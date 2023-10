live mn - Primavera, Milan-Sampdoria (1-0): Nsiala-gol, rossoneri in vantaggio!

vedi letture

37' Palo della Sampdoria. Destro secco di Lemina da ottima posizione e legno pieno.

33' Ci prova Chaka Traore da fuori area, palla che termina fuori di poco.

29' Ottimo intervento difensivo di Jimenez, che sta disputando finora un'ottima prova.

25' Corner per la Sampdoria, ma la difesa rossonera allontana.

21' Spinge forte la Samp, che prova subito a pareggiare i conti.

16' Cartellino giallo per Eletu dopo un fallo su Alesi.

11' GOOOOOOOOOOOOOOOOLLL!! GOOOOOOOOOOOOOLLL!! Corner di Eletu, sponda di testa di Chaka, Scotti va di prima intenzione, parata del portiere blucerchiato e sulla respinta Nsiala butta la palla in porta. Rossoneri in vantaggio!

3' Corner per il Milan, allontana la difesa della Samp.

1' SUBITO OCCASIONE MILAN! Zeroli manda in porta Sia, destro secco e palla che sfiora il palo da ottima posizione!

1' Si parte!

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti al Puma House of Football, dove tra poco Milan e Sampdoria si affronteranno per la 8^ giornata di Primavera 1. I rossoneri di Abate arrivano da un ottimo cammino in campionato e in Youth League, nonostante la sconfitta contro il PSG, la prima stagionale. Restate con noi per non perdervi nemmeno un'emozione della sfida!!!

MILAN (4-3-3): Bartoccioni; Bakoune, Simić, Nsiala-Makengo, Álex Jiménez; Eletu, Malaspina, Zeroli; Scotti, Sia, Chaka Traorè. A disposizione: Raveyre, Magni, Paloschi, Parmiggiani, Perrucci, Sala, Vitali, Bonomi, Martinazzi, Simmelhack, Skoczylas.