LIVE MN - Primavera, Milan-Lecce (0-0): fine primo tempo...

- Bel primo tempo al Puma House of Football di Milano tra Milan e Lecce nella sfida valida per la semifinale della Coppa Italia. Diverse occasioni da una parte e dell'altra, ma il risultato è ancora fermo sullo 0-0. I rossoneri sono andati vicinissimi al gol in particolare con Scotti che ha sprecato una ghiotta occasione a tu per tu con il portiere giallorosso. La squadra di Guidi deve però ringraziare il suo estremo difensore Longoni, autore di almeno tre grandi interventi (in una delle tre occasioni è stato anche aiutato dal palo).

47' Fine primo tempo.

47' Punizione per il Lecce: cross in area di Yilmas, Scott salta più in alto di tutti e colpisce di testa, Longoni para senza problemi.

45' Due minuti di recupero.

44' Scotti trova in area Sala che prova il destro a giro, pallone a lato.

40' Azione personale di Liberali che entra in area dopo aver saltato due avversari e poi prova il destro, Rafaila blocca senza grossi problemi.

38' Tocca in area di Yilmaz per Bertolucci che prova il diagonale con il destro, Longoni respinge anche questa conclusione.

35' Calcio di punizione stavolta per il Milan dalla fascia destra: Liberali trova Dutu sul secondo palo e colpo di testa del difensore rossonero che finisce fuori di poco.

34' Punizione per il Lecce dalla fascia sinistra: cross in area di Gorter, Longoni blocca senza problemi in uscita alta.

27' Giallo per Uvani per un fallo su Magni.

23' Altra occasione per il Lecce che va vicinissimo al gol dell'1-0: stavolta a provarci è Kovac che calcia con il sinistro all'altezza del dischetto del rigore, ma c'è un'altra grande parata di Longoni che si distende sulla sua destra ed evita il gol anche grazie all'aiuto del palo.

21' Bertolucci controlla in area, difende il pallone e prova la girata con il destro, pallone alto di poco.

18' Bella combinazione sulla destra tra Bonomi e Liberali con quest'ultimo che entra in area e prova un dribblng ma viene fermato da un difensore del Lecce. Si rammarica in mezzo all'area Scotti che era tutto solo.

15' Che occasione per il Milan: rinvio di Longoni che si trasforma in un assist perfetto in profondità per Scotti che arriva a tu per tu per con il portiere del Lecce, ma la sua conclusione finisce fuori.

12' Bonomi ci prova dalla distanza, Rafaila blocca centralmente in due tempi.

11' Chance importante per il Lecce: lancio perfetto in profondità per Uvani che controlla alla grande e calcia da posizione defilata, ma c'è la grande parata di Longoni in uscita bassa.

7' Bella ripartenza del Milan con Magni che arriva sul fondo e prova a chiudere un uno-due con Liberali, ma c'è la chiusura di un difensore del Lecce che subisce anche fallo dal trequartista milanista.

5' Prima occasione per il Lecce: Winkelmann controlla in area e prova a sorprendere Longoni sul primo palo, ma il portiere rossonero è attento e devia in angolo.

0' Inizia la partita!!!

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuto al Puma House of Football di Milano dove tra poco le formazioni Primavera di Milan e Lecce si affronteranno nella semifinale di Coppa Italia. Chi vince affronterà una tra Cagliari e Juventus nella finale in programma il prossimo 9 aprile. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione della sfida. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali:

MILAN: Longoni, Bakoune, Nissen, Paloschi, Sala, Liberali, Dutu, Bonomi, Hdzic, Magni, Scotti. All. Guidi. A disp.: Colazni, Mancioppi, Perin, Perrucci, Parmiggiani, Di Siena, Ossola, Perera, Perina, Comotto Siman

LECCE: Rafaila; Esposito, Addo, Pehlivanov, Gorter, Winkelmann, Kovac, Yilmaz, Uvani, Scott, Bertolucci. All. Scurto. A disp.: Sakho, Verosci, Regetas, Agrimi, Brusdeilins, Pacia, Minerva, Mboko, Pejazic, Denis, Knutsen.