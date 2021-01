LIVE MN - Tomori, contratto già depositato: è in arrivo a Milano per test e firma in sede

10.14 - Milan e Chelsea hanno chiuso l'accordo per Fikayo Tomori sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 28 milioni di euro.

09.58 - Fikayo Tomori, che è atteso in Italia nelle prossime ore, ha già svolto una parte di visite mediche in Inghilterra.

09.47 - Secondo quanto riferisce questa mattina l'edizione odierna del Corriere della Sera, nelle ultime ore si sarebbe complicata la pista che porta a Junior Firpo, primo obiettivo del Milan che sta cercando un vice-Theo Hernandez: il terzino avrebbe infatti manifestato l’intenzione di non volersi spostare da Barcellona.

09.39 - Come si può leggere sul sito della Lega Serie A, il Milan ha già depositato il contratto di Fikayo Tomori per accorciare i tempi e metterlo a disposizione di Stefano Pioli già per il match di domani contro l'Atalanta. Il difensore inglese sbarcherà nelle prossime ore in Italia e si sottoporrà subito alle visite mediche di rito.

09.35 - "Milan, è un mercato da urlo: Tomori subito e dopo il derby l'esterno": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che oggi sbarcherà in Italia il giocatore del Chelsea che sarà il rinforzo dei rossoneri in difesa. Ma il club di via Aldo Rossi non intende fermarsi: dopo la frenata per Junior Firpo del Barcellona, i dirigenti milanisti stanno valutando le alternative per il ruolo di vice-Theo Hernandez. La svolta su questo fronte potrebbe arrivare dopo il derby di Coppa Italia di martedì.

09.23 - Secondo quanto appreso da Milannews.it, Fikayo Tomori sbarcherà oggi in Italia, si sottoporrà subito alla visite mediche e poi firmerà il suo nuovo contratto con il Milan perchè in casa rossonera vogliono portarlo in panchina contro l'Atalanta. Il giovane difensore arriva nel club di via Aldo Rossi in prestito oneroso con diritto di riscatto.

09.11 - Sembrava vicino anche lui a sbarcare in rossonero in questo mercato invernale e invece nelle ultime ore c'è stata una brusca frenata nella trattativa che stava per portare Junior Firpo dal Barcellona al Milan. Come spiega La Gazzetta dello Sport, il terzino, che aveva già dato il suo ok alla destinazione milanista, si è mostrato all’improvviso dubbioso per problemi familiari: da poco gli è infatti nato il secondo figlio e, siccome sua moglie non può lasciare la città catalana nei prossimi mesi, lui non se la sente di vivere questa esperienza italiana da solo. Junior Firpo ha chiesto qualche altro giorno di riflessione, ma il tempo stringe e per questo la trattativa sembra destinata a saltare.

08.12 - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica spazio questa mattina in prima pagina anche al mercato del Milan: "C'è anche Tomori!": il difensore arriva oggi, domani va in panchina. Mentre Pioli ritrova Hernandez, Rebic e Krunic.

07.48 - Oggi è finalmente il giorno dell'arrivo a Milano di Fikayo Tomori, il rinforzo scelto da Maldini e Massara per la difesa milanista: il giovane centrale inglese sbarcherà nelle prossime ore a Milano, si sottoporrà subito alla visite mediche di rito e poi firmerà il suo nuovo contratto a Casa Milan perchè l'obiettivo di mister Pioli e del club di via Aldo Rossi è quello di portarlo in panchina già domani sera contro l'Atalanta. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il via libera definitivo per Tomori è arrivato ieri dopo l'ora di cena: l'accordo tra Milan e Chelsea è stato trovato sulla base di un prestito oneroso (un milione di euro) con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Ora sarà una corsa contro il tempo per farlo entrare tra i convocati di Pioli per il match casalingo di domani sera contro l'Atalanta.

Lettori di Milannews.it, seguite il nostro live per conoscere tutte le ultime novità sul mercato del Milan!!!