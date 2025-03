live mn Roma-Milan (0-0): partita molto bella al Tre Fontane

vedi letture

30' | Cartellino giallo per Di Nunzio, che ha fermato irregolarmente Perrucci per rimediare ad un errore grossolano di De Marzi.

23' | I ritmi partita si sono leggermente affievoliti, ma quando ha possibilità il Milan attacca sempre, ed anche con convizione, la difesa della Roma. L'ultima occasione è passata per i piedi di Perrucci, che ha lasciato partire una conlusione di mezzo collo esterno dal limite dell'area che si è spenta di poco al lato della porta difesa da De Marzi.

15' | Altro intervento provvidenziale di Sangare su Perrucci, ma l'apertura di Scotti verso il 7 rossonero non è stata delle migliori.

10' | Dopo un avvio super i ritmi al Tre Fontane si sono leggermente abbassati, con le due squadre che sfruttano il possesso palla per studiare le mosse dell'avversaria.

4' | Altra chance per il Milan! Traversa clamorosa di Emanuele Sala, che con un piattone dal limite dell'area ha sfiorato il quinto gol del suo campionato. Due occasioni nell'arco di pochissimi minuti per un Diavolo che è partito benissimo.

3' | Subito grande chance per il Milan con Perrucci che superato il portiere avversario è stato fermato sulla linea di porta dall'ottima chiusura difensiva di Sangare.

1' | Si parte al Tre Fontane di Roma

------

Conquistata la finale di Coppa Italia, il Milan Primavera di Federico Guidi punta a ritrovare continuità anche in campionato dopo la sola vittoria conquistata nelle ultime cinque di campionato. L'avversario di questa mattina però non è tra i più semplici, dato che i giovani rossoneri saranno ospiti dei pari età della Roma, ad oggi la capolista del campionato di Primavera 1. La formazione di Guidi ci ha però insegnato che nulla è impossibile in questa stagione, quindi chissà che questa mattina non ci possa regalare una soddisfazione in più dopo quella della scorsa settimana.

A fronte di questo quella dello Stadio Tre Fontane si pronostica essere una partita tanto imprevedibile quando ricca di emozioni, che vi invitiamo a seguire minuto per minuto grazie al nostro live testuale.

Le formazioni ufficiali di Roma-Milan, sfida valida per la 30^ giornata del campionato di Primavera 1:

ROMA: De Marzi; Sangare, Romano, Graziani, Coletta, Reale, Cama, Di Nunzio, Litti, Marchetti, Zefi. All. Flasini Gianluca A disp.: Jovanovic, Kehayov, Marazzotti, Levak, Nardin, Almaviva, Della Rocca, Jurgec, Bah, Ceccarelli, Morucci.

MILAN (4-3-3): Longoni; Bakoune, Dutu, Paloschi, Magni; Hodzic, Sala, Comotto; Liberali, Scotti, Perrucci. All. Guidi Federico A disp.: Colazni, Nissen, Mancioppi, Parmiggiani, Di Siena, Lamorte, Ossola, Perera, Bonomi, Perina, Asanji.