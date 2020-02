LIVE MN - Primavera, Milan-Spal (3-1) - Lampi di Spal, Milan che rischia!

80' Cambio per il Milan: fuori Olzer, dentro Mionic

75' Ammonito Torrasi per proteste.

73' Tiro dalla distanza di Sala: Galeotti riesce a smanacciare via.

71' Occasione Spal: su svolgimento di un corner, colpo di testa Minaj e Soncin si supera.

70' Doppio cambio per il Milan: fuori Tonin e Colombo per Pecorino e Capanni.

65' Gol della Spal: appena entrato, Babbi riesce a superare Soncin con un potente tiro rasoterra.

59' OCCASIONE MILAN! Olzer a tu per tu con Galeotti, riesce a superarlo ma poi sulla linea Peda salva ancora una volta il gol.

58' Ammonito Michelis per ostruzione.

55' Cuellar sfida da solo la difesa rossonera: il numero 9 tenta il tiro dal limite dell'area ma palla che esce a lato.

53' Tonin sfreccia sulla destra e da posizione defilata prova il tiro; palla in corner dopo la deviazione di Galeotti.

51' Milan che gestisce il pallone con molta tranquillità in questo inizio secondo tempo.

45' Inizia il secondo tempo.

50' Fine primo tempo! Rossoneri che hanno letteralmente dominato in questa prima metà di gara. A segno Colombo, Olzer e Sala.

49' GOOOOOOOOOOL DEL MILAN! Gol fotocopia del 2-0: Tonin sgaloppa sulla sinistra, serve Sala al centro dell'area che con calma stoppa e a porta vuote realizza il tris.

45' Quattro di minuti di recupero.

38' Pochi minuti al termine di questo primo tempo, rossoneri che attaccano per provare a a fare il terzo gol.

31' Possesso palla del Milan nella metà campo avversaria. Rossoneri che dominano letteralmente.

26' OCCASIONE MILAN! Peda regala il pallone a Olzer che dal limite dell'area spara altissimo!

24' Cambio per la Spal: esce il portiere Meneghetti per un colpo alla testa ed entra Galeotti.

22' RADDOPPIO MILAN!!! Discesa dalla sinistra di Tonin che riesce a servire Olzer tutto solo in mezzo all'area. Il numero 10, in scvivolata, riesce a mettere il pallone in porta.

18' GOOOOOOOOOOOL DEL MILAN!!! Inserimento di Sala in area che serve Colombo, e con un movimento inganna il difensore per poi tirare. Grazie ad una deviazione il pallone finisce in porta firmando l'1-0 dei rossoneri!

15' Brutto fallo di Tonin su Meneghetti; ammonito l'attaccante rossonero.

14' Cross di Stanga dalla trequarti, che però diventa un tiro pericolosissimo. Palla vicino all'incrocio dei pali.

12' Entrataccia di Frigerio su Peda; giallo per il numero otto rossonero.

10' Primo tiro della gara della Spal da parte D'Alessandro.

4' Gara molto combattuta a centrocampo.

1' SI COMINCIA! Primo pallone per la Spal.

Formazioni ufficiali:

Milan (4-3-1-2): Soncin, Stanga, Merletti, Michelis, Oddi, Sala, Torrasi, Frigerio, Colombo, Olzer, Tonin. All. Giunti

Spal (4-3-3): Meneghetti, Valesani, Alessio, Zanchetta, Peda, Cannistra, D'Alessandro, Teyou, Cuellar, Horvath, Sare. All. Fiasconi.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale, direttamente dal centro sportivo Vismara, del super match tra Milan e Spal, valido per la 18esima giornata di Primavera 2. I rossoneri con una vittoria quest'oggi potrebbero già festeggiare la promozione in Primavera 1 con ben quattro giornate d'anticipo. Sarà il campo a deciderlo, alle 14.30. Rimanete con noi per seguire ogni minuto di questo big match importantissimo per Federico Giunti e la propria squadra.