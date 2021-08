LIVE MN - Real Madrid-Milan (0-0): Theo vicino al gol, il francese colpisce il palo

27' Uscita sbagliata del Milan, ancora una volta un generosissimo Brahim ostacola Isco al momento della botta sicura.

26' Ci prova Isco da fuori, il pallone gira ma non scende abbastanza: la palla non trova lo specchio della porta.

25' Ripartenza Milan con Giroud che serve Diaz con un altro tocco di fino. Lo spagnolo lascia la palla a Theo che prova il cross: deviato in angolo. Nulla di fatto dal corner.

23' Calabria recupera palla in difesa e poi sprinta sulla fascia destra: fermato fallosamente da Nacho. Partita ora più fisica.

20' Bruttissimo fallo di Bale, un'entrata in scivolata da dietro su Theo Hernandez. Fortunatamente il terzino rossonero si rialza senza particolari problemi.

16' Leao per ora imprendibile per la difesa madridista. Questa volta il suo cross da sinistra è più preciso ma Brahim Diaz non riesce a trovare la porta.

15' Rodrygo punta Calabria in 1 contro 1, bravo il rossonero a fermare il brasiliano.

14' Ancora Leao a sinistra: dribbling secco sul difensore in scivolata ma il cross per Saelemaekers è completamente sbagliato.

13' Possesso prolungato Real, glis pagnoli cercano il varco giusto: si chiude bene la difesa rossonera.

10' Ancora occasione Milan. Tocchi rapidi e precisi: Diaz per Giroud, il francese di tacco per Krunic che serve Leao. il portoghese carica il tiro di prima ma la conclusione è sbilenca.

7' Altra bella azione Milan che inizia con un recupero di Tonali su Modric, il numero 8 cerca Giroud tra le linee che con un tacco volante innesca Saelemaekers. Il belga conduce il contropiede ma poi sbaglia al momento del passaggio per Leao che arrivava di gran carriera sulla fascia sinistra.

5' Si accende ancora Leao! Il numero 17 punta Vazquez e lo salta sulla sinistra, mette in mezzo per Giroud che sfiora soltanto. Bell'avvio del portoghese.

4' OCCASIONE MILAN! Contropiede rossonero con Leao, il portoghese serve sulla corsa Theo che entra in area e lascia partire un missile che si stampa sul palo con Courtois battuto. Avvio col botto!

3' Occasione Milan con Leao servito ottimamente in area da Saelemaekers, il portoghese salta un avversario ma viene bloccato da un grande intervento di Alaba.

2' Errore di Maignan con i piedi che regala palla al Real Madrid al limite dell'area di rigore. Decisivo Brahim Diaz che scippa la palla a Modric e allontana.

1' Fischio d'inizio del signor Altmann, comincia il match. Primo pallone per il Milan.

- Il Real Madrid scenderà in campo con la seconda divisa blu, il Milan indosserà la divisa da trasferta bianca.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti al Wörthersee Stadion di Klagenfurt. Alle 18.30 ci sarà il fischio d'inizio dell'amichevole più prestigiosa dell'estate, sul suolo austriaco si sfidano Real Madrid e Milan. Sfida che suscita tante emozioni, parliamo delle due squadre con più Champions League in assoluto, rispettivamente 13 e 7, ed è un match che in passato è stato giocato più volte in importanti palcoscenici europei. È l'occasione anche per ritrovare Carlo Ancelotti, leggenda rossonera da giocatore ed allenatore, che ora siede sulla panchina delle merengues. Partita partitcolare anche per Theo Hernandez e Brahim Diaz, entrambi arrivati al Milan dal Real Madrid. Un'amichevole resa ancora più speciale dalla presenza del pubblico: in Austria non ci sono restrizioni, previsti circa 30mila spettatori allo stadio. Rimanete con noi per seguire l'andamento di questo match e non perdervi nulla di questa serata speciale grazie alla nostra diretta testuale.

LE FORMAZIONI:

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas V., Nacho, Alaba, Marcelo; Modric, Casemiro, Isco; Bale, Rodrygo, Jovic. A disp: Lunin, Luis Lopez, Militao, Vini Jr., Odegaard, Mariano, Blanco, Marvin, Arribas, Chsf, Miguel. All: Carlo Ancelotti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo; Krunic, Tonali, Saelemaekers, Brahim, Leao; Giroud. A disp: Plizzari, Tătărușanu, Ballo-Touré, Gabbia, Kalulu, Kjaer, Castillejo, Di Gesù, Pobega, Robotti, Maldini, Rebić. All. Stefano Pioli.

Arbitro: Walter Altmann.