LIVE MN - Pulisic a La Madonnina per le visite mediche. Le prime parole: "Sono molto felice, voglio vincere"

11.58 - Christian Pulisic è appena arrivato alla Clinica La Madonnina di Milano, dove svolgerà le visite mediche: CLICCA QUI per vedere le immagini del suo arrivo.

11.22 - Christian Pulisic diventerà oggi ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. E ovviamente c'è grande curiosità tra i tifosi sul numero di maglia che sceglierà il giocatore americano che arriva a Milanello a titolo definitivo dal Chelsea: il nuovo attaccante rossonero indosserà o il numero 11, lasciato libero da Ibrahimovic, o il numero 22.

10.45 - Questo il programma odierno di Pulisic: visite mediche, firma sul contratto fino al 30 giugno 2027 e infine primo impatto con i tifosi milanisti (sarà allo store per firmare le sue prime maglie da calciatore del Milan).

10.08 - Christian Pulisic ha rilasciato le sue prime parole da giocatore rossonero prima di lasciare il Terminal 1 di Milano Malpensa a bordo dell’auto del Milan che lo ha atteso dopo lo sbarco. L'esterno americano ha dichiarato: "Il Milan è club storico e leggendario. Proverò a vincere dei titoli qui. Grazie a tutti per il sopporto. Sono veramente felice”. Nel video che potete trovare sul nostro account Instagram (CLICCA QUI PER VEDERLO!), le prime immagini del nuovo acquisto milanista che adesso si recherà in hotel per una breve sosta per poi recarsi presso la clinica “La Madonnina” dove sosterrà l’iter completo delle visite mediche. Poi l’idoneità sportiva e successivamente il trasferimento a Casa Milan per la firma sul contratto e il primo incontro con i tifosi allo store. Difficile una sua presenza all’evento BMW di questa sera in centro a Milano mentre domani mattina, se tutto andrà secondo i piani, sarà presente a Milanello per i primi allenamenti (prevista doppia seduta) agli ordini di Pioli.

09.58 - E' sbarcato questa mattina a Milano Christian Pulisic, il quale non vede l'ora di iniziare la sua prima giornata da giocatore del Milan. Il club rossonero, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato un video con le prime immagini dell'attaccante americano nell'aeroporto milanese: clicca QUI per vederle!

09.43 - Christian Pulisic è pronto ad iniziare la sua nuova avventura in maglia rossonera: l'attaccante americano è infatti arrivato questa mattina in Italia con un volo proveniente da Atlanta che è atterrato all'aeroporto di Milano Malpensa alle 9.25. Il profilo Instagram del Milan ha pubblicato un video con le sue prime parole pronunciate subito dopo lo sbarco: "Ciao tifosi del Milan, sono Christian Pulisic. Sono appena atterrato a Milano e sono molto felice di essere qui. Non vedo l'ora di iniziare". (clicca QUI per vederle)

09.21 - È atterrato da pochi istanti il volo di linea Atlanta-Milano Malpensa numero DL174 della Delta Airlines con a bordo Christian Pulisic e partito alle 18.24 ora di Atlanta. L’esterno americano si appresta così ad affrontare una lunga giornata, dove sosterrà tutto l’iter delle visite mediche per poi recarsi a Casa Milan per la firma del contratto fino al 30 giugno 2027. Successivamente sarà allo store per firmare le sue prime maglie da calciatore del Milan. Al Chelsea andranno 20 milioni più bonus per la cessione a titolo definitivo.

Amici e amiche di Milannews.it, oggi è il giorno di Christian Pulisic che sbarcherà in Italia questa mattina e dopo le visite mediche di rito diventerà ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Grazie al nostro live testuale potrete rimanere aggiornati su tutti i primi passi a Milano dell'attaccante americano. Restate con noi!!!