LIVE MN - Primavera, Milan-Sampdoria (0-1): ospiti in vantaggio

46' Ci prova Stalmach dal limite, pallone debolissimo e centrale.

45' Due minuti di recupero.

44' Stop in area di Mangiameli, il rossonero si gira e tira a botta sicura: il difensore della Samp fa muro e respinge.

39' Gol della Sampdoria. Gol fantastico di Pozzato che con un tiro al volo ad incrociare non lascia scampo a Nava. Ospiti in vantaggio.

36' Cross di Porcu dalla destra, la palla arriva a Di Mario: la conclusione del blucerchiato è potente ma molto imprecisa.

35' Contropiede Milan molto pericoloso, Alesi arriva in area di rigore ma invece di tirare si incarta nell'ennesimo dribbling sull'avversario.

29' Ammonito Zeroli per un intervento in ritardo a centrocampo.

25' Ammonito Di Mario per aver fermato in modo irregolare il rossonero Mangiameli lanciato in contropiede.

16' Pochissime emozioni in questo avvio, partita fisica e spezzettata da tanti falli a centrocampo.

9' Cross di Alesi dalla sinistra, Cuenca è in ritardo sul secondo palo e non riesce ad intervenire da ottima posizione.

8' La Samp prova a sfondare sulla sinistra, Simic bravo a chiudere in angolo. Dal corner nulla di fatto nonostante l'uscita completamente sbagliata di Nava.

3' Primo scambi del match, i rossoneri provano a prendere in mano il pallino del gioco.

1' Fischio d'inizio, si comincia. Primo pallone per il Milan.

Torna il campionato Primavera 1, il Milan di Abate alle 16.00 affronterà la Sampdoria. Rimanete con noi e il nostro live testuale per seguire l'andamento del match.

LE FORMAZIONI

MILAN: Nava; Casali, Simić, Nsiala, Malaspina; Stalmach, Victor, Zeroli; Cuenca, Mangiameli, Alesi. A disp.: Bartoccioni, Torriani, Bozzolan, Gala, El Hilali, Traore, Foglio, Parmiggiani, Scotti, Sia, D'Alessio, Paloschi, Longhi. All.: Abate.

SAMPDORIA: Tantalocchi; Migliardi, Aquino, Miettinen; Porcu, Uberti, Cecchini, Di Mario; Pozzato; Montevago, Ivanovic. A disp.: Zorzi, Scardigno, Villa, Malagrida, Chilafi, Ntanda, Straccio, Caruana, Leonardi, Savio, Tozaj, Peretti. All.: Tufano.