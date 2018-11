LIVE MN - Primavera, Milan-Chievo (0-2): i rossoneri provano ad accorciare le distanze con Capanni

77' - Dopo aver giocato per gran parte del secondo tempo in proiezione offensiva, il Milan sembra essere tornato ad aver difficoltà nell'orchestrare il giro palla. Scarsa la precisione dei passaggi dei ragazzi di Mister Lupi

75' - Cambio anche nel Chievo, Rovaglia viene sostituito da Liberal

75' - Cambio nel Milan, Olzer prende il posto di Sala alle prese con dei problemi muscolari

72' - Bell'azione del Milan. Daniel Maldini serve verticalmente Tsadjout che prova a liberarsi del difensore del Chievo ma commette fallo. Il centravanti rossonero si era trovato da solo davanti a Caprile

68' - Vignato sul pallone, calcia ma la palla si spegne sulla barriera

68' - Fallo di Torchio su Bertagnoli che si era involato verso la porta del Milan. Cartellino giallo per il rossonero e punizione da posizione molto pericolosa per il Chievo

66' - Proseguono gli attacchi del Milan, azione confusa dei rossoneri che finisce con la palla tra le mani del portiere del Chievo Caprile

62' - Che azione di Capanni! Il dieci rossonero ha saltato tre avversari in area prima di calciare da posizione ravvicinata verso la porta avversaria ma la palla è stata intercettata proprio sulla linea

62' - I cambi sembrano aver dato nuova linfa al Milan che ora è in costante proiezione offensiva

57' -Doppio cambio nel Milan, esce Conti per Barazzetta e Maldini che prende il posto di Tonin

57' - Il MIlan non riesce a rendersi pericoloso a differenza del Chievo che ancora una volta si avvicina al gol

54' - Chievo ad un passo dallo 0-3. Buco clamoroso della difesa rossonera che permette a Juvara di trovarsi da solo davanti a Soncin. Il giocatore clivense non colpisce bene e l'estremo difensore rossonero riesce a salvare il risultato

52' - Il Milan prova a rendersi pericoloso sfruttando la fascia sinistra ma i cross cercati da Capanni e da Bellanova non riescono a raggiungere il centro dell'area di rigore del Chievo

51' - Palla deviata da Karamoko ma Soncin risponde prontamente e blocca la palla

50' - Punizione per il Chievo, Juvara cerca lo sfondamento sulla destra ma viene fermato fallosamente da Ruggeri. Calcio da fermo dal limite dell'area in posizione defilata

47' - Si fa vedere il Milan in avanti, Tsadjout cerca il cross che viene fermato dal portiere clivense Caprile in uscita bassa

45' - E' del Chievo la prima occasione del secondo tempo, Rovaglia cerca il tiro per battere Soncin ma la conclusione non è precisa

45' - Squadre in campo, inizia il secondo tempo

- Cambio nel Milan, entra Torchio per Haidara

Si conclude qui il primo tempo. Il Milan ha iniziato bene la partita prima di perdersi. Il Chievo, invece, ha preso fiducia con il passare dei minuti fino a trovare il doppio vantaggio. Sul finale, i rossoneri sono tornati a rendersi pericolosi.

47' - Finisce il primo tempo

47' - Tonin prova ad accorciare le distanze, con un tiro a giro sul secondo palo dall'interno dell'area. La palla calciata dall'attaccante milanista esce.

46' - Haidara prova a rendersi pericoloso con un tiro dalla distanza. La palla esce sul fondo

45' - Due minuti di recupero concessi dal direttore di gara

43' - Tsadjout cerca il pari, con un colpo di testa in torsione in area. Bel gesto tecnico del centravanti rossonero che però finisce lontano dalla porta clivense.

42' - Prova a sfondare il Milan sulla fascia destra, Tonin duetta con Conti, l'attaccante milanista dal fondo prova a mettere in area un cross che però non raggiunge nessun compagno di squadra.

40' - Punizione per il Chievo, la palla viene messa in mezzo ma questa volta la difesa rossonera riesce a reggere.

