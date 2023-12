live mn - Salernitana-Milan (2-1): gol di Candreva su papera di Maignan. E Tomori si fa male

vedi letture

87' Cross di Florenzi, Loftus-Cheek gira di testa ma non trova la porta.

85' Mancino di Chukwueze dal limite dell'area, blocca Costil.

81' OCCASIONE MILAN! Cross di Leao dalla sinistra, colpo di testa di Jovic e super parata di Costil. Sulla ribattuta arriva ancora il serbo che si fa ipnotizzare dal portiere francese.

80' Cross di Leao per Chukwueze, ma il nigeriano è beccato in posizione di fuorigioco.

74' Giallo anche per Gyomber.

71' Giallo per Mazzocchi per fallo su Leao.

69' Cambio nel Milan: fuori Pulisic e Bennacer, dentro Chukwueze e Jovic.

66' Maignan tiene in partita il Milan: super intervento su Mazzocchi.

63' Oltre al danno, la beffa: infortunio muscolare per Tomori. Al suo posto entra Florenzi

62' Gol della Salernitana. Conclusione impossibile di Candreva che entra in porta a causa di un papera di Maignan.

59' OCCASIONE MILAN! Bella palla in profondità per Loftus-Cheek, converge verso il centro e di sinistro lascia partire il tiro: para Costil.

54' Ikwuemesi calcia da lontano, conclusione altissima.

48' Accelerazione di Theo sulla sinistra, cross in mezzo, Pirola devia in corner.

47' Infortunio per Dia, costretto ad uscire. Dentro Ikwuemesi

45' Si riparte! Cambio nel Milan: dentro Simic, fuori Kjaer.

Le squadre vanno a prendere un the caldo sul risultato di 1-1. Una gara fin qui che vede i rossoneri protagonisti nei primi 15 minuti, trovando anche la rete con Tomori. Successivamente alla rete dell'inglese, però, i ritmi dei rossoneri si sono abbassati notevolmente: è servito un super Mike Maignan in due occasioni per evitare il pareggio della Salernitana. Pareggio che alla fine è arrivato su corner, con un colpo di testa di Fazio. Milan completamente spento da dopo il gol. Nella ripresa servirà una reazione importante per andare a vincere la partita.

47' Fine primo tempo.

45' Due minuti di recupero.

44' Mancino potente di Theo su punizione, Costil para in due tempi.

43' Brutto fallo di Kastanos su Pulisic, giallo per il cipriota.

41' Pareggia la Salernitana. Maignan rimanda il gol di pochi secondi: corner di Candreva, incornata di Fazio e 1-1 all'Arechi.

40' Ancora super Maignan! Cross dalla destra di Candreva, Kastanos anticipa tutti in spaccata e grandissima parata del portierone francese.

35' Bell'azione dei rossoneri: cross di Calabria, sponda di Giroud nel cuore dell'area per Leao, il portoghese non trova la coordinazione e scarica a suo volta per Reijnders che di mancino colpisce in pieno Fazio.

33' Ammonito Inzaghi per proteste.

31' Mancino di Candreva su disattenzione difensiva del Milan, conclusione alta.

30' Ancora Salernitana. Cross velenoso di Candreva, Bennacer spizza di testa verso Maignan che è bravissimo a tenere il pallone fuori dalla porta.

28' Gara da poche emozioni finchè, ma i rossoneri sono stati bravi a trovare il vantaggio con Tomori dopo 16 minuti.

25' Occasione Milan! Assist di Leao in area a metà tra Theo e Giroud, a crederci è il terzino francesce che viene chiuso in uscita bassa da Costil.

21' Incomprensione tra Kjaer e Tomori nella metà campo dei rossoneri, ma Valeri fischia fallo a favore della squadra di Pioli per un fallo sull'inglese.

18' Prova ancora il Milan ad affondare sulla destra con Loftus-Cheek, ma deve tornare in dietro.

16' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL!! GOOOOOOOOOOOOOLLLLL!!! MILAN IN VANTAGGIO! Cross di Leao dalla destra, deviazione di Pirola, palla che sbatte su Tomori ed entra in porta. 0-1!

11' Giro palla del Milan a caccia di spazi.

8' Destro al volo di Pulisic da fuori area, palla alta.

6' Occasione Salernitana. Mancino di Bradaric dal limite dell'area, deviazione che mette il pallone a disposizione di Dia. Conclusione e ottimo interveneno di Maignan che mette in corner.

5' Destro dalla distanza di Leao, conclusione fuori di poco ma controllata da Costil.

4' Olte a Doveri, anche il VAR sbaglia: il tocco di mano di Fazio è netto, ma non viene fischiato il rigore ai rossoneri.

3' Check al VAR per un possibile tocco di mano di Fazio, ma si riprende a giocare.

2 Subito Milan! Reijnders recupera palla, Giroud prende il possesso e apre per Leao che calcia con il destro. Corner per i rossoneri

1' Si parte all'Arechi! Primo possesso per i rossoneri

Dopo la vittoria sul Monza, oggi il Milan alle 20.45 va a caccia di un nuovo importante successo in campionato. I rossoneri saranno ospiti della Salernitana di Pippo Inzaghi. Scelte quasi obbligate per Stefano Pioli che rispetto all'ultima gara di campionato con il Monza recupera anche Davide Calabria, che ha saltato l'ultimo match a San Siro per squalifica. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Formazioni ufficiali:

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Mazzocchi, Fazio, Pirola, Bradarić; Coulibaly, Kastanos, Łęgowski; Candreva, Dia; Tchaouna. A disp.: Fiorillo, Salvati; Bronn, Daniliuc, Gyömbér, Lovato, Sambia; Bohinen, Martegani; Botheim, Cabral, Ikwuemesi, Simy. All.: F. Inzaghi.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Kjær, Hernández; Loftus-Cheek, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leão. A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Florenzi, Jiménez, Nsiala, Simić; Adli, Krunić, Romero, Zeroli; Chukwueze, Jović. All.: Pioli.