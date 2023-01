LIVE MN - Primavera, Inter-Milan (1-0): rossoneri alla ricerca del pareggio

71' - Cambio per il Milan: esce Scotti ed entra Sia.

67' - Cambio per l'Inter: fuori Esposito per Zuberek.

66' - Ora il Milan fa la partita, l'Inter è in difficoltà in questi minuti.

65' - Alesi fa tutto bene sulla fascia ma sbaglia sul più bello: dopo essersi liberato della marcatura calcia altissimo da posizione defilata.

62' - Cartellino giallo per l'interista Di Pentima dopo un fallo in ritardo su Bartesaghi.

60' - Dopoio cambio per l'Inter: escono Kamate e Pelamatti ed entrano Pozzi ed Andersen.

59' - Pochi spazi per il Milan: l'Inter, compatta, si è chiusa nella propria metà campo.

55' - Break di Scotti ed inserimento in area di rigore: il rossonero, marcato e seguito da due uomini avversari, tarda la conclusione e finisce per perdere palla.

52' - Grande giocata di El Hilali in mezzo a due: dribbling di suola e tiro di potenza che, però, passa di qualche spanna sopra la traversa.

50' - Iliev si lascia andare in area di rigore dopo un leggero contatto di gioco con Casali: per l'arbitro, giustamente, non c'è nulla. Si gioca.

48' - Esposito arriva in corsa su un cross di un compagno dalla sinistra ed incorna non centrando lo specchio della porta. Nava accompagna fuori con lo sguardo.

45' - Si riparte!

Secondo tempo

15.32 - Squadre di nuovo in campo, non ci saranno cambi.

L'Inter, al 45esimo, conduce per 1-0 grazie alla rete di Owusu. Un derby ricco di prodezze - in particolare i tre grandi salvataggi di Nava - e di occasioni. Milan che si è reso pericoloso solo in tre circostanze con la doppia conclusione di El Hilali ad inizio partita e con il traversone di Eletu non sfruttato dall'attacco rossonero.

Fine primo tempo

45+1' - Finisce il primo tempo: si va negli spogliatoi sul risultato di 1-0 per i nerazzurri.

45' - È stato assegnato un minuto di recupero.

42' - Ritmi che si sono abbassati in questi minuti finali di primo tempo: l'Inter alza un muro e gestisce il vantaggio.

38' - Il Milan prova a reagire al vantaggio avversario ed alza il proprio baricentro.

33' - Gol dell'Inter, ha segnato Owusu. Tiro del nerazzurro dai quindici metri che viene deviato da Bartesaghi e spiazza Nava. 1-0 per i padroni di casa.

32' - OCCASIONE MILAN! Alesi serve in profondità Eletu, che, dopo aver vinto un rimpallo, crossa pericolosamente in area: purtroppo nessun rossonero riesce a metterci lo zampino ed a spedire in rete. Grande chance per i ragazzi di Abate.

30' - Cartellino giallo per i padroni di casa: Pelamatti ammonito dopo un intervento in ritardo su Gala.

29' - El Hilali si gira in mezzo a tre e fa partire un missile: Botis respinge.

27' - Inter ancora pericolosa con Kamate: il centrocampista nerazzurro colpisce l'incrocio dei pali dai venti metri.

24' - Doppio intervento decisivo di Nava! L'Inter ci prova prima con Martini da due passi, ma il portiere del Milan respinge lateralmente. Poi Owusu raccoglie e calcia basso di precisione con il numero 69 rossonero che compie un grande intervento di reni.

21' - Gala, tutto solo, prende la mira da fuori area e calcia: palla che vola alta e non impensierisce i nerazzurri.

19' - Si riaffaccia il Milan con Scotti, ma il suo cross rasoterra è facile preda per Botis.

15' - Altra chance per l'Inter con Esposito: Owusu penetra la difesa rossonera e serve il compagno a rimorchio. La sua conclusione ravvicinata, però, non centra lo specchio.

12' - Tiro di El Hilali dalla distanza che termina di poco alto sopra la porta difesa da Botis.

9' - Prima grande occasione dell'Inter con Di Pentima: mischia sugli sviluppi da palla inattiva con la sfera che arriva sui piedi del difensore. Botta improvvisa in girata del nerazzurro, ma Nava si supera e mette in corner.

8' - Entrata scomposta di Paloschi su Martino al limite dell'area: cartellino giallo per il difensore centrale del Milan.

6' - Ci prova Iliev con uno spiovente da calcio di punizione: la difesa di Abate respinge e spazza.

3' - I rossoneri fanno girare la palla per aprire la linea difensiva avversaria, ma i padroni di casa coprono bene il campo.

1' - Si parte. Fischio d'inizio di Inter-Milan!

Primo tempo

14.28 - Le squadre fanno ora il loro ingresso in campo.

14.20 - Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali del match:

INTER (4-3-3): Botis; Dervishi, Fontanarosa, Di Pentima, Pelamatti; Martini, Grygar, Kamate; Owusu, Esposito, Iliev. A disp.: Delvecchio, Tommasi, Stankovic, Zuberek, Stabile, Bonavita, Di Maggio, Sarr, Andersen, Biral, Stante, Pozzi. All.: Cristian Chivu.

MILAN (4-2-3-1): Nava; Casali, Simić, Paloschi, Bartesaghi; Gala, Eletu; Scotti, El Hilali, Alesi; Longhi. A disp.: Torriani, Nsiala, Pluvio, Stalmach, Foglio, Perera, Robotti, Malaspina, Parmiggiani, Sia, Omoregbe, Mangiameli. All.: Abate.

Amici ed amiche di MilanNews.it, ben ritrovati dal Konami Youth Development Centre, dove, alle ore 14:30, Inter e Milan si affronteranno per il quattordicesimo turno del campionato Primavera 1. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.