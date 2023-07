live mn - Pulisic: "Molto felice di essere al Milan, è la decisione giusta per me. Voglio dare tutto alla squadra"

Christian Pulisic è in diretta su Sky Sport 24. Lo statunitense è in conferenza stampa dagli Stati Uniti dove il Milan affronterà un torneo nella sua Pre-Season.

"Sono felice di essere al Milan, voglio dare tutto per questa squadra. Ho parlato con Pioli, è servito poco per trasferirmi al Milan, mi sono bastate poche conversazioni"

Come ti senti in Italia, con i cambi di stile di vita che devi affrontare?

"Devo ancora abituarmi alla nuova cultura, imparerò la lingua e mi adatterò il prima possibile per approcciare al meglio questa nuova esperienza"

Cosa ti aspetti nei prossimi anni dopo l'ultima stagione?

"L'ultimo anno al Chelsea non è andato bene per me. Non mi sarei immaginato di giocare in squadre come Chelsea e Milan da bambino. È speciale. Spero di poter dare tanto al Milan e vincere in questi anni"

Cosa ti ha attratto del Milan?

"Come ho detto, le parole scambiate con Pioli. Mi è sembrata subito la decisione più giusta per me"

Com'è tornare negli Stati Uniti?

"Non mi aiuterà ad imparare l'italiano, perché parlerò in inglese con tutti, ma è una bella sensazione"

Con la maglia del Chelsea la scorsa stagione hai giocato con tre allenatori diversi.

"Sono orgoglioso di quello che ho fatto al Chelsea, anche se nell'ultima stagione non ho trovato continuità e non ho giocato quanto avrei voluto. L'esperienza è stata comunque positiva"

Come affronterete le sfide prestagionali qui a Los Angeles?

"Strano giocare subito domani, sono al Milan da pochi giorni e siamo qui solo da ieri. In campo però voglio vincere, anche se sono solo amichevoli."