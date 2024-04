live mn Sassuolo-Milan (3-2): dentro Okafor, cinque attaccanti in campo

82' Ultima mossa di Pioli: dentro Okafor per Adli. Cionque attaccanti in campo

78' ALTRO MIRACOLO CONSIGLI! Un grande triangolo Pulisic-Adli-Pulisic sull'out di destra: conclusione da ottima posizione dell'americano che viene respinta dal portiere del Sassuolo. Forse troppo "morbida" la battuta a rete dell'ex Chelsea...

77' Doppio cambio per il Sassuolo: fuori Laurientè e Boloca, dentro Ceide e Racic

74' Cooling break al Mapei

71' Ripartenza velocissima di Jovic per vie centrali: il serbo serve Giroud che però controlla male e guadagna solo una rimessa laterale

70' Ammonito anche Pinamonti

69' Giallo pesante per Thiaw: era diffidato e salterà il derby

65' E ora esce Chukwueze, con due gol annullati per fuorigiochi millimetrici... Entra al suo posto Christian Pulisic

64' SECONDO GOL ANNULLATO A CHUKWUEZE! Il nigeriano aveva fatto un gol bellissimo: lancio di Florenzi per l'ex Villarreal che da posizione defilata aveva trovato il palo lontano con un colpo da biliardo di esterno che si era insaccato dopo un bacio al palo... Che peccato!

62' Il Sassuolo manda in campo Matheus Henrique per Thorstvedt

62' OCCASIONE GIROUD! Bel cross di Florenzi dalla destra: sul primo palo si avventa Giroud che prova la girata di testa. Il pallone finisce alto

60' Sgasata di Leao sulla sinistra: Tressoldi bruciato ma sulla palla a rimorchio del portoghese Giroud viene anticipato e commette fallo

59' GOL DEL MILAAAAN! Segna Luka Jovic, di rapina!! Gol sbagliato, gol segnato. Leao viene trovato sulla sinistra e prova il cross di esterno: Consigli devia ma il pallone finisce sui piedi di Jovic che insacca. 3-2 Sassuolo e partita nuovamente riaperta.

58' SBANDA IL MILAN! Ripartenza in contropiede del Sassuolo che si trova in 4 contro 2. Laurientè sbaglia tutto in fase di appoggio... Milan graziato

58' Ammonizione per Tressoldi

55' Triplo cambio rossonero: fuori Kjaer, Musah e Loftus-Cheek. Entrano Gabbia, Reijnders e Jovic. Doppia punta ora per Pioli e una nuova montagna da scalare

53' GOL SASSUOLO. Altra difesa da horror del Milan che prima subisce su un lancio lungo ripulito in qualche modo da Thiaw, poi si fa sorprendere sulla situazione successiva. Tutta la retroguardia è fuori posizione e rimane a guardare Laurientè che ha tutto il tempo di stoppare e battere a rete: Sportiello tocca ma non basta. 3-1 Sassuolo, doppietta di Laurientè che fino a oggi aveva segnato due gol in campionato. Azione innescata da un recupero alto di Tressoldi su Adli, disattento

50' Prova a scuotersi il Milan con una veloce ripartenza di Loftus-Cheek: il tiro dal limite è bloccata in scivolata da un difensore neroverde

49' Altro errore di Kjaer in fase di impostazione: il danese sbaglia il passaggio e regala una nuova ripartenza a Laurientè che nel momento della conclusione, per fortuna dei rossoneri, viene murato in angolo

45' Si riparte al Mapei! Nessun cambio nel Milan, il Sassuolo manda in campo Defrel al posto di Volpato

FINE PRIMO TEMPO - Finisce un primo tempo molto strano al Mapei Stadium. Inizio da incubo per i rossoneri che vanno sotto di due reti dopo dieci minuti: Milan in bambola a livello difensivo, Pinamonti e Laurientè puniscono. Il Diavolo a quel punto inizia a scuotersi e prova a buttarsi in avanti, più con le giocate dei singoli che con le idee. Consigli è miracoloso sul colpo di testa di Thiaw ma non può nulla sulla gicoata da campione di Rafa Leao che, al ventesimo, riapre la partita: saltati secchi due avversari e battuta a rete. La gara poi procede sul binario della confusione e delle ripartenze. La sensazione è che al Milan basti riordinarsi un minimo e riacquisire precisione. Ad ogni modo sono necessari 45 minuti in rimonta: 2-1 Sassuolo all'intervallo

45' Quattro minuti di recupero

45' DOPPIO CONSIGLI! Ancora il portiere del Sassuolo risponde presente. Schema su punizione del Milan che libera il tiro di Florenzi da fuori area ma trova l'opposizione di Consigli, sulla ribattuta di Theo è ancora il portiere a dire di no. Poco dopo magia di Hernandez che fa secco il diretto avversario ed entra dal lato sinistro dell'area: il suo tiro si spegne sul fianco della rete.

