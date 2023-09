live mn - Roma-Milan (0-2) - Supergol di Leao, rossoneri avanti di due!

50' OCCASIONE MILAN! Transizione perfetta del Milan: Theo serve Leao, appoggio per Loftus-Cheek che calcia ma il tiro viene deviato in corner.

48' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL!!! CHE GOOOOOOOOOOOOOOOOLLL!!!! Cross di Calabria dalla destra destra, Leao in caduta riesce a rovesciare e la palla entra in porta dopo aver baciato il palo.

45' Si riparte! Possesso Milan.

Ottimo primo tempo del Milan, che chiude in vantaggio con un gol di Giroud su rigore. I rossoneri avrebbero meritato molto di più di un semplice gol: prima Rui Patricio salva su Pulisic, poi una gestione confusionale di Rapuano impedisce un ritmo positivo che aveva preso inizialmente il match. Pochi rischi in difesa per la squadra di Pioli.

49' Fine primo tempo.

45' Quattro minuti di recupero.

43' Mamma mia Theo Hernandez! Galoppata strepitosa del francese che brucia tutti in velocità e conquista un corner.

40' Accelerazione di Leao sulla sinistra, cross perfetto a bucare la difesa giallorossa ma sul pallone non ci arriva nessuno.

37' Rapuano in evidente confusione.

33' Cartellino giallo per Loftus-Cheek, ammonito per una sbracciata molto dubbia.

29' Cambio nella Roma a causa di problemi per Aouar: al suo posto Pellegrini.

27' Bell'apertura di Thiaw per Leao, cross per Giroud ma ancora Celik a fare da schermo; corner per i rossoneri.

24' Brutto pestone di Celik su Reijnders: l'olandese rimane a terra dolorante.

22' Traversone di Mancini, Celik ci arriva ma non quanto basta per centrare la porta.

21' OCCASIONISSIMA MILAN! Cross perfetto di Theo dalla sinistra, Pulisic sovrasta Zalewski sul secondo palo ma Rui Patricio si supera ed evita il gol mettendo la palla in corner.

18' Giallo per Tomori dopo un fallo su Belotti.

14' OCCASIONE MILAN! Sprint di Leao sulla sinistra, cross in mezzo per Reijnders che calcia a botta sicura ma Smalling anticipa il lavoro di Rui Patricio, deviando la palla in corner.

10' Conclusione dalla distanza di Paredes, palla che termina ampiamente a lato.

9' GOOOOOOOOOOOOOOLLLL!! GOOOOOOOOOOOLLL!!! MILAN IN VANTAGGIO! Giroud spiazza il portiere e porta in vantaggio i rossoneri!

8' RIGORE PER IL MILAN!

7' Rapuano al VAR per vedere il contatto Rui Patricio-Loftus-Cheek.

6' OCCASIONISSIMA MILAN!! Grande percussione di Loftus-Cheek, scambio con Giroud, l'inglese però calcia, prova la ribattuta ma viene atterrato da Rui Patricio.

3' Possesso palla del Milan. Roma chiusa in difesa.

1' Si comincia! Primo pallone della Roma.

Amici di MilanNews.it, benvenuti allo stadio Olimpico. I rossoneri di Pioli affrontano in trasferta la Roma nella terza giornata del campionato di Serie A. Rossoneri che arrivano al match con 6 punti, giallorossi a un punto. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

ROMA (3-5-2): Rui Patrício; Mancini, Smalling, Llorente; Çelik, Cristante, Paredes, Aouar, Zalewski; El Shaarawy, Belotti. A disp.: Boer, Svilar; Karsdorp, Kristensen, N'Dicka, Spinazzola; Bove, Pagano, Pellegrini, Pisilli; Lukaku. All.: Mourinho.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernández; Loftus-Cheek, Krunić, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leão. A disp.: Sportiello, Mirante; Florenzi, Kalulu, Kjær, Pellegrino; Adli, Musah, Pobega, Romero; Chukwueze, Okafor. All.: Pioli.

Arbitro: Rapuano di Rimini.