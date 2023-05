LIVE MN - Si parte a San Siro! Milan-Cremonese (0-0)

11' - Maignan tenta il lancio lungo per Origi, che tuttavia non può raggiungere il pallone.

8' - Vranckx prova a servire De Ketelaere, anticipato dall'intervento di Chiriches.

4' - Primo spunto del Milan: Brahim Diaz serve Origi, che calcia verso la porta ma viene fermato dalla parata di Carnesecchi.

1' - SI PARTE A SAN SIRO! Primo pallone sfruttato dalla Cremonese.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti a San Siro dove questa sera si giocherà Milan-Cremonese, gara valida per la trentatreesima giornata di Serie A. Una gara molto importante per la formazione di Pioli, a caccia dei tre punti dopo il pareggio ottenuto all'Olimpico contro la Roma qualche giorno fa. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni della partita minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match!

FORMAZIONI UFFICIALI

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Thiaw, Ballo-Toure; Bennacer, Vranckx; Saelemaekers, De Ketelaere, Diaz; Origi. A disp.: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Gabbia, Kjaer, Theo, Tonali, Bakayoko, Messias, Brahim Diaz, Rebic, Giroud. All.: Stefano Pioli

Cremonese (4-3-2-1): Carnesecchi; Sernicola, Chiriches, Lochoshvili, Vasquez; Benassi, Meité, Pickel; Galdames, Buonaiuto; Afena-Gyan. A disp.: Saro, Sarr, Valeri, Aiwu, Ciofani, Bianchetti, Ghiglione, Castagnetti, Acella, Ferrari, Okereke, Basso Ricci. All.: Davide Ballardini