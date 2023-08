live mn - Primavera, Monza-Milan (1-3): Ancora Sia! Il Milan dilaga

vedi letture

49' - GOL DEL MILAN! Ancora Sia! Palla in area con Zeroli che riesce a servire Sia, che davanti al portiere non sbaglia. Partita indirizzata.

46' - Esordio nel Milan per Jimenez, subentrato all'inizio del secondo tempo al posto dell'ammonito Bakoune.

46' - GOL DEL MILAN! 2-1 firmato Sia: clamoroso pasticcio del Monza in fase di impostazione, Sia ringrazia a fa gol subito dopo il fischio d'inizio.

46' - Riparte Monza-Milan

45' + 1- Finisce ora il primo tempo.

45' - Un minuto di recupero.

44' - Ammonito Lupinetti: il centrocampista del Monza ha falciato Nsiala. Punizione dalla trequarti per i rossoneri, sfruttata male.

42' - Annullato un gol al Milan. aveva staccato Simic di testa, ma l'arbitro Andreano ha fermato tutto: fischiato un discutibile fuorigioco del numero 5 del Milan, che non sembra aver colpito il pallone, deviato da un difensore del Monza verso la porta.

32' - Va Ferraris con il destro, pareggio del Monza. Punizione perfetta, Bartoccioni non può nulla.

31' - Cartellino giallo per Bakoune, punizione dal limite molto pericolosa per il Monza. Ottima l'incursione di Fernandes a guadagnare il fallo, Bakoune ha rischiato.

20' - GOL DEL MILAN! Bonomi trafigge Mazza da due passi. Ottimo il passaggio di Cuenca, Bonomi è solo nel cuore dell'area e non sbaglia: 1-0!

8' - Primi 8' di gioco trascorsi, un Milan propositivo sta facendo la partita, per ora i ragazzi di Abate non hanno ancora trovato il varco.

1' - Il capitano del Milan è Kevin Zeroli, Cuenca è in campo con la maglia numero 10.

16.52 - In ritardo, ma finalmente ci siamo: è iniziata Monza-Milan!

16.40 - Squadre ora in campo per il riscaldamento con le divise ufficiali: il Milan veste la seconda maglia, bianca con striscia rossonera.

16.30 - Il calcio d'inizio di Monza-Milan è stato posticipato di mezz'ora a causa del maltempo che si è abbattuto nelle zone di Monzello in questi momenti. Si aspettano ulteriori comunicazioni.

Fra pochi minuti il fischio di inizio dell'esordio stagionale del Milan Primavera. I rossoneri aprono il loro campionato in casa del Monza, squadra neo promossa in Primavera 1. Rimanete su MilanNews.it per seguire la cronaca testuale della prima gara della stagione 2023/2024 dei rossoneri!

Formazioni ufficiali:

Monza: Mazza, Colombo, Dell'Acqua, Lupinetti, Longhi, Marras, Ravelli, Fernandes, Ferraris, Brugariello, Graziano. All.: Alessandro Lupi

Milan: Bartoccioni, Bakoune, Bartesaghi, Simic, Nsiala, Stalmach, Cuenca, Sia, Zeroli, Eletu, Bonomi. All.: Ignazio Abate