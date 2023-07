live mn - Real Madrid-Milan (0-2): comincia la ripresa

55' Percussione in area di Rodrygo, conclusione di esterno destro e bella parata di Sportiello in tuffo.

54' Sportellate tra Colombo e Rudiger a centrocampo, bel duello.

49' Ancelotti non ci sta e schiera tutto l'armamentario pesante. Il Milan invece senza cambi.

47' Ammonito Loftus-Cheek per un intervento in ritardo su Modric.

46' Nessun cambio per Pioli. Inizia la ripresa, primo pallone per il Milan.

- Tanti cambi per il Real Madrid all'intervallo: dentro Carvajal, Fran Garcia, Rudiger, Alaba, Tchouameni, Modric, Vinicius e Rodrygo, escono Vasquez, Mendy, Militao, Nacho, Kroos, Camavinga, Diaz, Joselu.

Una prima frazione di gioco sicuramente positiva per i rossoneri, a prescindere dai due gol di vantaggio. Il Real è un avversario di qualità e si vede, ma il Milan regge bene e fa intravedere anche qualche trama interessante con questo "nuovo" 4-3-3 proposto da Pioli. Torna prepotente il dogma dell'aggressione alta con conseguente recupero palla: si mette in mostra Loftus-Cheek, fisicamente di un altro livello rispetto agli altri. Bene anche Pulisic, coinvolto parecchio dai compagni. I due gol, colpo di testa di Tomori e golazo di Romero, sono il giusto premio per un buon primo tempo disputato dalla squadra.

48' Fine primo tempo.

45' Tre minuti di recupero.

43' GOL DEL MILAN! Rete straordinaria di Luka Romero con un tiro da fuori. Krunic recupera palla sulla trequarti, tacco di Loftus-Cheek per l'argentino che dal limite controlla e lascia partire un sinistro spettacolare che si insacca sotto il sette! 2-0 Milan.

41' Ancora un fallo di Camavinga su Loftus-Cheek a centrocampo. L'inglese bravo a piantare i piedi a terra per proteggere palla e indurre così l'avversario al fallo.

40' Rientra in campo Florenzi, tutto ok.

39' Problemi anche per Florenzi, stordito per un colpo alla testa. Milan momentaneamente in 10.

39' Simic salva una girata in area a botta sicura di Militao. Il giovane centrale sventa un gol praticamente fatto.

37' Pobega perde uno dei palloni più brutti di sempre al limite dell'area rossonera, il Real non ne approfitta fortunatamente.

36' Contropiede molto interessante del Milan stoppato dall'arbitro sul più bello per una presunta manata di Pulisic su Militao.

34' Tocco di fino di Bellingham per Brahim Diaz in area di rigore, Calabria non ci casca e riesce a spazzare.

32' Primo cambio per il Milan: esce l'infortunato Messias, entra Luka Romero.

30' Problemi per Messias, che rimane a terra. Per lui un problema muscolare, interviene lo staff medico del Milan.

27' C'è un Loftus-Cheek scatenato che in transizione a centrocampo è infermabile: Camavinga lo falcia ma l'arbitro fa proseguire perché c'era Messias in conduzione. Il brasiliano arriva al limite dell'area e prova il tiro sotto il sette: palla fuori di poco.

26' GOL DEL MILAN! Corner di Pulisic, svetta in area Tomori che di testa non lascia scampo a Lunin. Milan in vantaggio, Fik Tomori in gol!

24' Loftus-Cheek sta iniziando ad ingranare: recupera palla stile piova su Camavinga e poi conduce il contropiede, che si conclude per un fallo su Messias sulla trequarti.

23' Azione spettacolare del Real che tra veli e tocchi di prima libera Bellingham in area di rigore: il centrocampista tira a botta sicura, intervento super di Tomori che in scivolata salva tutto.

