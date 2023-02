LIVE MN - Primavera, Frosinone-Milan (0-0). Spingono i locali: palo colpito da Mulattieri

8' | Spinge subito il Frosinone: destro da fuori di Mulattieri che colpisce il palo esterno.

5' | Primo vero tentativo della gara: Cangianiello, numero 10 del Frosinone, si coordine e prova in mezza sforbiciata dal limite, ma il pallone termina di non molto a lato di Nava, che era comunque sulla traiettoria.

1' | Comincia il match! Rossoneri, in tenuta completamente bianca, che giocano il primo pallone.

-----

LE FORMAZIONI UFFICIALI

FROSINONE (4-3-3): Palmisani, Kamensek, Selvini, Cangianello, Condello, Maestrelli, Ferrieri, Peres, Mulattieri, Afi Ayoub, Bracaglia.

A disp.: Stellato, Di Chiara, Rosati, Milazzo, Jirillo, Gomes, Pozzi, Macej, Stazi, Pera, Maura. All. Gorgone

MILAN (3-4-2-1): Nava; Simic, Nsiala, Gala; Bartesaghi, Zeroli, Eletu, Palosci; El Hilali, Cuenca; Longhi.

A disp.: Torriani, Bozzolan, Alesi, Traore, Stalmach, Foglio, Malaspina, Parmiggiani, Scotti, Sia, Mangiameli, Casali. All.: Abate

-----

Buongiorno a tutti, amici ed amiche di MilanNews.it!

Benvenuti nel live testuale di Frosinone-Milan, sfida valida per la prima giornata di ritorno del Campionato di Primavera 1. Oggi i rossoneri di Abate, a secco di vittorie nel 2023 e 15esimi in classifica, sono ospiti del Frosinone, quinto in campionato.