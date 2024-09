live mn Serie C, Milan Futuro-Carpi (0-1): fine primo tempo...

- Il Milan Futuro è sotto di un gol alla fine del primo tempo della sfida contro il Carpi. I rossoneri di Bonera hanno iniziato meglio il match, ma poi gli ospiti sono cresciuti fino a trovare al 17' la rete del vantaggio con un colpo di testa di Zagnoni. La formazione milanista ci ha provato soprattutto nel finale di primo tempo a trovare il gol del pareggio, senza però creare grandi occasioni dalle parti di Sorzi.

49' Fine primo tempo.

45' Quattro minuti di recupero.

44' Ammonito Bartesaghi.

41' Giallo per Gerbi dopo un colpo al volto di Minotti.

40' Ultimi minuti del primo tempo: il Milan ci prova, ma per ora fatica a rendersi pericoloso dalle parti di Sorzi.

30' Primo giallo del match: ammonito Forapani per una trattenuta su Jimenez.

28' Punizione per il Milan: Traoré prova la conclusione da circa 20 metri, ma la barriera del Carpi respinge.

26' Carpi vicino al raddoppio: Gerbi controlla bene in area e prova la girata da ottima posizione, pallone fuori.

24' Grande spunto di Jimenez che per poco con beffa il portiere del Carpi dopo un rimpallo, pallone a lato di poco.

17' GOL DEL CARPI! Punizione dalla trequarti e colpo di testa di Zagnoni che batte Nava.

15' Ci prova ancora il Carpi, stavolta con Cortesi che calcia con il sinistra da fuori area, pallone a lato.

11' Prima occasione per il Carpi: Saporetti calcia al volo dall'interno dell'area di rigore dopo la sponda di un campagno, pallone alto non di molto sopra la traversa.

10' Ripartenza velocissima del Milan: Traoré serve Camarda che prova a mandare in porto Cuenca ma il passaggio del giovane attaccante rossonero è leggermente lungo.

8' Cuenca allarga a destra per Jimenez che punta l'avversario, arriva sul fondo e un mette un pallone in area di rigore che viene respinto dal portoere del Carpi Sorzi.

5' Spunto di Cuenca che porta palla fino al limite dell'area e prova il sinistro, ma la sua conclusione finisca alta sopra la traversa.

3' Punizione per il Milan dalla fascia sinistra: cross in area di Traoré, il pallone balla un po' in area del Carpi prima di essere allontanata da un giocatore degli ospiti.

0' Inizia il match: primo pallone per il Carpi.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti allo stadio Speroni di Busto Arsizio dove tra poco seguiremo in diretta il match tra il Milan Futuro e il Carpi valido per la seconda giornata della Serie C (Girone B). I rossoneri di Bonera, dopo la sconfitta all'esordio sul campo del Virtus Entella, vogliono reagire subito e portare a casa la loro prima vittoria in campionato. Restate con noi per non perdervi nemmeno un'emozione della sfida grazie al nostro live testuale!!!

Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre:

MILAN FUTURO: Nava; Jimenez, Minotti, Bartesaghi, Bozzolan; Zeroli, Sandri; Cuenca, Hodzic, Traorè; Camarda. A disposizione: Mastrantonio, Colzani, Malaspina, Longo, Alesi, Liberali, Dutu, D’Alessio, Coubis, Fall, Magni, Sia, Gala, Turco, Vos. All. Bonera.

CARPI: Sorzi; Tcheuna, Zagnoni, Panelli, Calanca; Forapani, Mandelli, Contiliano; Cortesi; Saporetti, Gerbi. A disposizione: Pezzolato, Lorenzi, Rossini, Verza, Zoboletti, Mazzali, Cecotti, Amayah, Figoli, Nardi, Sereni, Stanzani, Sall. All. Serpini.