19' Recupero palla di Calabria sulla trequarti del Real, Loftus-Cheek parte immediatamente e prova la botta da fuori: fallo di Mendy netto, l'arbitro non fischia. Il centrocampista inglese rimane a terra dolorante, è costretto ad intervenire lo staff medico del Milan. Florenzi imbestialito con il direttore di gara.

17' Recupero palla del Milan a ridosso dell'area, Colombo calcola il rimbalzo e non si fa pregare: tiro al volo dal limite molto potente che però non trova la porta.

16' Il Milan recupera palla alto e serve subito Pulisic a sinistra: lo statunitense punta l'uomo, entra in area e mette a rimorchio per Loftus, che viene toccato da un avversario in area. Per l'arbitro non c'è niente.

15' Possibilità di ripartenza non sfruttata dal Milan, con Loftus-Cheek che dosa male il passaggio per Colombo che stava accompagnando la transizione.

13' Brahim verticalizza in area, Joselu non aggancia per un soffio: Sportiello blocca serenamente.

11' Valverde anticipa Tomori in area piccola, il centrale rossonero era andato a botta sicura sul cross di Messias. Altro corner.

10' Ancora Pulisic, che a sinistra sterza sul destro e si libera di Vasquez: cross in mezzo al bacio per Messias, Camavinga devia in angolo.

9' Prima offensiva del Milan con una bella trama: cambio di gioco di Loftus per Pulisic, che al limite scambia con Pobega. Il centrocampista prova il tiro, ribattuto.

6' Ci prova Valverde da fuori, tiro deviato in angolo: primo corner per il Real: sugli sviluppi ci prova sempre Valverde dalla distanza, conclusione violentissima e palla fuori di poco.

5' Gestione prolungata del Real, i Blancos tengono palla e aspettano il varco giusto per colpire. Milan che al momento si chiude e regge.

2' Pressa altissimo il Milan, il Real esce bene con Camavinga: Loftus-Cheek torna a grandi falcate e ferma la transizione madridista.

1' Fischio d'inizio, si comincia. Primo pallone del match per il Real Madrid.

- Le due squadre fanno il loro ingresso in campo. Maglietta bianca da trasferta per il Milan, divisa nera per il Real Madrid.

Amiche e amici di MilanNews.it, ben ritrovati dagli Stati Uniti d'America. Oggi comincia ufficialmente la tournée pre campionato del Milan, che affronta il Real Madrid di Carlo Ancelotti nel primo dei tre match del "Soccer Champions Tour". Una sfida piena di curiosità e fascino nella cornice dell'enorme Rose Bowl di Los Angeles. La formazione dei rossoneri è ovviamente lontana dall'essere quella tipo, visto che mancano praticamente tutti i nazionali rientrati a Milanello solo qualche giorno fa. Matteo Gabbia, atteso come titolare, invece è in tribuna viste le imminenti vicende di mercato: è ad un passo dal Villarreal in prestito secco. Rimanete con noi per seguire in diretta tutte le emozioni di questa amichevole statunitense del Milan.

LE FORMAZIONI

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Lucas Vasquez, Militao, Nacho, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham, Brahim Diaz; Joselu. A disp.: Courtois, Pineiro, Fran, Carvajal, Alaba, Vinicius Jr., Modric, Rodrygo, Odriozola, Tchouameni, Fran Garcia, Rudiger, Arda Guler, N Paz. All.: Ancelotti

MILAN (4-3-3): Sportiello; Calabria, Simić, Tomori, Florenzi; Loftus-Cheek, Krunić, Pobega; Messias, Colombo, Pulisic. A disp.: Maignan, Mirante; Bartesaghi, Hernández, Kjær, Thiaw; Adli, Reijnders, Romero, Saelemaekers, Zeroli; De Ketelaere, Giroud, Leão, Traorè. All.: Pioli.

Arbitro: Timothy Ford

Assistenti: Blanchard-Richardson

Quarto uomo: Vincze