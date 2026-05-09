Primavera, Parma-Milan (0-1): diverse occasioni per i gialloblu
23' Altro errore del Milan che permette a Mikolajewski di arrivare a tu per tu con Bouyer che è bravo a deviare in angolo la conclusione dell'attaccante del Parma.
21' Brutta palla persa sulla trequarti da Ibrahimovic: Cardinali entra in area, punta un avversario e cerca Mikolajewski sul secondo palo, ma c'è un grande intervento difensivo Baldacchino.
15' Tentativo da fuori area di Plicco, ma il suo destro finisce alto sopra la traversa.
12' Angolo per il Parma dalla sinistra: cross ad uscire di Castaldo, deviazione di Conde verso la porta del Milan, ma c'è una grande parata di Bouyer che dice di no e blocca il pallone.
6' GOOOOLLLL!!!BALENTIENNNNNN!!! Il numero 75 si accentra dalla destra e il suo cross a rientrare con il sinistro si trasforma in un tiro che beffa Astaldi. Milan in vantaggio.
4' Si vede in avanti il Parma: cross dalla destra per Plicco che controlla in area e prova la girata con il destro, Bouyer devia tuffandosi sulla sua destra.
0' Inizia il match: primo pallone per il Milan.
Amici e amiche di Milannews.it, tra poco vi racconteremo in diretta la gara della Primavera del Milan in casa del Parma, valida per la 37^ giornata di campionato. I rossoneri non possono più rientrare tra le prime sei per giocarsi i Playoff scudetto, ma vogliono comunque concludere al meglio la loro stagione facendo una grande prestazione sul campo della squadra seconda in classifica. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione della partita. Restate con noi!!!
Queste le formazioni ufficiali di Parma-Milan:
PARMA: Astaldi; Varali, Conde, Drobnic; Mena, Tigani, Konaté, Castaldo; Plicco, Cardinali; Mikolajewski. A disp.: Mazzocchi; D'Intino, Nwajei, Vranici, Diop, Gemello, Diallo, Chimezie, Mengoni, Semedo, Sartori. All.: Nicola Corrent.
MILAN: Bouyer, Nolli, M. Cissè, Cullotta, Baldacchino, H. Cissè, Ibrahimovic, Plazzotta, Balentien, Castiello, Zaramella. A disp.: Catalano; Del Forno, Batistini, Kurbegovic, Agresta, Mercogliano, Petrone, Perina, Lupo, Di Marco, Colombo. All.: Giovanni Renna.
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