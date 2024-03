live mn Primavera, Milan-Lazio (0-0): inizia il match...

10' Si vede ancora in avanti il Milan: cross dalla destra di Bakoune, Sala prova la rovisciata dal centro dell'area di rigore, ma non colpisce bene e la palla finisce ampiamente fuori.

7' Angolo per il Milan dalla destra: Stalmach tocca all'indietro per Scotti, cross in area per Simmelhack che però viene anticipato da Gonzalez poco prima di colpire di testa.

6' Ritmi alti in questo avvio di partita.

0' Inizia il match: primo pallone per la Lazio.

Dopo aver battuto il Real Madrid ai rigori e conquistato il pass per le semifinali di Youth League, la Primavera del Milan deve tornare a pensare al campionato e alla corsa verso le finali scudetto. La squadra rossonera di Ignazio Abate affronterà questa mattina la Lazio al Puma House of Football di Milano: il calcio d'inizio della sfida è in programma alle 10.45. Il Diavolo si trova attualmente al 7° posto in classifica con 37 punti, mentre i biancocelesti sono terzi con 44 punti. Il match di andata, che si era giocato lo scorso 2 dicembre, si era conclusa con la vittoria della Lazio per 1-0. Restate con noi e rimanete aggiornati su tutto quello che succederà durante Milan-Lazio grazie al live di Milannews.it!!!

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Lazio, sfida valida per la 26^ giornata del campionato Primavera 1:

MILAN: Raveyre, Bakoune, Caldara, Simic, Bartesaghi, Stalmach, Sala, Scotti, Zeroli, Bonomi, Simmelhack. A disp.: Bartoccioni; Magni, Nsiala, Paloschi, Parmiggiani; Malaspina, Mancioppi, Victor; Camarda, Sia, Skoczylas. All.: Abate.

LAZIO: Magro; Bedini, Zazza, Ruggeri, Milani; Di Tommaso, Bordon, Sardo; Gonzalez, Sulejmani, Sana Fernandes. A disp.: Renzetti, Napolitano, Balde, Kone, Tredicine, Bigotti, Ferrari, Cappelli, Bordoni, Di Gianni, Cuzzarella, Nazzaro. All.: Sanderra.