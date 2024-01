live mn - Primavera, Milan-Roma (0-0): cresce il Milan, che chance per Cuenca!

27' OCCASIONE MILAN! Bartesaghi lavora bene il pallone sulla sinistra e trova un gran cross che pesca l'inserimento di Cuenca: il colpo di testa del paraguaiano, da buona posizione, è però impreciso!

20' Ammonito Simmelhack: l'attaccante rossonero sbraccia in un contrasto aereo con Golic

18' Si accende la gara: contropiede della Roma con il pallone che arriva a Bah che dal limite impegna Raveyre, attento a respingere

17' CHE OCCASIONE PER SIMMELHACK! Pasticciano Plaia e Golic al limite dell'area giallorossa, Simmelhack recupera e prova la conclusione immediata da fuori: Marin devia in angolo. Dal corner Parmiggiani svetta più in alto ma la palla si spegne sul fondo. Entra in partita il Milan!

13' Roma più propositiva in questo avvio, il Milan si tiene corto e ordinato

7' Sbavatura del portiere giallorosso in uscita: Scotti intercetta ma non riesce ad approfittarne

5' Ci prova ancora la Roma con una percussione di D'Alessio dalla destra: tiro centrale facile preda di Raveyre

3' Prima occasione per la Roma, ci prova Marazzotti dal limite: conclusione deviata in angolo

1' Si parte!

- Si osserva un minuto di raccoglimento in memoria di Gigi Riva

- Questa la designazione arbitrale:

Arbitro: Giorgio Di Cicco (Lanciano)

Assistenti: Matteo Paggiola (Legnago) - Daniele Sbardella (Belluno)

- Queste le formazioni ufficiali della sfida:

MILAN (4-3-3): Raveyre, Bakoune, Parmiggiani, Nsiala, Bartesaghi, Malaspina, Eletu, Scotti, Cuenca, Sia, Simmelhack. A disp.: Bartoccioni, Colzani, Camarda, Mancioppi, Magni, Sala, Bonomi, Perina, Cappelletti, Tezzele, ibrahimovic. All.: Abate.

ROMA: Marin, Plaia, Ienco, Gloci, Mannini, D'Alessio Vetkal, Marazzotti, Mlanor, Graziani, Bah. A disp.: Kehakov, Chesti, Misitano, Zefi, Nardozi, Reale, Ivkovic, Mirra, Levak, Romano, Della Rocca. All.: Guidi.

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Benvenuti dal Centro Sportivo Vismara - Puma House of Football dove, tra pochi minuti, il Milan Primavera di Ignazio Abate scenderà in campo contro i pari età della Roma, in un vero e proprio big match valevole per la diciannovesima giornata di campionato. Le due squadre sono distanziate da appena due punti con i giallorossi che occupano la terza posizione e i rossoneri la quarta. Il Milan, tra campionato e Coppa, non vince da tre partite. Restate con noi per seguire la diretta testuale della sfida, azione dopo azione!