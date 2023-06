LIVE MN - Rottura fra il Milan e Maldini: sarà addio. Tutti i dettagli

MilanNews.it

23.28 - Rottura fra il Milan e Paolo Maldini, il cui addio sembra sempre più vicino. Secondo quanto raccolto dalla redazione di MilanNews.it, al momento Stefano Pioli sarebbe confermato nonostante l'addio del dirigente. Adesso bisogna gestire la reazione dello spogliatoio e soprattutto il mercato estivo già imbastito da Paolo Maldini e Ricky Massara.

23.09 - Rottura totale fra il Milan e Paolo Maldini. L'incontro fra Cardinale e il dirigente rossonero ha rallento anche alcune operazioni di mercato. Come riferito da Sky Sport, oggi era previsto anche un incontro fra l'agente di Loftus-Cheek e la dirigenza milanista a Casa Milan. Tuttavia, le frizioni fra le parti hanno rallentato tutto.

22.55 - Paolo Maldini è sempre più lontano dal Milan. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, oggi si è ufficiosamente chiusa l'era Maldini-Massara. La decisione è stata presa dalla società, dopo il colloquio di stamattina con Cardinale. In un certo senso la società ha comunicato ai due dirigenti un semplice: "Grazie non rientrate più nei nostri piani". Le motivazioni sono da discutere ma non è piaciuto il lavoro svolto sul mercato. Le frizioni andavano avanti da tempo, e Maldini avrebbe voluto un investimento più copiscuo per il budget. La comunicazione chiaramente non è ancora ufficiale ma arriverà nelle prossime ore. La scelta è stata presa e non ci sarà alcun confronto o possibilità di ricucire. Come spiega ancora Di Marzio, la soluzione potrebbe essere quella di dare più poteri a Giorgio Furlani, assente nell'incotro di stamattina. A lui verrebbe affiancato Geoffrey moncada, che avrà il compito di fare il mercato.

Sempre più vicina la separazione fra il Milan e Paolo Maldini. Dopo l'incontro di stamattina con Gerry Cardinale, la rottura fra il dirigente e la società si è fatta sempre più netta. Un percorso che non dovrebbe prevedere alcun cambio di direzione, dato che l'addio sembra davvero vicino. Attraverso il live di MilanNews.it potrete seguire tutti gli aggiornamenti sulla vicenda: