live mn Primavera, Sampdoria-Milan (2-0). Camarda esce al 70' per Simmelhack

69' | Primi due cambi nella Sampdoria: esce il numero 10 Leonardi per far posto a Genovese ed esce anche Ntanda per Polli; cambia la coppia d'attacco blucerchiata. Fuori la punta anche nel Milan: esce un impalpabile, anche se i palloni giocabili sono stati pochissimi, Camarda per far posto a Simmelhack.

67' | Scotti in area appoggia per Liberali che calcia di prima intenzione, trovando, però, la deviazione di un difensore della Samp. Sul corner che ne segue, Simic stacca a botta sicura, ma Conti salva letteralmente sulla linea.

65' | Chance per Liberali che, da buona posizione, calcia alto sopra la traversa. Si resta sul 2-0 per la Sampdoria con il Milan che prova a cercare il gol che riaprirebbe la partita.

60' | Due cambi nel Milan: escono Bakoune e Sia per Bonomi e Liberali.

59' | Occasione per il Milan con Sia che serve Scotti, il quale, però, ci mette troppo a calciare e viene murato dalla difesa avversaria.

51' | GOL DELLA SAMPDORIA! Palla persa malamente da Bakoune che spalanca le porte al contropiede della Sampdoria: tre passaggi e gol facile facile di Leonardi per il 2-0 blucerchiato.

49' | Bella azione di Magni sulla sinistra che apre sulla destra per Scotti: uno contro uno e destro che prende, però, l'esterno della rete.

46' | Inizia il secondo tempo con un cambio nel Milan: esce Bartesaghi per Magni, che si posiziona a sinistra.

INIZIO SECONDO TEMPO | SAMPDORIA-MILAN 1-0 (25' Alesi)

--------------

FINE PRIMO TEMPO | SAMPDORIA-MILAN 1-0 (25' Alesi)

47' | Termina qui il primo tempo. Partenza e finale buoni del Milan, ma in mezzo alla frazione il gioco è stato lasciato alla Sampdoria, che ne ha approfittato per trovare il vantaggio grazie al gol dell'ex Gabriele Alesi.

45' | Due minuti di recupero.

40' | Incredibile! Sugli sviluppi di un corner, la palla balla sulla linea di porta dopo il colpo di testa di Simic senza che nessuno la spinga in rete. Vicino al pareggio il Milan.

38' | Calcio di punizione da destra battuto da Bartesaghi col mancino: barriera colpita. Sulla respinta, Simic prova il gol al volo alla Politano, ma, pur cordinandosi bene, trova una conclusione centrale e la parata facile di Scardigno.

33' | Bella azione del Milan a liberare Sia sulla sinistra, il quale mette in mezzo per l'altro esterno Scotti che, però, sbaglia da ottima posizione a porta spalancata, anche a causa di un pallone che non rimbalzava perfettamente sul prato.

30' | Ammonito Camarda per gioco pericoloso ai danni di un avversario.

25' | GOL DELLA SAMPDORIA! Era nell'aria ed è arrivato il gol del vantaggio della Sampdoria con l'ex della sfida, Gabriele Alesi, che è il più veloce a respingere in rete da due passi un pallone vagante in area di rigore.

24' | Errore in fase di impostazione di Malaspina, Leonardi prende il pallone, punta Nsiala e calcia dal limite, ma è bravissimo il portiere del Milan Raveyre a respingere la botta del 10 blucerchiato.

20' | Partita molto fisica fino ad ora. Il Milan non riesce a giocare con pulizia tecnica, anzi: è la Sampdoria che sta alzando il baricentro.

8' | Incursione di Scotti sulla destra e conclusione forte sul primo palo, bloccata in due tempi da Scardigno.

4' | Prima clamorosa chance per il Milan: sul corner di Stalmach, Zeroli colpisce di testa, ma il portiere della Sampdoria è super nel tirare fuori il pallone dalla porta smanacciandolo con la mano sinistra.

1' | Inizia ora la sfida di Bogliasco! Milan in campo con la divisa da trasferta completamente bianca.

------------

Il Milan Primavera torna in campo. I giovani rossoneri, dopo aver vinto una partita fondamentale in casa della Juventus nel giorno di Pasquetta, oggi alle 18.30 tornano in campo per continuare a inseguire il sogno playoff che dista pochissimi punti. L'avversario di oggi, a Genova, nuovamente in trasferta, sarà la Sampdoria che lotta, invece, per non retrocedere. La gara è valevole per la ventottesima giornata di campionato e dopo questa ne mancheranno solamente sei prima della postseason.

Di seguito le formazioni ufficiali della sfida:

MILAN (4-2-3-1): Raveyre; Bakoune, Simic, Nsiala,, Bartesaghi; Stalmach, Malaspina; Scotti, Zeroli, Sia; Camarda.

A disposizione: Bartoccioni, Torriani; Magni, Paloschi, Parmiggiani; Mancioppi, Sala; Bonomi, Liberali, Simmelhack, Skoczylas.

Allenatore: Ignazio Abate