LIVE MN - Primavera, Milan-Roma (1-0): Plazzotta porta avanti i rossoneri...

54' Angolo per la Roma dalla destra: cross di Di Nunzio troppo lungo che si perde addrittura in fallo laterale.

48' GOOOOOOLLLLLLL!!! PLAZZOTTA PORTA AVANTI IL MILAN!!! Scotti trova il numero 28 rossonero al limite dell'area, controllo e rasoterra con il sinistro che colpisce il palo interno prima di finire in rete.

45' Inizia il secondo tempo.

- Si è chuso 0-0 il primo tempo del match tra Milan e Roma. Le occasioni da gol più importanti sono state per i giallorossi che hanno colpito anche una traversa, mentre i rossoneri sono andati vicini al gol solo con Mancioppi. Da segnale il grave infortunio al ginocchio del rossonero Di Siena che ha dovuto abbandonare il terreno di gioco al 12'.

47' Fine primo tempo.

45' Due minuti di recupero.

41' Ci prova anche Sech da fuori area, ma il risultato è lo stesso di Scotti: pallone altissimo sopra la traversa.

40' Scotti ci prova dalla distanza, ma non colpisce bene con il destro e il pallone finisce altissima sopra la traversa.

36' Roma ancora vicina al gol: Forte controlla in area e prova il diagonale con il sinistro, pallone che sfiora il palo.

25' Errore di Vladimirov che regala la palla a Forte, passaggio ad Arena che a tu per tu con Longoni colpisce la parte alta della traversa.

24' Punizione per il Milan dalla fascia sinistra poco fuori l'area di rigore: cross completamente sbagliato di Lontani con la palla che si perde sul fondo.

23' Che occasione per il Milan: cross dalla sinistra, palla dopo un rimpallo finisce a Mancioppi che controlla e calcia, ma è bravo De Marzi a respingere con i piedi.

19' Giallo per Mancioppi.

14' Lontani ci prova da fuori area, pallone a lato.

12' Di Siena non ce la fa purtroppo a continuare la partita e viene portato fuori dal campo con la barella. Al suo posto dentro Nolli.

11' Il gioco è fermo da qualche minuto per un problema al ginocchio di Di Siena.

6' La prima conclusione in porta è del Milan: cross dalla destra e colpo di testa di Mancioppi, De Marzi blocca centralmente senza problemi.

5' Roma molto aggressiva in questo avvio di partita.

0' Inizia la gara!

- Prima del fischio d'inizio viene osservato un minuto di silenzio per ricordare le vittime della tragedia di Crans-Montana. Le due squadre si sono mischiate in mezzo al campo.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuto allo Sportitalia Village dove tra poco si gocherà Milan-Roma, gara valida per la 18^ giornata del campionato Primavera 1. I rossoneri di mister Renna, attualmente quattordicesimi in classifica con 23 punti, ospita i giallorossi dell'ex tecnico milanista Federico Guidi che sono primi con 30 punti. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione della partita. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Roma, gara valida per la 18^ giornata del campionato Primavera 1:

MILAN: Longoni, Perera, Colombo, Valdimirov, Tartaglia, Mancioppi, Pandolfi, Plazzotta, Scotti, Lontani, Di Siena. A disp.: Bianchi, Piermarini, Dotta, Grilli, Zaramella, Nolli, Angelicchio, Cullott, Cissé, Castiello, Vechiu. All.: Renna.

ROMA: De Marzi, Marchetti, Ltti, Seck, Di Nunzio, Bah, Arena, Terlizzi, Panico, Sangaré, Forte. A disp.: Marcaccini, Della Rocca, Zinni, Belmonte, Sugamele, Morucci, Scacchi, Cama, Maccaroni, Paratici, Sarac. All.: Guidi.