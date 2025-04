live mn Primavera, Milan-Monza (1-1): Guidi cambia, dentro Liberali!

vedi letture

69' Ritmi più blandi in questa ripresa: poche le emozioni

67' Triplo cambio nel Monza: entrano De Bonis, Longhi e Scaramelli. Escono Capolupo, Martins e Zanaboni

59' Cambio intelligente di Guidi: esce Ossola, ammonito e a rischio espulsione, ed entra Liberali

56' Ammonito Paloschi

56' Sala spara alle stelle da ottima posizione, dopo un bel suggerimento di Perrucci

52' Nene prova la rovesciata: non prende la palla ma prende Dutu in testa. Ammonito il calciatore del Cagliari

51' Pericolo dalla sinistra per il Milan con Nene che sfonda dal lato corto e con un rimpallo per poco non beffa Longoni che è attento e smanaccia. Monza intraprendente in questo avvio di secondo tempo

45' Si ricomincia!

FINE PRIMO TEMPO, MILAN-MONZA 1-1. Tutto in equilibrio dopo 45 minuti. I rossoneri vanno sotto dopo 8 minuti sull'unica occasione del primo tempo: un gran gol di Berretta da venti metri. Molto bravi e maturi i ragazzi di Guidi a reagire immediatamente: pareggia Perrucci dal dischetto al 15°. Per il resto della frazione il Milan mette le tende nella metà campo brianzola e va vicino al gol in almento quattro circostanze. Molto bravo Mazza che neutralizza i tentativi di Hodzic e Sala. Nel secondo tempo si possono portare a casa i tre punti!

47' Ultima occasione per Scotti, il cui tiro viene murato

45' Due minuti di recupero

43' Subito Magni scatenato a destra: cross basso per Hodzic che non trova nessun compagno libero. Sugli sviluppi ci prova Sala da fuori con il pallone che vola di poco alto

42' Non ce la fa Bakoune... Al suo posto entra Perera che va a sinistra con Magni che trasloca a destra

41' Problemi alla spalla per Bakoune che deve farsi medicare a bordo campo

39' Ammonito Sala

37' Solo Milan in campo! Dopo un'azione confusa in area di rigore, arriva il destro di Sala dalla media distanza: ancora Mazza attento, in angolo

35' Ancora Ossola, ancora di testa! Questa volta il cross arriva dalla sinistra, dai piedi di Magni: sul secondo palo il numero 25 rossonero fa la baraba al palo...

30' Ossola stacca su cross di Bakoune, chiude tutto Zanaboni quasi sulla linea di porta. I rossoneri ora stanno chiudendo il Monza nella propria metà campo

29' Domanico ferma con un fallo una ripartenza del Milan: ammonito il difensore del Monza

27' I brianzoli si riaffacciano dalle parti di Longoni con un tiro cross di Lupinetti che finisce lontano dalla porta rossonera

24' Doppio giro dalla bandierina per i rossoneri: non sfruttano l'occasione i ragazzi di Guidi

22' Che tiro di Hodzic! Vicinissimo al raddoppio il Milan con una gran botta dalla distanza del suo centrocampista: Mazza deve superarsi e la mette in angolo...

15' GOOOL DEL MILAAAN! Vincenzo Perrucci non sbaglia dagli 11 metri e fa 1-1! Rigore basso a sinistra, molto angolato: Mazza tocca ma non basta. Reazione immediata del Diavolo!

14' Rigore per il Milan! Percussione centrale di Comotto dopo uno scambio con Scotti: il centrocampista rossonero vince un rimpallo e viene steso da Postiglione. Nessun dubbio per l'arbitro

8' GOL MONZA. Super gol del Monza che passa con Berretta, autore di un sinistro da venti metri che gira e si insacca nell'angolino, lì dove Longoni non può arrivare. Gara subito in salita...

5' Primo giallo del match: ammonito Ossola per un fallo in ritardo. Un po' severo l'arbitro qui

4' Subito pericoloso il Milan con un colpo di testa di Paloschi sugli sviluppi di un corner: pallone a lato

1' Si comincia!

----

- Le formazioni ufficiali:

MILAN (4-3-3): Longoni; Bakoune, Paloschi, Dutu, Magni; Hodzic, Sala, Comotto; Ossola, Scotti, Perrucci. A disp.: Colzani, Mancioppi, Liberali, Skoczylas, Parmiggiani, Di Siena, Lontani, Perera, Colombo, Vladimirov, Asanji. All. Guidi

MONZA (3-4-3): Mazza; Azarovs, Postiglione, Domanico; Lupinetti, Berretta, Colombo, X, Capolupo; Martins, Zanaboni, Nene. A disp.: Vailati, Bagnaschi, Pedrazzini, Longhi, Gaye, Crasta, Ballabio, De Bonis, Miani, Scaramelli. All. Brevi

----

Amiche e amici di MilanNews.it, buon pomeriggio! Tra pochissimi minuti il Milan Primavera torna in campo dopo la sconfitta a metà della scorsa settimana contro il Cagliari nella finale di Coppa Italia. I rossoneri ospitano al Puma House of Football i vicini di casa del Monza, in occasione del 33° turno di campionato di Primavera 1. Una grande occasione per il Diavolo, dopo due sconfitte consecutive in campionato, di ritrovare il sesto posto in classifica, l'ultimo valevole per i playoff. Segui la cronaca della partita con il live testuale dedicato!