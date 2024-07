live mn Rapid-Milan (0-0): Fonseca li cambia tutti. Tomori subito decisivo

60' Altri due cambi per il Rapid: dentro Hofmann per Cvetkovic e Dursun per Beljo

52' Azione travolgente di Alexis Saelemaekers che dalla sinistra si lancia in uno slalom imprevedibile: con un rimpallo e un tunnel riesce a entrare in area di rigore ma viene chiuso sul più bello, quando stava per calciare in porta

50' OCCASIONE RAPID! Bella azione sulla sinistra degli austriaci con Bakoune e Kalulu che vanno fuori tempo. Il cross è per Beljo che viene anticipato da Tomori sul più bello e colpisce male di testa

48' Buono l'atteggiamento di Maldini che va subito in pressione sul difensore avversario e lo fa pasticciare. Il portiere Hedl è vigile e mette una pezza

45' Si ricomincia a Vienna!

- Doppio cambio per il Rapid: Burgstaller per Seidl e Oswald per Bolla

- Fonseca stravolge la squadra, come previsto: undici cambi, rimangono in panchina i giovani Longoni, Coubis e Bonomi. Questa la nuova formazione rossonera con Tomori capitano:

MILAN (4-2-3-1): Torriani; Bakoune, Kalulu, Tomori, Jimenez; Bennacer, Florenzi; Cuenca, Loftus, Saelemaekers; Maldini

FINE PRIMO TEMPO - Finiscono senza minuti di recupero i primi 45 minuti dell'amichevole tra Rapid Vienna e Milan. Si vede la grande differenza di condizione tra le due squadre, con gli austriaci che inizieranno la stagione fra cinque giorni con l'andata del preliminare di Europa League. Il Milan ha tirato solo una volta con Tommaso Pobega, al minuto numero 42. Prima le grandi occasioni sono state create tutte dalla squadra di caso: pericolosissimo Seidl in avvio che ha colpito un palo e lo ha sfiorato l'azione successiva. In generale anche un altro paio di occasioni per il Rapid che ha sfruttato un Milan in difficoltà nelle transizioni difensive. Nel secondo tempo ci si aspetta la girandola dei cambi di Fonseca.

42' Il primo tiro del Milan è di Tommaso Pobega che si aggiusta il pallone sul sinistro e prova la conclusione da lontano: la conclusione vola alta sopra la traversa. Siamo al 42esimo...

40' Bella conclusione di Schaub da posizione defilata: tiro forte sul primo palo che Sportiello legge bene e mette in angolo

33' Svarione di Adli che lancia il contropiede del Rapid Vienna. Ancora una volta gli austriaci graziano i rossoneri gestendo malissimo l'uno contro uno

32' Ritmi ancora molto bassi all'Allianz Stadion di Vienna. Si vede però che il Milan, rispetto agli austriaci, è indietro di condizione

25' Lasciati solissimi due giocatori del Rapid su un calcio di punizione battuto dalla trequarti rossonera. Il colpo di testa Cvetkovic è innocuo e finisce tra le braccia di Sportiello

20' Primo squillo rossonero grazie a Liberali e Chukwueze che si accendono e combinano sulla destra. Il nigeriano imbecca il classe 2007 che mette in mezzo dove Colombo viene anticipato dal portiere avversario

15' Difesa del Milan presa ancora in contropiede: Thiaw viene bruciato da Schaub che, per fortuna del Milan, sbaglia la misura del cross in area

10' Ci prova timidamente il Milan su punizione: cross di Adli in mezzo all'area ma Gabbia viene anticipato in angolo

8' Ancora Seidl, scatenato adesso. Si crea lo spazio per il tiro con il sinistro da fuori area e prova il diagonale: la palla fa la barba al palo

7' PALO RAPID! Eccola la prima occasione del match. Rossoneri presi in controtempo a sinistra: Jansson mette il pallone a rimorchio per Seidl che tutto solo colpisce il palo in quello che era un rigore in movimento

6' Come prevedibile ritmi molto lenti in avvio. Entrambe le squadre provano a costruire dal basso ma, per ora, senza grandi risultati

2' Ci prova Chukwueze puntando subito il diretto avversario sulla destra: il nigeriano viene chiuso regolarmente al limite dell'area

1' Comincia il pre-campionato del Milan!

- Queste le formazioni ufficiali:

RAPID VIENNA: Hedl, Raux-Yao, Beljo, Grgic, Sangaré, Seidl, Schaub, Jansson, Auer, Cvetkovic, Bolla. A disp.: Goschl, Gartler, Burgstaller, Hofmann, Oswald, Hedl, Demir, Dursun. All. Klauss

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Calabria, Thiaw, Gabbia, Terracciano; Adli, Pobega; Chukwueze, Liberali, Chaka Traoré; Colombo. A disp.: Torriani, Longoni, Bennacer, Kalulu, Loftus-Cheek, Jimenez, Tomori, Florenzi, Maldini, Saelemaekers, Cuenca, Bonomi, Bakoune, Coubis. All. Fonseca

- L’amichevole avrà un significato speciale per i due club coinvolti in quanto entrambi celebrano il loro 125º anniversario nel 2024. Questa partita non sarà la prima tra AC Milan e SK Rapid, con le squadre che si sono già affrontate sette volte in competizioni ufficiali. Il loro incontro più recente è stato negli Ottavi di Finale della Coppa delle Coppe 1973/74, dove l'AC Milan ha trionfato con una vittoria per 2-0 in Austria, con una doppietta di Bigon.

------

Amiche e amici di MilanNews.it, buon pomeriggio! E' tutto pronto all'Allianz Stadion di Vienna per la prima amicheevole del Milan in questo precampionato. Avversari dei rossoneri saranno i padroni di casa del Rapid Vienna che tra cinque giorni saranno impegnati nei preliminari di Europa League, dunque più avanti nella preparazione. Prima panchina per il nuovo tecnico Paulo Fonseca che può fare affidamento su una rosa molto ridotta, ancora priva di tanti dei migliori giocatori che sono ancora in vacanza. Restate con noi per seguire la cronaca testuale della sfida!