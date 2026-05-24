Primo Piano LIVE MN - Serie A, Milan-Cagliari (1-1): brivido Maignan, spinge ancora il club sardo

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Il Milan ospita il Cagliari a San Siro nell'ultimo appuntamento stagionale: obiettivo Champions da raggiungere. Segui il live testuale!

40' Grande azione di Rabiot con Bartesaghi sulla sinistra ma Gimenez non riesce a girare in porta, anzi la manda sugli spalti

39' Tiro di Deiola strozzato dal limite che finisce tra le braccia di Maignan

37' Erroraccio di Maignan in uscita che perde il pallone in piena area: per fortuna la difesa rossonera è pronta a liberare...

32' Punizione da posizione molto interessante per il Milan dopo un corner pericoloso rossonero. Intanto rimane a terra Esposito dopo un contatto con Tomori: fischi per il giocatore del Cagliari. Clamorosamente Guida inverte la decisione e da punizione al Cagliari, non si capisce bene dopo quale processo decisionale...

30' Fase confusa con il Milan che crea un'altra occasione per Gimenez che, però, tira malissimo e viene ribattuto. Sul prosieguo dell'azione colpo di testa di Fofana innocuo tra le braccia di Caprile

27' Occasionissima per Nkunku servito molto bene da Saelemaekers: il francese non riesce ad aprire il piatto e Caprile respinge con i piedi...

22' Il Milan si riaffaccia in avanti: il colpo di testa di Rabiot su angolo finisce alto

20' GOL CAGLIARI. Milan troppo remissivo da quando ha segnato: sul corner Mina fa la sponda per Borrelli che anticipa Gimenez, troppo passivo, e da due passi batte Maignan. Tutto da rifare per il Diavolo

19' Ora il Milan se la prende troppo comoda: miracolo di Maignan che con la mano di richiamo toglie dalla porta un bel tiro di Gaetano

16' Storie tese tra Gimenez e Rodriguez, si inserisce anche il solito Yerry Mina: certo non uno scambio di cortesie

14' Maignan smanaccia, da fuori ci prova Gaetano ma il pallone finisce ancora altissimo

13' Dopo l'inizio a doppia velocità rossonero, adesso il Cagliari ha preso campo: corner per i sardi

9' Conclusione da fuori di Deiola che si invola alta verso l'anello blu

6' Prova a rispondere il Cagliari sulla destra ma Tomori è attento e spazza

2' GOOOOL DEL MILAAAAAN!!!! Parte col botto la serata rossonera! Ottima sponda di testa di Gimenez per l'inserimento di Saelemaekers che, a tu per tu con Caprile, non può sbagliare e manda avanti il Diavolo!

2' Pronti via, subito giallo per Zé Pedro per un fallo duro, da dietro, su Nkunku

1' Si comincia con 7 minuti di ritardo!

- Si aspetta a partire per via delle contestazioni a Torino: i tifosi della Juventus non vuole che si giochi per via delle condizioni di un tifoso juventino, finito all'ospedale ferito gravemente dopo scontri con le forze dell'ordine

- Queste le formazioni ufficiali di Milan-Cagliari:

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Nkunku. A disp.: Torriani, Terracciano, De Winter, Odogu, Vladimirov, Athekame, Estupinan, Modric, Ricci, Sardo, Loftus-Cheek, Leao, Pulisic, Balentien, Fullkrug. All. Allegri

CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa, Mina, Zé Roberto, Obert; Juan Rodriguez, Adopo, Gaetano, Deiola; Esposito, Borrelli. A disp.: Sherri, Ciocci, Palestra, Mazzitelli, Felici, Muyembi, Belotti, Agustin, Dossena, Sulemana, Mendy, Grandu, Trepy, Sulev, Russo. All. Pisacane

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Amiche e amici di MilanNews.it, buonasera e ben trovati! Siamo alla resa dei conti per il Milan che oggi si gioca tutta la stagione, a San Siro contro il Cagliari: i rossoneri con una vittoria blindano la matematica qualificazione in Champions League, senza dover aspettare notizie dagli altri campi in cui Roma, Como e Juventus giocheranno in contemporanea. Per non perderti neanche un'emozione dell'ultima sfida dell'anno, resta con noi e segui il live testuale!