43' Rientra Thorstvedt che prova, per il momento, a rimanere in campo

42' Problemi per Thorstvedt che viene accompagnato a bordocampo: il Sassuolo ha già perso Toljan dopo pochi minuti per infortunio

39' Fase molto confusionaria ora con tanti errori e ribaltamenti veloci ma caratterizzati da poca lucidità, da parte di entrambe le squadra. Contropiede rossonero orchestrato da Musah e Theo: il pallone arriva Chukwueze che ha troppa fretta e prova il tiro da fuori che finisce alto

36' Che brivido per il Milan... Angolo che passa attraverso l'area e trova Ferrari tutto solo sul secondo palo che rimette in mezzo: per fortuna non arriva nessuno. Poi Leao, nel tentativo di liberare, mette in difficoltà Sportiello che comunque riesce a spazzare pur con una deviazione di un giocatore del Sassuolo

28' Cooling break al Mapei

27' Si attiva la fascia sinistra del Milan con Leao che fa correre Theo sulla fascia: il francese crossa basso in mezzo ma nè Jovic nè Chukwueze arrivano sul pallone

24' Prova a farsi rivedere il Sassuolo: ci prova Volpato dalla distanza con un tiro non forte ma angolato. Ci arriva Sportiello in due tempi

20' GOOOOOOL DEL MILAAAAAN!!! Super gol di Rafa Leao!! Il portoghese viene servito con spazio sulla sinistra e punta Tressoldi e Boloca: il 10 sguscia via in mezzo ai due avversari e poi trova la conclusione vincente che batte Consigli. Il Milan riapre la partita! 2-1, Sassuolo.

19' Primo ammonito del match: è Ferrari che stende Loftus-Cheek lanciato sulla fascia

17' GOL ANNULLATO A CHUKWUEZE... Leao trova con un bel cross sul secondo palo Chukwueze che di testa batte Consigli. Il nigeriano esulta ma la bandierina è alta: fuorigioco. Il controllo del Var dà ragione al guardalinee ma la posizione irregolare sembra essere questione di pochi centimetri.

16' Ora il Milan prova a mettere le tende nella metà campo del Sassuolo. Ci prova Florenzi da fuori: conclusione ardita che finisce fuori

13' MIRACOLO DI CONSIGLI! Grande intervento del portiere del Sassuolo che smanaccia sulla linea il colpo di testa ravvicinato di Thiaw. Il tedesco aveva sfruttato la sponda di Kjaer. Che occasione per riaprire il match per il Milan

10' GOL SASSUOLO. Milan in bambola. Florenzi si perde totalmente l'inserimento di Laurientè che punta dritto alla porta: la prima conclusione è respinta da Sportiello ma sulla ribattuta il francese non sbaglia. 2-0 Sassuolo in dieci minuti. Notte fonda rossonera

9' Primo cambio per il Sassuolo: problemi per Toljan che viene rilevato da Tressoldi.

8' Ci prova Theo con il diagonale da fuori area dopo una bella incursione di Musah. Fallo sull'americano non ravvisato ma non dovrebbe essere controllabile al Var: il contatto sembra essere avvenuto per poco fuori dall'area.

7' Pasticcio di Kjaer che manca uno stop facile e lancia la ripartenza di Laurientè che si invola in contropiede: il neroverde prova la conclusione da posizione angolata ma il tiro sbatte sull'esterno della rete. Serve una risposta del Milan

4' GOL SASSUOLO. Incredibile, alla prima azione della sua partita il Sassuolo trova una difesa rossonera molto statica e segna. Volpato brucia Thiaw e mette in mezzo dove Pinamonti è libero di controllare e ha il tempo di tirare e freddare Sportiello. Subito gara in salita per il Milan. 1-0 Sassuolo.

2' Primo tiro del Milan! Schema su angolo: Adli calcia verso il vertice opposto dell'area di rigore, arriva Florenzi che prova al volo. Il pallone finisce fuori

1' Subito Milan pericoloso: verticalizzazione di Florenzi per Musah che viene anticipato da Consigli in angolo

1' Si comincia al Mapei!

- Lutto al braccio per i rossoneri, in memoria di Tino Borneo, mister dell'under 12 ed ex giocatore delle giovanili del Diavolo, scomparso venerdì. Prima della gara si osserva un minuto di silenzio per le vittime del dramma alla centrale idroelettrica di Suviana

- Di seguito la squadra arbitrale:

ARBITRO: Massa di Imperia.

ASSISTENTI: Mondin e Vecchi.

IV UFFICIALE: Prontera.

VAR: Guida.

AVAR: Chiffi.

- Queste le formazioni ufficiali della sfida:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Erlic, Ferrari, Viti; Boloca, Obiang; Thorstvedt, Volpato, Laurientè; Pinamonti. A disp. Pegolo, Cragno, Missori, Racic, Matheus Henrique, Mulattieri, Bajrami, Ceide, Kumbulla, Lipani, Doig, Ruan Tressoldi, Defrel. All. Davide Ballardini.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Florenzi, Kjaer, Thiaw, Theo Hernandez; Musah, Adli; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Jovic. A disp. Nava, Raveyre, Calabria, Bennacer, Giroud, Pulisic, Reijnders, Okafor, Tomori, Terracciano, Gabbia, Zeroli. All. Stefano Pioli.

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno e un saluto dal Mapei Stadium di Reggio Emilia! Tra pochissimi minuti comincerà la sfida tra Sassuolo e Milan, valida per la trentaduesima giornata di campionato di Serie A. I rossoneri devono riscattare la sconfitta nell'andata dei quarti di Europa League contro la Roma e vogliono lanciarsi in vista del ritorno. Inoltre c'è la possibilità di allungare ulteriormente lo scarto di vantaggio sulla Juventus che ieri ha pareggiato nel derby della Mole. Per seguire la partita, azione dopo azione, seguite il nostro consueto live testuale. Rimanete con noi!