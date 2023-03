LIVE MN - Primavera, Milan-Bologna (0-0): si parte!

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla Puma House of Football - centro Sportivo Vismara, dove tra pochi istanti Milan e Bologna si incontreranno per le 23esima giornata. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Ecco le formazioni ufficiali di Milan e Bologna:

MILAN: Nava; Bakoune, Simic, Nsiala, Bartesaghi; Foglio, Stalmach, Zeroli; Cuenca, Mangiameli, Traoré.

BOLOGNA: Franzini, Wallius, Maltoni, Anatriello, Raimondo, Corazza, Diop, Stivalenllo, Rosetti, Motolese, Urbans