dei rossoblu per 4-2 al Puma House of Football. Restate con noi per non perdervi nemmeno un'emozione del match!!!

Queste le formazioni ufficiali di Cagliari-Milan, sfida valida per la 20^ giornata del campionato Primavera 1:

CAGLIARI: Wodzicky; Arba, Cogoni, Catena, Idrissi; Balde, Marcolini, Carboni; Konate, Achour, Mutandwa. A disp. Iliev, Conti, Pintus, Sulev, Malfitano, Bolzan, Vinciguerra, Franke, Simonetta, Piseddu, Marini. All. Pisacane.

MILAN: Raveyre; Magni, Parmiggiani, Nsiala, Nirash Perera; Malaspina, Eletu; Scotti, Sala, Sia; Camarda. A disp. Bartoccioni, Colzani, Bakoune, Stalmach, Mancioppi, Liberali, Bonomi, Simmelhack, Cappelletti, Batistini. All. Abate.