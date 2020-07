LIVE MN - SPAL-Milan (2-1) - Leao accorcia le distanze

83' Espulso mister Di Biagio per proteste.

82' Cambio per la Spal: Cionek prende il posto di Dabo.

79' GOL DEL MILAN! Leao riceve un pallone dalla destra, controlla e batte Letica con il piattone: i rossoneri accorciano le distanze.

78' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo, spazza via la retroguardia della Spal.

77' Azione personale di Strefezza, che entra in aree a calcia: conclusione debole, blocca Donnarumma.

75' Sostituzione per la Spal: fuori Vicari, dentro Strefezza.

72' Angolo per il Milan: pallone dentro, Missiroli allontana la minaccia.

71' Cross di Saelemaekers, sponda di Ibrahimovic e girata di Paquetà, con il pallone che finisce alto.

70' Cambio per il Milan: Bonaventura in campo al posto di Bennacer.

69' Grande occasione per il Milan. Cross al bacio di Saelemaekers e colpo di testa di Ibrahimovic, che, tutto solo, non inquadra la porta.

67' Sostituzione anche per la Spal: Bonifazi lascia il posto a Salamon.

65' Doppio cambio per il Milan: Laxalt e Ibrahimovic prendono il posto di Theo Hernandez e Rebic.

64' Ancora un tiro da fuori del Milan: ci prova Calhanoglu, ma spedisce sul fondo.

63' Occasione per Rebic, ben servito da Leao: il croato calcia dal limite ma spara altissimo.

62' Corner per il Milan: cross in area, Letica allonrana.

60' Angolo per il Milan: pallone in mezzo, libera la difesa della Spal.

57' Milan a un passo dal gol. Saelemekers mette in mezzo per Paquetà, ma Vicari anticipa il brasiliano e salva tutto sulla linea di porta.

56' Ennesimo corner per il Milan: cross corto di Saelemaekers, respinge la difesa della Spal.

55' Calcio d'angolo per il Milan: i rossoneri battono corto e sprecano tutto.

54' Ancora una conclusione da fuori di Paquetà: Letica blocca il pallone senza problemi.

53' Tentativo della Spal con Petagna: conclusione con il sinistro dalla distanza e pallone in curva.

52' Angolo per il Milan: cross in mezzo, Rebic calcia ma viene murato. La Spal recupera e riparte.

51' Corner per il Milan: pallone fuori per Bennacer, che ci prova con il mancino ma non inquadra la porta.

50' Paquetà ci prova dalla distanza: Letica si distende e devia in angolo.

49' Calcio d'angolo per il Milan: pallone in area e fallo in attacco. Punizione per la Spal.

45' Ci siamo. Fischio di Mariani: si riparte! Possesso Milan.

- Squadre in campo per la ripresa. Un cambio per il Milan: Leao in campo al posto di Calabria. Per la Spal entra Fares: fuori Floccari.

Il Milan fa la partita, attacca e crea occasioni, ma è la Spal a condurre il match. E per 2-0. Decidono, per il momento, i gol di Valoti e Floccari (due tiri, due reti). I rossoneri sprecano parecchio dalle parti di Letica, che si supera su Calhanoglu subito dopo il vantaggio dei padroni di casa. Insomma, un Milan sfortunato, che nella ripresa proverà a sfruttare la superiorità numerica (espulso D'Alessandro).

51' Fine primo tempo: 2-0 per la Spal.

50' Assist di Romagnoli e destro al volo di Calabria: pallone che sfiora il palo alla destra di Letica.

47' Altro da fuori del Milan, stavolta di Theo Hernandez: pallone altissimo sopra la traversa.

46' Calcio d'angolo per il Milan: cross dentro, libera la retroguardia della Spal.

45' Ci saranno 6 minuti di recupero.

45' Ammonizione per Valdifiori.

44' Calhanoglu ci prova dalla lunga distanza: pallone che esce di un soffio alla destra del portiere della Spal.

42' Spal in dieci uomini: espulso D'Alessandro per un intervento terribile su Theo Hernandez.

37' Il Milan trova il gol con Calhanoglu, ma viene annullato per una precedente posizione di fuorigioco di Rebic.

35' Ancora una occasione per il Milan: Rebic ci prova con il sinistro dal limite ma angola troppo. Rinvio dal fondo per la Spal.

33' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo, libera la difesa della Spal.

32' Spunto personale di Paquetà, che poi calcia sul primo palo: Letica respinge.

30' GOL DELLA SPAL! Prodezza incredibile di Floccari: conclusione dalla lunga distanza e pallone alle spalle di Donnarumma. 2-0 per i padroni di casa.

29' Ancora Milan. Calhanoglu crossa sul secondo palo per Saelemaekers, che si coordina e calcia al volo ma spedisce in curva.

24' Corner per il Milan: cross in area, colpo di testa a botta sicura di Paquetà e pallone sull'esterno della rete. Che occasione!

23' Spunto personale di Saelemaekers, destro da fuori e deviazione in calcio d'angolo.

22' Calhanoglu ci prova da fuori ma sbaglia la conclusione: pallone alto sopra la traversa.

21' Angolo per la Spal: pallone dentro, il Milan spazza via.

17' Milan vicino al gol. Destro a giro di Calhanoglu e super parata di Letica, che si distende e devia alla sua sinistra.

16' Infortunio per Castillejo: al suo posto entra Saelemaekers.

13' GOL DELLA SPAL! Corner per i padroni di casa: pallone in mezzo, serie di batti e ribatti, Valoti tocca in mischia e insacca. Che dormita della difesa rossonera.

12' Calcio d'angolo per la Spal: cross in mezzo, libera la difesa rossonera.

9' Il Milan prova a fare la partita.

6' Buona chance per il Milan. Rebic apparecchia per Castillejo, che dal limite, con il mancino, colpisce male e spedisce a lato.

4' Paquetà ci prova da fuori: sinistro centrale e parata facile di Letica.

3' Primi scambi del match.

1' Tutto è pronto. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Mariani: si comincia! Primo pallone del match per la Spal.

- Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia bianco-azzurra per la Spal, completo nero per il Milan.

Amici di MilanNews.it, benvenuti allo stadio "Paolo Mazza" di Ferrara. I rossoneri di Stefano Pioli, in piena corsa per un posto nella prossima edizione dell'Europa League, sfidano la Spal nella 29esima giornata del campionato di Serie A. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale.

LE FORMAZIONI:

SPAL: Letica; Sala, Vicari, Bonifazi, Tomovic; B. Dabo, Valdifiori, D’Alessandro; Valoti; Petagna, Floccari. A disp.: Thiam, Meneghetti, Cionek, Fares, Salamon, Missiroli, Murgia, Tunjov, Strefezza, Castro, Cerri. All.: Di Biagio

MILAN: G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Paquetà, Calhanoglu; Rebic. A disp.: Begovic, A. Donnarumma, Conti, Kjaer, Laxalt, Biglia, Bonaventura, Krunic, Leao, Saelemaekers, Ibrahimovic, Maldini. All.: Pioli