live mn - Rennes-Milan (1-1): Maignan salva su Kalimuendo...

32' Gouiri si accentra dalla destra e prova il sinistro a giro da dentro l'area di rigore, Kjaer respinge di testa. Il pallone arriva poi fuori dall'area a D.Doué che prova il destro a giro, Maignan blocca senza problemi.

27' Rennes ad un passo dal 2-1: conclusione a botta sicura di Kalimuendo dal centro dell'area di rigore, grande riflesso di Maignan che in qualche modo alza la palla sopra la traversa.

26' Punizione per il Rennes dal vertice alto di destra dell'area di rigore del Milan. Sul pallone c'è Bourigeaud che mette un pallone forte verso la porta, Maignan respinge con i pugni.

22' GOOOOOOLLLLLL!!! JOVICCCCCC!!! Reijnders allarga a sinistra per Theo Hernandez, cross di prima intenzione del francese che trova sul secondo palo il serbo che la mette dentro di testa.

19' Bennacer riceve palla sulla fascia destra, rientra e prova il sinistro a giro, Theate respinge con la testa.

17' Bell'azione del Milan che porta Theo Hernandez a mettere un interessante pallone rasoterra al centro dell'area del Rennes, Pulisic si stacca bene dall'avversario e prova il sinistro di prima intenzione, ma non colpisce bene.

11' GOL DEL RENNES!!! Bourigeaud porta avanti i francesi con un bel destro da fuori area che si insacca all'angolino alla destra di Maignan.

10' Angolo per il Rennes dalla destra: cross in area di Santamaria, mette fuori la difesa milanista.

8' Leao ruba la palla ad un avversario, entra in area e prova a cercare Jovic al centro, ma interviene Theate che blocca il portoghese.

2' Prima occasione per il Milan: i rossoneri recuperano palla in mezzo al campo, Bennacer allarga per Leao che punta un avversario, entra in area e prova il sinistro, Mandanda respinge la conclusione del portoghese.

0' Inizia la partita: primo pallone per il Milan.

- Le squadre sono schierate in mezzo al campo e al Roazhon Park risuona l'inno dell'Europa League. Milan in campo con maglia e pantaloncini bianchi, mentre il Rennes giocherà con la divisa rossa e i pantaloncini neri.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti al Roazhon Park dove tra poco il Milan di Stefano Pioli affronterà il Rennes nella sfida di ritorno dei Playoff di Europa League. Si ripartirà dal 3-0 dell'andata per il Diavolo a San Siro grazie alla doppietta di Loftus-Cheek e alla rete di Leao. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione della gara. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali:

RENNES (4-4-2): Mandanda; G.Doué, Omari, Theate, Truffert; D. Doué, Santamaria, Bourigeaud, Terrier; Gouiri, Kalimuendo. A disp.: Gallon, Lembert, Matusiwa, Blas, Wooh, Belocian, Salah, Seidu, Cisse, Lambourde, Bertug Yildirim All. Stephan

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Musah, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Jovic, Leao. A disp.: Sportiello, Mirante, Terracciano, Bartesaghi, Thiaw, Nsiala, Adli, Loftus-Cheek, Eletu, Chukwueze, Okafor, Giroud. All. Pioli.