39' - Il Milan non riesce a trovare la verve messa in campo nei primi minuti di gara. Ora la squadra rossonera sembra priva di idee, soprattutto all'interno dell'area di rigore avversaria

37' - Ammonizione per Juvara

36' - Ancora Capanni, il dieci milanista dalla sinistra cerca il cross, provando anche la rabona, ma la palla è di facile presa per il portiere clilvense

32' - Cambio nel Chievo, esce Rabbas per infortunio ed entra Zuelli

29' - Rabbas calcia a sinistra, Soncin sfiora ma la palla finisce sul palo ed entra in rete

29' - GOL DEL CHIEVO

29' - Calcio di rigore per il Chievo, Soncin aggancia in area Juvara. Il portiere rossonero viene ammonito

28' - Rossoneri che cercano l'imbucata dalla sinistra, con Bellanova che serve Capanni. Il dieci rossonero prova a girare di prima per Tsadjout in posizione centrale ma la palla non arriva a destinazione

26' - Il Milan ha cercato di reagire immediatamente dopo la rete del vantaggio clivense ma nonostante un buon possesso palla, la squadra rossonera fatica ad arrivare al tiro e a rendersi pericolosa dalle parti del portiere ospite Caprile.

23' - Bella azione di Capanni. Il dieci milanista prende palla sulla fascia destra, entra in area sfidando due difensori del Chievo e liberandosi con un buon dribbling. Capanni ha poi cercato il tiro che è stato deviato.

21' - Prima azione da protagonista per Conti. Il terzino milanista dalla destra cerca il fondo, servendo un cross morbido verso il centro dell'area che viene be intercettato dalla difesa del Chievo.

17' - Il Chievo passa in vantaggio. Rovaglia batte la difesa rossonera sfruttando ottimamente un cross proveniente dalla sinistra. La formazione ospite conduce, dopo aver faticato nella prima fase del primo tempo ed essere tornato pericoloso negli ultimi cinque minuti di gioco.

17'- GOL DEL CHIEVO

16' - Brambilla si fa beffare da Vignato, il giocatore del Chievo prova a mettere la palla in mezzo ma questa viene fermata da un provvidenziale intervento di Sala

15' - Azione pericolosa del Chievo. Vignato in area scarica verso Rabbas, posizionato al limite dell'area, che calcia, cercando il secondo palo. La palla finisce fuori

15' - Archiviato il primo quarto d'ora di partita. In questa prima fase del match, la formazione rossonera gestisce il possesso palla mentre il Chievo prova a colpire con le ripartenze

11' - Corner per il Milan, il cross all'indirizzo di Tsadjout viene deviato prima che arrivi sulla testa del centravanti rossonero ma la formazione di Lupi rimane in possesso palla

9' - Il Chievo ci prova con il possesso palla ma i passaggi non sono precisi e la palla esce. Il Milan recupera quindi il possesso palla attraverso una rimessa laterale

7' - Capanni prova l'azione personale sulla sinistra ma il suo tentativo di cross viene fermato e la palla finisce in corner. Il tiro dalla bandierina è poi lungo, Haidara recupera sulla destra ma l'azione si conclude con la palla dietro la linea di fondo.

5' - Prova a manovrare il Chievo cercando spazi nella difesa rossonera che però si chiude bene e recupera il possesso

3' - Punizione per il Chievo dai trenta metri in posizione decentrata, Vignato prova il tiro ma Soncin accompagna la palla fuori con lo sguardo

2' - Pericoloso il Milan con Bellanova che crossa dalla sinistra all'indrizzo di Tsadjout che però commette fallo sul portiere clivense Caprile

1' - Il Milan inizia a spingere, recuperato il pallone si è reso protagonista di un buon possesso palla in zona offensiva.

1' - Inizia il match, è del Chievo il primo possesso palla

- Le squadre stanno entrando in campo in questo momento. Il Milan veste la maglia rossonera con pantaloncini e calzettoni neri. Il Chievo risponde con divisa completamente gialla con dettagli blu.

Queste le formazioni ufficiali del match.

Milan: Soncin, Conti, Brambilla, Ruggeri, Bellanova; Haidara, Frigerio, Sala; Capanni, Tsadjout, Tonin. Panchina: Zanellato, Guarneri, Barazzetta, Basani, Culotta, Martinbianco, Sanchez, Mionic, Torchio, Maldini, Olzer, Vigolo. All. Lupi

Chievo: Caprile, Pavlev, Soragna, Kaleba, Ndreka; Rabbas, Karamoko, Bertagnoli; Vignato, Rovaglia, Juvara. Panchina: Bragantini, Raffa, Amoo Richard, Corti, Metlika, Zuelli, Tuzzo, Amici, Enyan Elimech, E Cruz Liberal, Moreira Bedendo, Rossi. All. Mandelli

Buona sera amiche ed amici di MilanNews.it, benvenuti alla nostra diretta testuale. Questa sera il Milan Primavera di Alessandro Lupi ospiterà il Chievo, nell'incontro valido per la settima giornata del campionato Primavera 1. Da segnalare, tra le fila rossonere, il ritorno in campo di Andrea Conti che, proprio questa sera, giocherà parte del match. Restate con noi per non perdevi neanche un'azione della gara.