live mn - Primavera, Sassuolo-Milan (0-2): Eletu-Camarda, tre punti e primato in classifica

vedi letture

Altro grande successo per il Milan di Mister Iganzio Abate, che rimanere primo in classifica a punteggio pieno. Ottima prova dei rossoneri, che prima sono andati in vantaggio con Eletu, poi hanno chiuso il discorso Sassuolo con il raddoppio del giovanissimo Camarda, classe 2008.

95' Finisce qui! Il Milan passa a Reggio Emilia: 0-2 per i rossoneri.

91' Ammonito Simic.

90' Cinque minuti di recupero.

88' GOOOOOOOOOOOOOOLL!!! GOOOOOOOOOOOOOLLL!! CAMARDAAAA!!! Raddoppia il Milan! Punizione di Sala, para Theiner e sulla ribattuta Camarda devia la palla in porta! 0-2!

85' Cambio nel Milan: fuori Bonomi, dentro Sala.

82' Milan vicino al gol: cross di Bakoune dalla destra, Simic colpisce di testa ma il portiere salva tutto.

78' Cambio nel Milan: fuori Eletu, dentro Perucci.

75' Brutto intervento di Camarda: giallo per l'attaccante rossonero.

68' Cambio nel Milan: fuori Cuenca e Sia, dentro Scotti e Camarda.

63' Ammonito Leone dopo un brutto intervento su Sia.

61' Punizione di Bonomi da fuori, conclusione altissima.

55' Continua il pressing del Milan, Sassuolo che si difende ordinatamente.

49' Conclusione pericolosa di Cuenca dalla distanza, para Theiner.

45' Si riparte! Triplo cambio nel Sassuolo: entrano Parlato, Seminari e Pigati per Cinquegrano, Abubakar e Caragea.

FINE PRIMO TEMPO - Grande prima frazione dei rossoneri che, dopo una prima fase di studio, hanno progressivamente preso campo e costruito azioni, senza riuscire a concretizzare. Per sbloccare la partita ci è voluta una grandissima invenzione di Eletu che con un gran destro da fuori area (dopo aver recuperato palla) ha bucato le mani a Theiner. Al Ricci, a fine primo tempo, il Milan guida meritatamente per 1-0.

45' Un minuto di recupero

45' Primo giallo del match: Bakoune finisce sul taccuino di Grasso dopo aver fermato une veloce ripartenza di Leone

41' Ancora Milan! Pressing alto di Bonomi che ruba palla a un disattento Ioannou: Sia pesca Zeroli che controlla benissimo ma viene chiuso sul più bello

38' COSA SI E' MANGIATO BONOMI!!! Eletu serve con una palla deliziosa Bonomi alle spalle della difesa e lo mette davanti al portiere. Il numero 30 rossonera, però, calcia incredibilmente alto! Occasionissima per il colpo dell'uno-due che poteva essere letale!

36' GOOOOL DEL MILAAAAN! Super gol di Victor Eletu!!! Contropiede con il solito Cuenca che viene fermato, Eletu recupera subito il pallone e da 20 metri non ci pensa su due volte e calcia in porta. Battuto Thiener con un gran destro. 1-0 meritato per il Milan!!!

35' Contropiede del Milan: Eletu trova Cuenca sulla destra che entra in area ma poi si confonde con i suoi stessi dribbling. Buon Milan che pecca, però, negli ultimi metri

32' Occasione Sassuolo! Il Milan si dimentica di Cinquegrano su angolo: il difensore neroverde, per fortuna di Bartoccioni, non centra la porta. La risposta del Sassuolo non si è fatta attendere

30' Ancora Milan! Bella giocata di Nsiala sulla destra, rimasto in avanti sugli sviluppi di un corner: il cross arriva sul secondo palo dove arriva Bonomi che però di testa non riesce a inquadrare la porta

29' Bellissima combinazione Magni-Eletu che triangolano sull'out di sinistra. Fermato sul più belo il terzino rossonero. Ora il Milan controlla gioco e campo

27' Piano piano si sta accendendo Cuenca: sempre più frequentemente i rossoneri vanno a destra dal paraguaiano che, per adesso, non è acora riuscito a trovare la giocata giusta

25' Timide proteste del Milan per un intervento su Cuenca in area di rigore: non c'è nulla per Grasso

24' Partita godibile: ancora poche occasioni ma grande aggressività da parte di entrambe le squadra che lottano su ogni pallone

22' Altra occasione per il Milan! Un rimpallo favorisce Cuenca che brucia Cannavaro ma viene anticipato con i piedi da Theiner che esce fino al limite della sua area e allontana

20' La partita si accende con il Milan che prova a rispondere subito: azione personale di Bonomi che semina il panico e poi mette dentro per Zeroli che non riesce a concludere

18' Sassuolo pericoloso! Baldari mette un pallone dentro ma Bartoccioni in uscita bassa anticipa Russo tutto solo davanti alla porta

13' Bel contropiede del MIlan, orchestrato da una grande giocata di Sia. Il pallone arriva a Cuenca che rientra sul sinistro ma viene murato al momento del tiro

11' Fasi di studio, ancora poche occasioni da una parte e dall'altra

4' Milan partito con buon atteggiamento: pressing alto e buone idee in costruzione

1' Si comincia!

- Divisa da casa neroverde per il Sassuolo, tenuta da trasferta bianca con banda rossonera verticale per il Milan

- L'arbitro della sfida sarà il sig. Grasso di Ariano Irpino. Sarà coadiuvato dagli assistenti Sbardella (Belluno) e Roncari (Vicenza)

- Le formazioni ufficiali:

SASSUOLO (4-3-1-2): Theiner; Cinquegrano, Cannavaro, Ioannou, Falasca; Abubakar, Lipani, Leone; Caragea; Baldari, Russo. All. Bigica

MILAN (4-2-3-1): Bartoccioni; Bakoune, Simic, Nsiala, Magni; Eletu, Malaspina; Cuenca, Zeroli, Bonomi; Sia. All. Abate

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Oggi la primavera di Ignazio Abate sfiderà il Sassuolo nella gara valida per la terza giornata di campionato. Il Milan è uscito vittorioso dalle prime due partite di campionato contro Monza e Bologna con prestazioni molto positive: oggi i rossoneri vogliono ripetersi in trasferta. La sfida si giocherà al Ricci di Sassuolo. Seguite il live testuale della sfida su MilanNews.it.