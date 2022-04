LIVE MN - Primavera, Milan-Bologna (1-2): Raimondo, i rossoblu la ribaltano

68' Mancino di Wallium che sfiora il palo. Bologna vicino al 3-1.

60' Cambio nel Milan: fuori Gala, dentro Foglio.

55' Gol del Bologna. Ribaltone dei rossoblu: Desplanches regala palla a Pagliuca, assist per Rocchi che sbaglia, sulla respinta arriva Raimondo e realizza la rete del 2-1.

51' Il Milan trova spazio in attacco: Robotti prova il destro, palla altissima.

50' Gol del Bologna. Punizione perfetta di Wallius, pareggia il Bologna.

49' Cambio obbligato nel Milan: fuori Nasti, dentro Desplanches.

48' Espulso Pseftis. Brutto intervento fuori area del portiere greco, che atterra Pagliuca. Milan in dieci uomini.

47' Ci prova Omoregbe da lontanissimo: palla quasi in fallo laterale.

45' Inizia il secondo tempo con un cambio tra i rossoneri: fuori Capone per infortunio, dentro Omoregbe.

Quarantacinque minuti non con grandi emozioni, ma il Milan riesce a sbloccare la partita con il colpo di testa di Robotti. Il Bologna risponde diversi minuti dopo colpendo un palo con Pagliuca. Pochi istanti prima della conclusione del primo tempo, Capone è costretto ad uscire in barella dopo una brutta torsione del ginocchio. Buona guarigione Andrea, ti aspettiamo presto in campo!

52' Fine primo tempo

47' Bruttissimo infortunio per Capone, che esce in barella tra gli applausi di tutto il centro sportivo Vismara.

45' Due minuti di recupero.

45' Chaka Traorè dribbla tutti, entra in area e lascia partire il destro. Bagnolini risponde presente.

42' Ripartenza del Milan: tre contro due che Capone sfrutta male, riparte il Bologna.

36' Palo del Bologna. Pagliuca entra in area, destro deviato da Camara che sbatte sul legno della porta di Pseftis e termina in corner.

31' Cartellino giallo per Camara.

24' GOOOOOOOOOOOOOOL! Milan in vantaggio: corner perfetto di Traorè, Robotti schiaccia e realizza la rete dell'1-0!

23' Al momento della conclusione, Capone scivola ma guadagna un corner.

22' Nasti guadagna una punizione dal limite dell'area: chance da ottima posizione per i rossoneri.

20' Pochissime occasioni in questi primi venti minuti di gara.

13' Ripartenza Bologna, Capone ferma tutto ma in maniera irregolare: giallo per il rossonero.

6' Primo corner per il Milan, respinge la difesa del Bologna.

1' Si parte!

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Milan-Bologna, match valido per la trentunesima giornata del campionato Primavera 1. I rossoneri arrivano da due pesanti sconfitte, che li avvicina così alla zona playout. Per la squadra di Giunti, oggi, è importantissimo portare a casa la vittoria, soprattutto per staccarsi dalla zona bassa della classifica.

Queste le formazioni ufficiali:



Milan (4-3-3): Pseftis, Camara, Coubis, Stanga, Borges, Robotti, Di Gesù, Gala, Traorè, Nasti, Capone. All. Giunti. A disp: Desplanches, Nava, Obaretin, El Hilali, Foglio, Omoregbe, Piantedosi, Eletu, Roback.

Bologna: Bagnolini, Amey, Stivanello, Urbanski, Raimondo, Pagliuca, Paananen, Motolese, Bynoe, Wallius, Annan. All. Vigiani. A disp: Albieri, Acquah, Cavina, Casadei, Rocchi, Corazza, Cossalter, Wieser, Cupani, Pietrelli, Mercier, Rojas.