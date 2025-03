live mn Spurs Legends-Milan Glorie (5-1): Zaccardo in gol

vedi letture

70' Passaggio illuminante di Pirlo per Cafu, il brasiliano mette in mezzo per Borriello che viene anticipato da Dawson: l'inglese, in scivolata, colpisce palla con la mano e se la ride.

68' Zaccardo ancora vicino al gol: destro rasoterra del numero 81, Vorm blocca in tuffo.

66' Milan alla ricerca di altri gol, possesso palla prolungato dei rossoneri.

63' Gol! A segno Zaccardo su assist di Cafu. Il brasiliano va via tutto solo a destra e mette in mezzo per il numero 81 che a porta sguarnita insacca.

60' Cafu prova un cross sul secondo palo per Borriello, misura sbagliata e presa facile per Vorm. Milan che cerca molto il brasiliano a destra.

59' Altro cambio per il Tottenham: esce Bassong, entra Nielsen.

57' Cafu, da centravanti, stoppa e prova il sinistro in caduta: Vorm blocca.

56' Roque-Junior in spaccata salva il gol del 6-0.

56' Esce Keane, autore di una tripletta. Entra Sheringham.

55' Cafu va sul fondo, cross per Zaccardo che di testa manda fuori.

53' Azione elaborata del Milan che si conclude con un tiro-cross di Cafu che impegna Vorm.

51' Pirlo spinto in area ma niente rigore.

50' Cafu sfiora l'eurogol con un destro secco da lontanissimo. Grandissima conclusione del brasiliano, fuori di poco.

46' Comincia il secondo tempo. Il primo pallone è per il Milan Glorie.

- Per il Milan entrano Fiori, Borriello, Zaccardo e Jankulovski.

- Per gli Spurs entrano Vorm, Freund e Brown.

45' Fine primo tempo. Pubblico soddisfatto di quanto visto in campo.

44' Troppa differenza fisica, soprattutto sugli esterni, in questo primo tempo.

41' Oliveira prova il sinistro a giro dal limite, palla fuori.

40' Gol di Keane, tripletta. Lennon recupera palla in area, ne scarta un paio e mette in mezzo per il compagno, che a porta vuota segna.

39' Oliveira prova l'azione personale, grande giocata difensiva di Dawson che blocca tutto.

34' Quarto gol degli Spurs, Sandro. Il brasiliano buca Dida con una rasoiata da destro che si insacca all'angolino.

30' Esce King per gli Spurs, dentro Bassong.

22' Destro di Giunti a botta sicura, parata strepitosa di Gomes che poi se la ride con i compagni. Gesto tecnico notevolissimo.

19' Ancora gol degli Spurs. Doppietta di Keane, servito benissimo da Tainio: il numero 10, a tu per tu con Dida, non sbaglia.

17' Contropiede impressionante del Tottenham dopo il calcio d'angolo, Serginho salva in spaccata un gol quasi fatto su cross di Defoe. Padroni di casa vicini al 3-0.

16' Bella scucchiaiata di Pirlo per Fuser, che in area di rigore perde tempi di gioco e si fa rimpallare il cross in angolo. Nulla di fatto dal corner.

14' Gol del Tottenham, Defoe. Rete strepitosa: dribbling secco e destro rasoterra sul primo palo. Niente da fare per Dida. 2-0 Spurs Legends.

13' Si fa vedere il Milan davanti, ma il cross di Cafu dalla destra trova solo i difensori del Tottenham.

12' Per ora è Lennon show, ma è molto bravo Ambrosini ad intercettare il passaggio pericoloso dell'inglese. Respira un attimo il Milan.

9' Rete degli Spurs, Keane. Ma il gol è tutto di Lennon: l'inglese scappa come un forsennato sulla fascia e mette in mezzo per il compagno, che da due passi non può proprio sbagliare.

7' Gol degli Spurs, Defoe. Ma era nettamente in fuorigioco, annullato. Bella giocata di Simic a lasciare l'avversario in offside.

6' Finezza di Roque Junior che esce dal pressing avversario con un sombrero. Buona tecnica dei rossoneri.

4' Cross di trivela di Kaboul, blocca Dida. Spurs decisamente più agguerriti in questo avvio di partita.

2' Ritmi ovviamente bassi, ma occhio agli scatti di Defoe e Lennon.

1' Sgasata al limite del clamoroso di Lennon, che a destra va via all'avversario. Cross in mezzo deviato, Dida blocca con qualche incertezza. L'inglese sembra avere ancora una forma da calciatore professionista.

1' Primo pallone giocato dagli inglesi. Comincia Spurs Legends-Milan Glorie.

- Le due squadre fanno il loro ingresso in campo. Maglia rossonera per il Milan, divisa bianca classica per il Tottenham.

Amiche a amici di MilanNews.it, in questa tranquilla domenica di fine marzo, l'ultima da vivere senza l'assillo del campionato fino al termine della stagione, va in scena l'amichevole tra Spurs Legends e Milan Glorie nella splendida cornice del Tottenham Hotspur Stadium di Londra. L'evento, inoltre, aiuterà a sostenere la Tottenham Hotspur Foundation e Fondazione Milan, contribuendo al programma internazionale Sport for Change, che attraverso lo sport aiuta tanti giovani che vivono in contesti sociali vulnerabili. Rimanete con noi ed il nostro live testuale per vivere le emozioni del match in diretta!

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

Spurs Legends: Gomes, Chimbonda, Dawson, King, Kaboul, Sandro, Tainio, Lennon, Defoe, Berbatov, Keane. A disp.: Vorm, Bassong, Assou-Ekotto, Perry, Brown, Nielsen, Freund, Sheringham, Falco.

Milan Glorie: Dida, Laursen, Simic, Roque Junior, Cafu, Giunti, Pirlo, Ambrosini, Serginho, Fuser, Oliveira. A disp.: Fiori, Jankulovski, Borriello, Zaccardo. All. Ibrahim Ba