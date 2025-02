live mn Primavera, Juventus-Milan (0-0): inizia il match...

6' Finocchiaro riceve palla sulla fascia sinistra. L'esterno della Juventus crossa con il destro, ma il pallone si spegne sul fondo senza che nessuno dei suoi compagni possa approfittarne.

0' Inizia la partita!!!

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti all'Allianz Training Center di Vinovo dove tra poco le formazioni Primavera di Juventus e Milan scenderanno in campo nella sfida valida per 24^ giornata del campionato. La squadra milanista è al momento al 5° posto in classifica con 40 punti, mentre i bianconeri sono sesti a -3 dal Diavolo. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione del match. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali:

JUVENTUS: Zelezny, Martinez, Ventre, Crapisto, Verde, Pagnucco, Finocchiaro, Mazur, Nana, Lopez, Turco. A disp.: Marco, Boufandar, Ripani, Pugno, Vacca, Bilico, Sosna, Keutgen, Rizzo, Merola, Savio. All.: Magnanelli.

MILAN: Longoni; Magni, Nissen, Dutu, Perera; Sala, Eletu; Bonomi, Liberali, Ossola; Scotti. A disp.: Colzani, Bakoune, Mancioppi, Perrucci, Ibrahimovic, Skoczylas, Parmiggiani, Lamorte, Perina, Albe, Siman. All.: Guidi.