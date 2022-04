LIVE MN - Primavera, Pescara-Milan (2-1): inizia il secondo tempo

53' Cambio nel Milan: dentro Rossi e Roback, fuori El Hilali e Nasti.

52' Brutto fallo di Nasti: giallo per l'attaccante rossonero.

45' Si riparte.

Partita non bellissima in questi primi quarantacinque minuti. La gara si apre con la rete di Amer Mehic dopo cinquanta secondi, ma i rossoneri riescono a rialzarsi con il gol di Foglio. Il Pescara, però, chiude il primo tempo in vantaggio: sempre Mehic, all'ultimo secondo, realizza di testa la rete del raddoppio.

45' Fine primo tempo.

45' Gol del Pescara. Altro pasticcio difensivo della difesa rossonere e Amer Mehic realizza di testa la rete del vantaggio.

42' Ammonito Staver.

36' Ritmi diminuiti, gara giocata pressoché a centrocampo.

30' Punizione per il Milan: conclusione di El Hilali che si stampa sul palo.

22' GOOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOOOL! Destro secco di Foglio dal limite e palla che entra in rete. 1-1!

16' Ci prova il Milan: il colpo di testa di Bosisio non inquadra la porta.

11' Discesa di Amore sulla destra, sinistro a giro e Pseftis si supera.

1' Gol del Pescara. Corner tagliati, Mehic sul secondo palo riesce a trovare la zampata vincente. 1-0 dopo 50 secondi.

1' Inizia il match

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Pescara-Milan, trentesima giornata del campionato Primavera 1.Dopo la pesante sconfitta contro la Samp, i rossoneri hanno detto addio alla zona plyaoff. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale.

PESCARA: Di Carlo, Longobardi, Blanuta, Napoletano, Kuqi, Madonna, Staver, Scipione, Lazcano, Mehic Amer, Amore. A disp: Servalli, Barretta, Palmentieri, Postiglione, Colazzilli, Stampella, Scipioni, Braccia, Sayari, Crimaldi, Salvatori, Mehic Dino.

MILAN: Pseftis, Coubis, Stanga, Bosisio, Borges, Foglio, Di Gesù, Tolomello, Traore, Nasti, El Hilali. A disp: Desplanches, Nava, Nsiala, Camara, Omoregbe, Gala, Rossi, Piantedosi, Eletu, Roback.