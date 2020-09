LIVE MN - Tonali-day: terminate le visite mediche, ora l'idoneità. Tutto il programma di giornata

14.39 - Dopo aver terminato le visite mediche a La Madonnina, Sandro Tonali è arrivato al Centro Ambrosiano per ottenere l'idoneità sportiva, ultimo step prima della firma sul contratto col Milan.

14.32 - Sandro Tonali ha terminato le visite mediche e ha lasciato la Clinica La Madonnina. Circa cinque ore di permanenza per il centrocampista lodigiano presso la struttura milanese. Il ragazzo ora si recherà al Il Centro Ambrosiano per ottenere l'idoneità.

14.30 - Il centrocampista lodigiano a breve lascerà la clinica milanese.

13.46 - Sandro Tonali pranzerà all'interno della Clinica La Madonnina, poi arriverà il momento dell'idoneità.

13.37 - Come anticipato in precedenza, Sandro Tonali arriverà a Casa Milan nel tardo pomeriggio.

13.25 - Tutti gli allenatori e i moduli di Tonali (considerati solo i tecnici con cui abbia giocato almeno 500 minuti).

Diego Lopez - Serie A 2019/2020: 14 partite, 1.158 minuti. 3 assist. Modulo: 4-3-1-2 per poi virare al 4-4-2.

Eugenio Corini - Serie A 2019/2020: 17 partite, 1.509 minuti. 1 gol e 4 assist. Modulo: 4-3-1-2.

Eugenio Corini - Serie B 2018/2019: 31 partite, 2.668 minuti. 3 gol e 7 assist. Modulo: 4-3-1-2.

Roberto Boscaglia - Serie B 2017/2018: 15 partite, 1.197 minuti. 1 gol e 2 assist. Modulo: 4-3-3, con un breve passaggio al 4-2-3-1.

Roberto Baronio - Primavera2 2017/2018: 9 partite, 793 minuti. Modulo: 3-5-2.

Paolo Beruatto - Under 17 2016/2017: 23 partite, 1.961 minuti. 10 gol. Modulo: 4-3-3, 4-4-2

12.32 - Il centrocampista lodigiano ha iniziato la seconda fase dei test medici. Al termine di questa fase il giocatore dovrà ottenere l'idoneità sportiva e poi, come riferito da Sky Sport, si recherà in albergo, dove attenderà il termine dell'amichevole contro il Brescia.

12.07 - Come riferito da Sky Sport 24, dopo aver svolto la prima parte delle visite mediche, Sandro Tonali ha fatto colazione pochi minuti fa. Il giocatore ha parlato anche con Stefano Pioli.

11.08 - Sarà subito "derby del cuore" per Sandro Tonali. Sabato, infatti, il Milan affronterà in amichevole il Brescia, ex squadra del neo centrocampista rossonero. La sfida si disputerà a Milanello.

10.40 - Il Milan ha speso 35 milioni di euro complessivi (tra prestito oneroso, riscatto e bonus) per il cartellino di Sandro Tonali, il quale, dopo le visite mediche, si recherà nella sede milanista di via Aldo Rossi per firmare il contratto. Il centrocampista si legherà ai rossoneri fino al 30 giugno 2025, con un ingaggio da 2 milioni a salire.

10.15 - Sarà una giornata intensa per Sandro Tonali. Dopo le classiche visite mediche di rito presso la clinica "La Madonnina" (attualmente in corso) e l'idoneità sportiva, il centrocampista tornerà in albergo per poi spostarsi in serata a Casa Milan, dove lo attenderanno i vertici rossoneri per la firma sul contratto di cinque anni. Si farà un po tardi, visto che la dirigenza sarà prima a Milanello per l'amichevole della squadra contro il Vicenza alle 17.

09.54 - Che Sandro Tonali da bambino fosse un grande tifoso milanista non è un mistero, fra conferme dal diretto interessato, lettere per Santa Lucia ritrovate e foto con indosso la maglia rossonera. E stanotte, proprio alla vigilia della giornata che sancirà ufficialmente il suo passaggio al Milan, il ragazzo si è lasciato trasportare dall'emozione e dalla sua fede rossonera, postando nelle sue Instagram stories una sua foto con la maglia del Diavolo e la canzone di Ultimo "Colpa delle favole".

08.50 - Sandro Tonali è appena arrivato alla clinica La Madonnina per sostenere le visite mediche di rito prima di firmare il contratto con il Milan.

08.13 - Ricordiamo la formula e le cifre dell'affare Tonali. Il Milan investirà complessivamente 35 milioni di euro per il suo cartellino, così suddivisi: 10 milioni per il prestito (da spalmare in due anni), 15 per il diritto di riscatto e altri 10 sotto forma di bonus.

07.50 - Ci sono già un bel po' di tifosi all'esterno della clinica "La Madonnina" di Milano (molti sono qui dalle 7.30 circa), in attesa, ovviamente, dell'arrivo di Sandro Tonali. Il popolo milanista ha accolto con grande entusiasmo l'acquisto del forte mediano.

Inizia ufficialmente l'avventura al Milan di Sandro Tonali. Il talentuoso centrocampista prelevato dal Brescia è arrivato ieri a Milano e questa mattina sosterrà le visite mediche prima di firmare il contratto con il club rossonero. Seguiremo la sua giornata con aggiornamenti live. Restate con noi.