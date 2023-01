LIVE MN - Primavera, Milan-Juventus (1-2): rossoneri a caccia del gol

67' Ammonizione per Bartesaghi.

65' Scambio tra Gala ed El Hilali, il centrocampista rossonero che ha aperto l'azione conclude e sfiora il gol.

63' Cambio nel Milan: fuori Alesi, dentro Scotti.

61' Ancora Milan in attacco, ma la Juventus si oppone.

56' Ci prova El Hilali da fuori di prima intenzione, conclusione alta.

55' Cambio nel Milan: esce Stalmach, entra Bartesaghi

51' Occasione Milan da corner, ma la Juve riesce a spazzare la minaccia.

45' Si riparte!

-

48' Fine primo tempo.

47' OCCASIONE MILAN! Stalmach approfitta di un errore della Juve ma Vinarick si supera ancora una volta!

45' Tre minuti di recupero.

37' Conlusione di Yildiz, blocca Nava a terra.

31' Palo della Juve! Diagonale di Hasa dopo una trinagolazione con un compagno, conclusione che si stampa sul legno.

28' Ci prova il Milan, si difende la Juve dalle offensive rossonere.

21' Non demorde il Milan, questa volta con Gala. Ancora Vinarick ad evitare il gol.

20' Conclusione di El Hilali direttamente su punizione,, Vinarick si supera e devia in corner.

17' Problema per Turco dopo uno scontro, rientra in campo il bianconero

14' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!! Grandissima giocata di Bozzolan, cross in mezzo per Sia che deve solamente appoggiare in porta. 1-2!

11' Ci prova il Milan. Cross di Bozzolan dalla sinistra, colpo di testa di Foglio e palla fuori.

9' Raddoppia la Juventus. Clamoroso buco della difesa di Abate direttamente dal rinvio di Vinarcik, Turco davanti a Nava non sbaglia. 2-0!

6' Gol della Juventus. Bianconeri in vantaggio con Yildiz, che entra in area dalla sinistra, converge verso il centro e buca Lapo Nava. Rossoneri subito sotto.

1' Si parte!

Amici ed amiche di MilanNews.it, ben ritrovati dalla Puma House of Football, dove, alle ore 16:00, Inter e Milan si affronteranno per il quindicesimo turno del campionato Primavera 1. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Formazioni ufficiali:

MILAN: Nava; Casali, Simic, Paloschi, Bozzolan; Gala, Stalmach, Foglio; Alesi, El Hilali, Sia. A disp.: Pseftis, Torriani, Nsiala, Ehuwa, Chuenca, Malaspina, Parmiggiani, Scotti, Omoregbe, Longhi, Mangiameli, Bartesaghi. All. Abate.

JUVENTUS: Vinarcik, Valdesi, Citi, Dellavalle, Rouhi, Ripani, Nonge, Mbangula, Hasa, Turco N., Yildiz. A disp.: Daffara, Fuscaldo, Doratiotto, Strijdonck, Pisapia, Domanico, Anghel, Moruzzi, Mancini, Giorgi. All.: Montero.