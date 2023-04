LIVE MN - Primavera, Roma-Milan (1-0): fine primo tempo

23' Corner per il Milan, rimpallo in area Roma ma Baldi interrompe tutto.

17' Gara molto equilibrata finora. Bene i rossoneri in fase difensiva.

11' Cambio nella Roma: esce l'inforunato Oliveras, dentro Falasca.

5' Cross di Oliveras a cercare Misitano, traversone che termina sul fondo.

1' Si parte!

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Roma-Milan Primavera, match valido per la ventiseiesima giornata di Primavera 1. Rossoneri, in un ottimo periodo, sono alla ricerca di continuità. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Roma (3-4-2-1): Baldi; Keramitsis, Faticanti, Chesti; Louakima, Pisilli, Vetkal, Oliveras; Cassano, Pagano; Misitano

Milan (4-3-3): Nava; Simic, Coubis, Nsiala, Bozzolan, Stalmach, Eletu, Gala; Cuenca, El Hilali, Sia. All. Abate.