live mn - Primavera, Roma-Milan (0-0): finisce a Trigoria, il Milan pareggia ma rimane imbattuto

FINE PARTITA - Triplice fischio a Trigoria. Il Milan, capolista, non riesce a piegare la resistenza della Roma nella settima giornata del campionato Primavera. Dopo un primo tempo bloccato ma comunque intenso, i rossoneri entrano nella ripresa con un altro piglio e per metà della ripresa mettono là i giallorossi: un'occasione di Sia e un clamoroso palo di Zeroli creano qualche rimpianto al Milan. Roma pericolosa solo con Golic sulle palle inattive. Nonostante tutto il Milan di Abate rimane imbattuto in questa stagione e rimarrà in testa alla classifica (17 punti in 7 gare, frutto di 5 vittorie e 2 pareggi) anche se potrebbe essere raggiunto dall'Inter. Il prossimo impegno sarà mercoledì a Parigi contro il Psg.

95' CUENCA! CI prova all'ultimo con una punizione da circa 30 metri: il pallone fa la barba al palo

90' Tre minuti di recupero, forse un po' pochi dopo i tanti cambi del match

86' Doppio cambio nella roma: dentro Oliveras e Guerrero, escono Ienco e Joao Costa

85' Il Milan spinge adesso: ci prova soprattutto Magni dalla sinistra

82' Triplo cambio nel Milan: dentro Perrucci, Stalmach e Sala. Escono Sia, Zeroli ed Eletu. Mercoledì ci sarà anche l'impegno di Youth League

81' Break di Malaspina, il rossonero viene steso da Joao Costa che viene ammonito

79' Secondo cambio per la Roma: fuori Misitano e dentro Bolzan

72' E' il momento di Camarda! Gli lascia il posto Scotti: ora a sinistra c'è Sia. Per la Roma primo cambio: fuori Graziani e dentro Cichella

69' Ancora Roma! Altra occasione per Golic che viene pescato sul secondo palo sugli sviluppi di un piazzato: ottima risposta di istinto di Raveyre che smanaccia in angolo il colpo di testa dello sloveno

63' Primo cambio nel Milan: è il momento di Hugo Cuenca, gli lascia il campo Bonomi. Scotti si sposta sulla sinistra

60' RISPONDE LA ROMA! Angolo di Cherubini pesca Golic tutto solo in mezzo all'area ma gira clamorosamente fuori

57' PALO DEL MILAN! INCREDIBILE! Angolo perfetto di Victor ch trova Zeroli che stacca un metro sopra tutti: il pallone però sbatte sul legno pù lontano. Ora il Milan domina

56' ANCORA MILAN! Grande aggancio di Sia in area di rigore che si gira veloce e prova il diagonale: Marin battuto ma Golic salva tutto sulla linea

54' Il Milan cerca di prendere le redini del gioco e il controllo delle operazioni

49' OCCASIONE MILAN! Bellissima azione rossonera: Magni imbecca Bonomi che appoggia per Victor. Il nigeriano imbuca per Zeroli che fa la sponda fuori per Malaspina che fa partire un gran tiro. Ottima risposta di Marin che nega il gol

46' Si riparte a Trigoria: nessun cambio e fitta pioggia sul campo

FINE PRIMO TEMPO - Ancora tutto sul livello del mare a Trigoria tra Roma e Milan. Dopo un inizio molto bloccato, la partita si è accesa con entrambe le squadre che hanno avuto alcune occasioni. Bene Raveyre e bene Bakoune tra i rossoneri che dovranno alzare un po' il ritmo del possesso nella ripresa se vogliono portarsi a casa i tre punti.

46' Bonomi disorienta Ienco che viene ammonito: primo giallo per la Roma

45' Un minuto di recupero

45' PASTICCIO MAGNI! Il terzino rossonero sbaglia l'appoggio all'indietro e lancia il contropiede di Misitano che scende sulla destra e appoggia a Joao Costa a rimorchio: il portoghese spara alto

43' Secondo cartellino giallo per il Milan: Victor ferma intelligentemente un avversario con un fallo tattico

34' Punizione interessante per il MIlan: fallo ai danni di Malaspina. Sul pallone c'è Victor con Magni: palla larga sul secondo palo dove Nsiala prova la sponda che, però, non riesce

29' OCCASIONE SIA! Bonomi batte un calcio d'angolo a uscire e trova Sia al limite che colpisce un pallone un po' troppo alto che, difatti, si invola sopra la traversa

25' GRANDE PARATA DI RAVEYRE! Ottima azione di Cherubini che scende sulla sinistra e si accentra: tiro da fuori area che trova la grande risposta di Raveyre in calcio d'angolo

24' Incrocio di gambe dubbio tra Zeroli e un giocatore della Roma in area giallorossa: non c'è nulla per Vingo

22' Ancora il Milan! Victor imbuca per Bonomi che viene chiuso in angolo dal portiere avversario

19' Prima occasione per il Milan! Bakoune scende sulla destra e prova la conclusione da posizione defilata: murato da Golic. Poi l'arbitro ammonisce Bakoune per simulazione, forse con eccessiva severità

18' Fase di difficoltà del Milan che non riesce a uscire dal pressing: Nsiala e Raveyre combinano un mezzo pasticcio ma la Roma non ne approfitta

15' Prima occasione del match: la Roma trova spazio sulla destra ma il pallone attraversa tutta l'area di Raveyre senza che nessun giallorosso intervenga. Si salva il Milan

10' Ancora zero occasioni a Trigoria: Roma e Milan per ora si annullano

6' Tanta lotta in mezzo al campo: nessuna delle due squadre rinuncia a giocare

1' Si comincia!

- La Roma giocherà con la classica divisa giallorossa, il Milan in tenuta bianca da trasferta

- Arbitrerà la partita il signor Vingo della sezione di Pisa che sarà coadiuvato dagli assistenti Linari e Pilleri

- Queste le formazioni ufficiali:

ROMA (4-3-2-1): Marin; D'Alessio, Plaia, Golic, Ienco; Graziani, Vetkal, Mannini; Cherubini, Joao Costa; Misitano. A disp.: Kehayov, Cichella, Oliveras, Marazzotti, Bolzan, Reale, Guerrero, Mlakar, Bah, Feola, Nardin. All. Guidi

MILAN (4-3-3): Raveyre; Bakoune, Simic, Nsiala, Magni; Victor, Malaspina, Zeroli; Scotti, Sia, Bonomi. A disp.: Torriani, Longoni, Perrucci, Salmach, Camarda, Cuenca Martinez, Paloschi, Parmiggiani, Sala, Perera, Amaral. All.: Abate.

-----------

Amiche e amici di MilanNews.it, benvenuti a Trigoria! Tra pochissimi minuti, alle 11, inizierà ci sarà il calcio di inizio della sfida tra Roma e Milan, valida per la settima giornata del campionato Primavera 1. I rossoneri guidano la classifica in solitaria con 16 punti dopo cinque vittorie e un pareggio nelle prime sei: oggi gli uomini di Abate vogliono confermarsi contro un avversario sempre molto temibile. Restate con noi per il racconto dei momenti salienti del match!